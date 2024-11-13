¥Ñ¥êÈ¯¡¦¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Í¥¤¥ë¡ã¥Þ¥Ë¥¥å¥ê¥¹¥È¡ä¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÅß¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ë¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¿·¿§6¿§¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Í¥¤¥ë¥»¥Ã¥È¤¬11·î13Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª
¿·¿§6¿§¤òÅ»¤Ã¤¿¥Þ¥Ë¥¥å¥ê¥¹¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡£¡Êº¸¤«¤éNATSUKI¡¢UNA¡¢HARUKA¡¢CHARLES¡¢GENSEI¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë ÆÈÀêÂåÍýÅ¹·ÀÌó²ñ¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ñ¥êÈ¯¡¦¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Í¥¤¥ë manucurist¡Ê¥Þ¥Ë¥¥å¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ë¿·ºî¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¿·¿§6¿§¡Ö¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥Ç¥£¥¹¥³¡¦¥æー¥È¥Ô¥¢¡¦¥¹¥Ñー¥¯¥¹¡¦¥·¥Þー¡¦¥·¥§¥ë¡×¤È¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£2024Ç¯11·î13Æü¤«¤é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦µþÅÔBALÅ¹¡¦°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹(¢¨°ìÉôÀè¹ÔÈÎÇä¤¢¤ê)¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥¥å¥ê¥¹¥È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HOLIDAY NEW COLOR LINEUP
¥°¥êー¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¥Í¥¤¥ë¥«¥éー ¥¸¥§¥¤¥É 15mL/\2,970(ÀÇ¹þ)
¥¸¥§¥¤¥É / JADE
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥éー¤Î¥°¥êー¥ó¤Ï±Ê±ó¤Î¾ÝÄ§¡£
¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¥°¥êー¥ó¤¬¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë³èµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥°¥êー¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¥Í¥¤¥ë¥«¥éー ¥Ç¥£¥¹¥³ 15mL/\2,970(ÀÇ¹þ)
¥Ç¥£¥¹¥³ / DISCO
Ì´¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥é¥¥é¤Î¥·¥ë¥Ðー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¥Ç¥£¥¹¥³¥Üー¥ë¤Î¸÷¤ÎÍðÉñ¤ÈÃÆ¤±¤ë¥ê¥º¥à¤ËÍÙ¤êÌÀ¤«¤¹Ìë¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥Ðー¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥°¥êー¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¥Í¥¤¥ë¥«¥éー ¥æー¥È¥Ô¥¢ 15mL/\2,970(ÀÇ¹þ)
¥æー¥È¥Ô¥¢ / UTOPIA
¥ê¥Ã¥Á¤Êßê¤á¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ì´¸¸¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¤ò»ØÀè¤Ë¡£
Ìµ¿ô¤ÎÀÖ¤È»ç¤Î¸÷ºÌ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ê¤ë¥·¥§ー¥É¤òÁÕ¤Ç¡¢¤½¤Î¿ÀÈëÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËÃ¯¤â¤¬ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âµ±¤¤òÅº¤¨¤ë¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¡£
¥¹¥Ñー¥¯¥¹ / SPARKS
À±¹ß¤ëÌë¤ò¤È¤¸¤³¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÇ»Ì©¤Ê¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ØÀè¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÌë¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡¢¾ðÇ®Åª¤«¤Äµ¤ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥°¥ê¥Ã¥¿ー¡£
¥°¥êー¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¥Í¥¤¥ë¥«¥éー ¥¹¥Ñー¥¯¥¹ 15mL/\2,970(ÀÇ¹þ)
¥·¥Þー / SHIMMER
´¥ÇÕ¤Î¥°¥é¥¹¤ËÅº¤¨¤ë¼ê¤Ë¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¤ò¡£¤¿¤ª¤ä¤«¤Ë¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ë¡¢»Ø¤ò¤¹¤Ù¤é¤»¤ë¤¿¤Ó´Å¤¯¤È¤í¤±¤½¤¦¤Ê¥Ï¥Ëー¥°¥ìー¥º¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÎº¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¡¢¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¡£
¥°¥êー¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¥Í¥¤¥ë¥«¥éー ¥·¥Þー 15mL/\2,970(ÀÇ¹þ)
