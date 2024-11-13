ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬ NVIDIA ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç AI ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê

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NVIDIA[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/12662/488/resize/d12662-488-966252a1219833477b55-0.png ]À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÑµÒ¤È¸òÎ®¡£¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ê£»¨¤Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò¸úÎ¨²½¡£¤½¤·¤Æ¡¢AI ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸À¸ì¥Äー¥ë¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ãÊÉ¤òÂ¨ºÂ¤ËÂÇ¤ÁÇË¤ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï SF ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£AI ¤ÈÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î³Ø½ÑÎÏ¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢NVIDIA Inception¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/startups/¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï 370 ¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë AI ¥É¥ê¥Ö¥ó¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï25Ëü¿Í¤â¤Î³«È¯¼Ô¤¬NVIDIA¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò´Þ¤àÆüËÜ¤Î AI ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥× ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÆ°¤¤¬Â®¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º£½µ³«ºÅ¤Î NVIDIA AI Summit Japan ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÀª¤¤¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NVIDIA ¤ÎÁÏ¶È¼Ô/CEO ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥ó¥¹¥ó ¥Õ¥¢¥ó (Jensen Huang) 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Operation DX¡Êhttps://www.youtube.com/watch?v=DHmeySx9IoY¡ËNVIDIA ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢Kotoba Technologies ¤Î¸À¸ì¥Äー¥ë¤ä AiHUB ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI ¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¾å¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤ì¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Äー¥ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤Î¸òÎ®¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£ÅìÂç IPC ¤ÈÂçºå¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥Ï¥Ö¡ÊOIH¡Ë¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢AI Âç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤ÎÂæÆ¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î 100 ¥Ñー¥»¥ó¥È»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Åê»ñ»ö¶È²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÂç³Ø¶¨ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìÂçIPC¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö1stRound¡×¤Ç¤¹¡£17 Âç³ØµÚ¤Ó4¹ñÎ©¸¦µæµ¡´Ø¤¬¶¦ºÅ¤·¡¢¹ñÆâ¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤È»º¶È¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¡¢¥ê¥½ー¥¹¡¢ÀïÎ¬Åª»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·ー¥É¥¹¥Æー¥¸¤Î¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î AI ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤¬ÄÉ¿ï¤¹¤ëÌÏÈÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Âçºå¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥Ï¥Ö¤Ç¤¢¤ë OIH ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤òÅìµþ°Ê³°¤Ë¤â¹¤²¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¥³¥ïー¥¥ó¥° ¥¹¥Úー¥¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥° ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OIH ¤ÎStartup Acceleration Program (OSAP) ¤Ï¡¢½é´üÃÊ³¬¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤è¤êÁá¤¯»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ÎÂ®¤¤¥Ï¥Ö¤ÏÆüËÜ¤Î AI ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤«¤é´°Á´¤Ë¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ØÆ³¡¢»ñ¶â¡¢¥ê¥½ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï NVIDIA ¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¤È Inception ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î AI ¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Î²èÁüÄó¶¡¡§ugoNVIDIA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1993Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢NVIDIA¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/¡Ë (NASDAQ: NVDA) ¤Ï¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤¬ 1999 Ç¯¤ËÈ¯ÌÀ¤·¤¿ GPU ¤Ï¡¢PC ¥²ー¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤Î AI ¤Î»þÂå¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¼ï»º¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NVIDIA ¤Ï¸½ºß¡¢¶È³¦¤òºÆ·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーµ¬ÌÏ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯ ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡§https://nvidianews.nvidia.com/