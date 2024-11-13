¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¸½Âå¤ÎÉð»Îº´ÌîæÆÊ¿½é¤ÎÃ±ÆÈ¹Ö±é²ñ ÂçÀ¹¶·¤Ë¤Æ½ªÎ»

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¢¡2022Ç¯5·î12Æü¤ä¤ëµ¤¥é¥Ü¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö·ÇºÜ(https://www.yaruki-lab.jp/sanoshohei/)
¢¡2022Ç¯12·î17ÆüÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ö¿Í¡¦¤Ò¤È¡×¥³ー¥Êー·ÇºÜ(https://www.asahi.com/articles/ASQDK5Q3WQDHUTPB00N.html)
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