ÆüËÜ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ ¥êー¥Àー¤¬ NVIDIA AI Enterprise ¤È Omniverse ¤Ç¥½¥Ö¥ê¥ó AI ¤ò²ÃÂ®

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¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤¬ 1999 Ç¯¤ËÈ¯ÌÀ¤·¤¿ GPU ¤Ï¡¢PC ¥²ー¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤Î AI ¤Î»þÂå¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¼ï»º¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NVIDIA ¤Ï¸½ºß¡¢¶È³¦¤òºÆ·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーµ¬ÌÏ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯ ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡§https://nvidianews.nvidia.com/