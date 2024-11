½Ë¡¦À¤³¦Ê¸²½°ä»ºÅÐÏ¿¡ªº´ÅÏ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤éÌïÉ§¤Ç1Çñ¤·¤Æ¤«¤é¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡ØOne More Stay in Yahiko¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ø³«

一般社団法人弥彦観光協会

一般社団法人弥彦観光協会(所在地:新潟県西蒲原郡弥彦村、代表理事:河村信之、以下「当協会」)は、2024年7月に佐渡島の金山が世界文化遺産に登録されたことをお祝いするとともに、佐渡島観光に訪れる方々に足と日程を伸ばしていただき弥彦村にもう一泊を促すプロジェクト『One More Stay in Yahiko』に取り組んでいます。本取り組みの一環として、弥彦村と佐渡の魅力を最大限に味わえるモデルコースを旅好きが最も多いとされるミレニアル世代女性の目線で紹介する『One More Stay in Yahiko』公式サイトを2024年11月13日(水)より公開します。

公式サイトはこちら :https://www.e-yahiko.com/onemorestayinyahiko/

本サイトでは、「佐渡島の金山」が世界文化遺産に登録された佐渡島へ旅行を検討する方に向けて、新潟随一のパワースポットであり人気観光地である弥彦村に足と日程を伸ばしもう一泊していただくことを目的に、各観光名所や絶景スポットなどを効率よく最大限に楽しんでいただけるモデルルートを、旅好きが最も多いとされるミレニアル世代女性(※1)目線で紹介しています。

弥彦村と佐渡島は「佐渡弥彦国定公園(※2)」として1950年7月に国内で初めて制定された国定公園の1つですが、本プロジェクトをきっかけにより連携を強化し、新潟県の観光の魅力、ひいては日本文化の魅力を世界に発信していきます。

(※1)1981年から1996年に生まれた2024年現在28歳~43歳のアクティブ層。

(※2)1981年に米山地域を加えて、名称を現在の「佐渡弥彦米山国定公園」と改称。

弥彦村と佐渡島の魅力をミレニアル女性目線で発信

弥彦村と佐渡島はどちらも新潟県屈指の人気観光地であり、2つの観光地を組み合わせることで、新潟県の文化や食、絶景やアクティビティなどを最大限に味わうことができます。しかし、2つの観光地を同時に楽しむためには、電車、バス、船など様々な交通機関を組み合わせる必要があり、県外からの旅行者には煩雑に感じられることが課題だと考えていました。WEB上にも分かりやすく整備された情報がほとんどなく、これまでは弥彦村と佐渡島の旅行は分けて考えられる方が多かったように思います。そこで当協会は、2つの観光地を効率よく、最大限に味わい尽くすモデルコースを紹介するWEBサイトの制作に取り組みました。「佐渡島の金山」の世界文化遺産登録をきっかけに、県外、国外からの旅行者がますます増えることが予想されますが、新潟県は南北に長く面積も広いため、1日で佐渡にたどり着くには時間と労力が多くかかります。しかし、弥彦村に1泊して観光を楽しんでから佐渡島に向かっていただくことで、新潟県の魅力を最大限に体感し、より充実した旅行にすることが可能となります。本サイトを通じて、ぜひ『One More Stay in Yahiko』を検討していただきたいと考えています。

なぜミレニアル世代女性目線か?

JTB総合研究所によると、1981年から1996年に生まれた28歳~43歳の「ミレニアル世代」は最も旅行意欲が高い傾向にあります。(右図参照)

また、ミレニアル世代の7割がモノよりコト消費を重視する傾向にあり、旅行頻度も高いというデータ(※3)もあります。その中でもさらに購買の意思決定権は女性が8割以上を締めているという調査結果(※4)も出ており、ミレニアル世代女性目線での情報発信が今後の観光客誘致のポイントになると考えています。

(※3)Adobe Digital Index米国ミレニアル世代労働者層の調査(2017年)

(※4)株式会社MaVie「ライフスタイルに関するインターネット調査」(2021年)

弥彦村について

弥彦村は、新潟県の中央、日本海寄りに位置し、越後一宮「彌彦神社」と門前の温泉街「弥彦温泉」を有していることから、人口7400人余りの小さな村ですが、年間の来訪者数は約200万人を誇る新潟県でも屈指の観光エリアです。稲作を広め越後文化をつくりあげたといわれる天香山命が祀られている彌彦神社を中心に村内各地に歴史的建造物があり、樹齢400年を超える大杉など多くの自然も現存しています。彌彦神社周辺には徒歩圏内に弥彦山、ロープウェイ、国定公園、競輪場など観光資源が集中しており、まち歩き観光ができるのが特徴です。また、弥彦のブランド米で皇室献上米の「伊彌彦米」や新潟県一の極早生枝豆「やひこ娘」等を作る広大で美しい農地が広がっています。

弥彦観光協会について

法人名 :一般社団法人弥彦観光協会

所在地 :新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦971-4

代表理事:河村 信之

設立日 :平成29年12月1日

公式HP : https://www.e-yahiko.com/