ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¦¥É ¥êー¥Àー¤¬ AI »þÂå¤Î»º¶ÈÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤Æ NVIDIA AI ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ

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NVIDIA[²èÁü: https://prtimes.jp/i/12662/491/resize/d12662-491-8355897113c7623488d4-0.jpg ]Åìµþ - NVIDIA AI Summit Japan - 2024 Ç¯ 11 ·î 13 Æü- NVIDIA ¤ÏËÜÆü¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¦¥É ¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢GMO ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢GMO ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥ì¥¾¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾¡Ë¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢KDDI¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒRUTILEA¡Ê°Ê²¼¡¢RUTILEA¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¤µ¤¯¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢ÄÌ¿®¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢NVIDIA ¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤Æ AI ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¦¥É ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° ¥ê¥½ー¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÃæ±û¡¢ËÌÉô¡¢À¾Éô¤Î³ÆÃÏ°è¤Ë AI ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò±¿±Ä¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²¿Ëü´ð¤â¤Î NVIDIA GPU ¤òÁý¶¯¤·¡¢¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò ¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI 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