¥·¥§¥ë / SHELL
¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ê¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢³³Ì¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥ì¥È¥í¤È¥â¥À¥ó¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Í¥²í¤Ç¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥·¥§ー¥É¡£¥Àー¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Ë°ì¶Ú¤Î¸÷¤òÊü¤Ä¤è¤¦¤Ë¥¯ー¥ë¤Ë¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥°¥êー¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¥Í¥¤¥ë¥«¥éー ¥·¥§¥ë 15mL/\2,970(ÀÇ¹þ)
¿¢ÊªÀ¥¸¥§¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¡Ö¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¤âÆ±¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤ò¥¥ã¥Ã¥µ¥Ð¡¦¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¡¢¿Í¡¦Æ°Êª¡¦´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¸¥§¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥·¥êー¥º¡£½¾Íè¤Î¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤è¤ê¤âÇöÉÕ¤¤ÇÄÞ¤òºï¤é¤º¤ËÀìÍÑ¤Î¥ê¥àー¥Ðー¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥ª¥Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥Í¥¤¥ë¥é¥Ã¥«ー ¥¸¥§¥¤¥É¡×15mL / 4,290±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥Í¥¤¥ë¥é¥Ã¥«ー ¥Ç¥£¥¹¥³¡×15mL / 4,290±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥Í¥¤¥ë¥é¥Ã¥«ー ¥æー¥È¥Ô¥¢¡×15mL / 4,290±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥Í¥¤¥ë¥é¥Ã¥«ー ¥¹¥Ñー¥¯¥¹¡×15mL / 4,290±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥Í¥¤¥ë¥é¥Ã¥«ー ¥·¥Þー¡×15mL / 4,290±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥Í¥¤¥ë¥é¥Ã¥«ー ¥·¥§¥ë¡×15mL / 4,290±ß(ÀÇ¹þ)
HOLIDAY LIMITED GIFT SET LINEUP
¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Í¥¤¥ë¤Î¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥êー¥º¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Ñ¥ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¡¦¥È¥Ã¥×ÉÔÍ×¤Î¥Í¥¤¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÄÞ¤Ë·ò¤ä¤«¤Êµ±¤¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¡¢Ë¤«¤Ê¿¢ÊªÀ®Ê¬¤¬ÄÞ¤Î¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç³ð¤¨¤ë¥Í¥¤¥ë³¦¤ÇÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎÈ¯ÇäÅö½é¤«¤é¿ô¡¹¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯ÇäÅö½é¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¤³¤Î¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥êー¥º¡×¤«¤éº£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¤Ë¿´Ìö¤ë³Ú¤·¤¤¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖLet it Glow¡×¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥Àー / 49,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÖLet it Glow¡×¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥Àー¡£24¼ï¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºÀ½ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥Ã¥È¡£¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥êー¥º¤«¤é4¿§¡¢¥°¥êー¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Í¥¤¥ë¥«¥éー7¿§¡¢¥±¥¢ÍÑÉÊ4¼ï¡¢¤½¤·¤Æ¥Í¥¤¥ë¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Äー¥ë¡£°ìÆü°ìÆüÄÞ¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ëµ±¤«¤»¤Æ¡ª¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥È¥ê¥ª ¥Û¥ê¥Çー / 10,450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥êー¥º¤Î¿Íµ¤¥È¥Ã¥×3¤ò½¸¤á¤¿¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡£
