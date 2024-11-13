¤ï¤«¤á¥éー¥á¥ó¡ß¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡¡´ó¤»ÆéÌ£¡¿¥¥à¥ÁÆéÌ£¡¡¿·È¯Çä
¥¨¥Ð¥é¿©ÉÊ¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡×¤È¥¨ー¥¹¥³¥Ã¥¯¡Ö¤ï¤«¤á¥éー¥á¥ó¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡¦È¯ÇäÃÏ¶è¡Û2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡¦Á´¹ñ
¥¨ー¥¹¥³¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼²¬´²¿Í¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î2Æü¤è¤ê¡¢¥¨¥Ð¥é¿©ÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹Â¼¹ä»Î¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡Ö¤ï¤«¤á¥éー¥á¥ó¡ß¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡¡´ó¤»ÆéÌ£¡¿¥¥à¥ÁÆéÌ£¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒËÜ¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ó
£±.¡Ö¤ï¤«¤á¥éー¥á¥ó¡×¡ß¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡×¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¶¯ÎÏ¥³¥é¥Ü¤¬ÅÐ¾ì¡ª
£².¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆéÆþ¤ê¥Úー¥¹¥È¡×¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¡ª³ï¤Èº«ÉÛ¤Î»Ý¤ß¤¬°ú¤Î©¤Ä¡Ö´ó¤»Æé¡×¤È¡¢µû²ð¤Î»Ý¤ß¤ËÅâ¿É»Ò¤òÄøÎÉ¤¯Íø¤«¤»¤¿¥³¥¯¿¼¤¤¡Ö¥¥à¥ÁÆé¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÈ©´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê°ìÇÕ¡ª
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤ï¤«¤á¥éー¥á¥ó¡ß¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡¡´ó¤»ÆéÌ£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ï¤«¤á¥éー¥á¥ó¡ß¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡¡¥¥à¥ÁÆéÌ£
¢£È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¢£È¯ÇäÃÏ¶è¡¡¡¡¡¡¡§Á´¹ñ
¢£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡¡§236±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ð¥é¿©ÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÈÄ´Íý¤Î¼ê·Ú¤µ¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡×¤È¡Ö¤ï¤«¤á¥éー¥á¥ó¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆéÆþ¤ê¥Úー¥¹¥È¡×¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢È©´¨¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¡¢¥³¥³¥í¤â¥«¥é¥À¤â²¹¤Þ¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤ï¤«¤á¥éー¥á¥ó¡ß¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡¡´ó¤»ÆéÌ£
¢£¤á¤ó¡§³ê¤é¤«¤Ç¥³¥·¤Î¤¢¤ë»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤¤á¤ó¤Ç¤¹¡£Å¬ÅÙ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤á¤ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£(ÅòÌá¤·»þ´Ö:3Ê¬)
¢£¥¹ー¥×¡§¾ßÌý¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³ï¤äº«ÉÛ¤Î¤À¤·¤ò²Ã¤¨¤¿ÏÂÉ÷¥¹ー¥×¤Ç¤¹¡£ÊÌÅº¤Î¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆéÆþ¤ê¥Úー¥¹¥È¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡¡´ó¤»Æé¡×¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤êºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤Ê¤¤°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤«¤ä¤¯¡§°ë¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¤ï¤«¤á¡¢¿©´¶¤ÎÎÉ¤¤ÂçÆ¦¤½¤Ü¤í¡¢ºÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¿Í»²¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÎÉ¤¤ÇòºÚ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¡¢¡È¤ï¤«¤á¥éー¥á¥ó¡ß¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡É¤ÎÊ¸»ú¤òÂç¤¤¯Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥é¥Ü´¶¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤ï¤«¤á¥éー¥á¥ó¡ß¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡¡¥¥à¥ÁÆéÌ£
¢£¤á¤ó¡§³ê¤é¤«¤Ç¥³¥·¤Î¤¢¤ë»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤¤á¤ó¤Ç¤¹¡£Å¬ÅÙ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤á¤ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£(ÅòÌá¤·»þ´Ö:3Ê¬)
¢£¥¹ー¥×¡§³ï¤ä¥¤¥ê¥³¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¤äµû¾ß¤òÍø¤«¤»¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËÅâ¿É»Ò¤Î»É·ã¤ò²Ã¤¨¤¿¥¹ー¥×¤Ç¤¹¡£ÊÌÅº¤Î¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆéÆþ¤ê¥Úー¥¹¥È¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡¡¥¥à¥ÁÆé¡×¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤Ê¤¤°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤«¤ä¤¯¡§°ë¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¤ï¤«¤á¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÎÉ¤¤ÇòºÚ¥¥à¥Á¡¢ºÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤Í¤®¡¢Åâ¿É»Ò¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¡¢¡È¤ï¤«¤á¥éー¥á¥ó¡ß¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡É¤ÎÊ¸»ú¤òÂç¤¤¯Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥é¥Ü´¶¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ò»²¹Í¾ðÊó¡Ó
¥¨¥Ð¥é¿©ÉÊ¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¿Í¿ô¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆé¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡È1¸Ä¤Ç1¿ÍÊ¬¤ÎÆé¤ÎÁÇ¡É¤Ç¤¹¡£1¿ÍÊ¬¤º¤Ä¥Ýー¥·¥ç¥óÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍøÊØÀ¤äÆé¥á¥Ë¥åー°Ê³°¤ÎÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡×¤Ï¸Ä¿©Æé¥Ö¥é¥ó¥ÉÇä¾å¤²¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¢¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥ÈURL
https://www.ebarafoods.com/sp/petit/nabe/
¢¨ ¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü ÆéÊªÄ´Ì£ÎÁ»Ô¾ì¡Ê1¸ÄÅö¤¿¤ê¿©¿ô¡§1¸Ä¡Ë2023Ç¯4·î～2024Ç¯3·îÎß·×ÈÎÇä¶â³Û