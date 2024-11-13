NVIDIA ¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢AI »º¶È³×Ì¿¤ÎÀ¤³¦¶¥Áè¤Ø¤ÎÆüËÜ¤Î»²Æþ¤ò¿ä¿Ê

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NVIDIA[²èÁü: https://prtimes.jp/i/12662/489/resize/d12662-489-8a9607d183fb4c15fec6-0.jpg ]Åìµþ - NVIDIA AI Summit Japan - 2024 Ç¯ 11 ·î 13 Æü- NVIDIA ¤ÏËÜÆü¡¢ÆüËÜ¤Î¥½¥Ö¥ê¥ó AI ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò²ÃÂ®¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î°ìÏ¢¤Î¶¨¶È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼ÔÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î AI ¼ý±×µ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£NVIDIA AI Summit Japan ¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢NVIDIA ¤ÎÁÏ¶È¼Ô/CEO ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥ó¥¹¥ó ¥Õ¥¢¥ó (Jensen Huang) ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ NVIDIA Blackwell¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/technologies/blackwell-architecture/¡Ë ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê AI ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ë NVIDIA Grace Blackwell ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢NVIDIA ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ NVIDIA AI Aerial¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/industries/telecommunications/ai-ran/¡Ë ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢À¤³¦½é¤Î AI 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¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¼ïÎà¤ÎÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³«È¯¤È¤¤¤¦µ»½ÑÅª¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶È³¦¤Ç¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½ÌµÀþ¥¢¥¯¥»¥¹ ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ¡ÊAI-RAN¡Êhttps://developer.nvidia.com/blog/bringing-ai-ran-to-a-telco-near-you/¡Ë¡Ë ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ë´ðÃÏ¶É¤ò¥³¥¹¥È¥»¥ó¥¿ー¤«¤é AI ¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ñ»º¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¿®¶È³¦¤«¤éÉý¹¤¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿²°³°»î¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢NVIDIA ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É AI-RAN ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢ ¥°¥ìー¥É¤Î 5G ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÍ¾¾êÍÆÎÌ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ AI ¿äÏÀ¥ïー¥¯¥íー¥É¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¥Ôー¥¯»þ¤ÎÉé²Ù¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ¤½¤ÎÍÆÎÌ¤Î 3 Ê¬¤Î 1 ¤·¤«»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£AI-RAN ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ï»Ä¤ê¤Î 3 Ê¬¤Î 2 ¤ÎÍÆÎÌ¤ò AI ¿äÏÀ¥µー¥Ó¥¹ÍÑ¤ËÄó¶¡¤·¡¢¼ý±×²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£NVIDIA ¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ï¿·¤·¤¤ AI-RAN ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÅê»ñ¤¹¤ë 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Computer-1 ¡Êhttps://developer.nvidia.com/blog/bringing-ai-ran-to-a-telco-near-you/¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î AI-RAN ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î»î¸³¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ NVIDIA ¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤È Red Hat, Inc. ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°AI-RAN ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥°¥ìー¥É¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÆ°Åª¤Ëµ¯Æ°¤Þ¤¿¤ÏÄä»ß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï NVIDIA AI Enterprise ¤Î¥µー¥Ðー¥ì¥¹ ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥° ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Ç AI µ»½Ñ¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° ¥ê¥½ー¥¹¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï³°Éô¤Î AI ¿äÏÀ¥¸¥ç¥Ö¤ò AI-RAN ¥µー¥Ðー¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¡¢¥íー¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÄãÃÙ±ä¤Ç°ÂÁ´¤Ê¿äÏÀ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£NVIDIA ¤ÎÄÌ¿®ÉôÌç¥·¥Ë¥¢ ¥Ð¥¤¥¹ ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ëー ¥ô¥¡¥·¥·¥å¥¿ (Ronnie Vasishta) ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ±°ìÌÜÅª¤«¤éÂ¿ÌÜÅª¤Î AI-RAN ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ 1 ¥É¥ë¤¢¤¿¤ê¤Î¼ý±×¤¬ 5 ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼ÂÃÏ»î¸³¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¼ý±×²½¤Î¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ê¡¢AI-RAN ¤Î¾¦ÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó ÀèÃ¼µ»½Ñ¸¦µæ½ê ½êÄ¹¤Ç¤¢¤ëÍ¯ÀîÎ´¼¡»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡ØAITRAS¡Ù¤Ï¡¢NVIDIA ¤È¤Î 5 Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿½é¤Î AI-RAN ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬³«È¯¤·¤¿¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI ¤È RAN ¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¤òÅý¹ç¡¦Ä´À°¤·¡¢1 Âæ¤Î NVIDIA ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É GPU ¥µー¥Ðー¾å¤Ç¹âÌ©ÅÙ¥»¥ë¤òÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÄÌ¿®¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£AI ¶îÆ°·¿¤Î¤³¤Î³×¿·Åª¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ØAITRAS¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶È¼Ô¤ÎÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×AI-RAN¸þ¤±¤ÎNVIDIA¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/industries/telecommunications/ai-ran/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨1 ¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ»þ¤Î¼ý±×¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¢¨2 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