±ð¤ä¤«¤Ë¤¤é¤á¤¯¥·¥ã¥¤¥ó¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ö¥é¥¤¥È¡¢¤½¤·¤ÆÄÞËÜÍè¤Îµ±¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¥é¥º¥Ù¥êー¡£¥Ùー¥¹¥È¥Ã¥×¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤â³ð¤¦¡¢¤³¤ÎÌ¥ÏÇÅª¤Ê¤¤é¤á¤¥È¥ê¥ª¤ËÍ¶ÏÇ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Êµ±¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥°¥í¥¦¥é¥º¥Ù¥êー¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥é¥á¤¬¥¥é¥¥é¤Ç²Ä°¦¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥ã¥¤¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤«1ËÜ¤È¤«¤ï¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤ÎÄÞ¤ä¤¹¤ê¤¬1ËÜÆþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¡£²Ú¤ä¤«¤Ç¥Ñー¥Æ¥£ー¥ë¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥é¥Ã¥«ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¢Í§¿Í¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹(¥Ïー¥È)
¥Û¥ê¥Çー¥¯¥é¥Ã¥«ー / 3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥×¥Æ¥£¥³¥Õ¥ì¥Û¥ê¥Çー2024 / 5,610±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥é¥¥é¤Î¥é¥á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥º¥Í¥¤¥ë¤Î¥È¥ê¥ª¥»¥Ã¥È¡£
³¹¤ËËâË¡¤¬Ëþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤ëµ¨Àá¡¢¥µ¥ó¥¿¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥Æ¥£¥Þ¥Ë¥¥å¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡õ¥Þ¥¸¥«¥ë¤Ê¥®¥Õ¥È¤ò¡ª
¡ÚÆâÍÆ¡ÛHAPPY "manu" CHRISTMAS HOLIDAY COLLECTION
¾å¤«¤é¿·¿§¥¸¥§¥¤¥É¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡¢¥æー¥È¥Ô¥¢¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥¹¡¦¥·¥Þー¡¢¥·¥§¥ë¤Î6¿§Å¸³«
¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¿·¿§
¡¦¥°¥êー¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¥Í¥¤¥ë¥«¥éー
15mL/³Æ\2,970¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥Í¥¤¥ë¥é¥Ã¥«ー
15mL/³Æ\4,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¥³¥Õ¥ì¥»¥Ã¥È¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Û
¡¦¡ÖLet it Glow¡×¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥Àー / 49,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥È¥ê¥ª ¥Û¥ê¥Çー
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥°¥í¥¦ ¥é¥º¥Ù¥êー15mL / ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Ö¥é¥¤¥È15mL / ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥·¥ã¥¤¥ó15mL10,560±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Û¥ê¥Çー¥¯¥é¥Ã¥«ー ¥é¥º¥Ù¥êー/¥·¥ã¥¤¥ó
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö1ËÜ15mL / ¥ß¥ËÄÞ¤ä¤¹¤ê1ËÜ £³,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥×¥Æ¥£¥³¥Õ¥ì¡¡¥Û¥ê¥Çー 2024
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û¥¥Ã¥º¥Í¥¤¥ë¥«¥éー ¥¹¥Æ¥é8mL / ¥¥Ã¥º¥Í¥¤¥ë¥«¥éー ¥¸¥ã¥Ë¥¹8mL / ¥¥Ã¥º¥Í¥¤¥ë¥«¥éー ¥Ù¥Æ¥£8mL 5,610±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Úmanucurist¡Û
¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Í¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömanucurist¡Ê¥Þ¥Ë¥¥å¥ê¥¹¥È¡Ë¡×¡£
¥Ñ¥ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥á¥¾¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¬¥¨¥ë¡¦¥ë¥Ö¥é¡¦¥Ú¥ë¥½¥Êー¥¸¥å¤¬¡¢¡ÉÍ³²À®Ê¬¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤À½ÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
2015Ç¯¤è¤êÃÏµå¤Ë¤âÄÞ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥°¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Í¥¤¥ë¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¡¢2017Ç¯¤Ë¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬ºÇÂç84%¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¡Ögreen¡×¥·¥êー¥º¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÀ®Ê¬¤Ï¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡¢¥µ¥È¥¦¥¥Ó¡¢¾®Çþ¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÞ¤òÊÝ¼¾¤·½À¤é¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤ÈÂ¥¤¹¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤ä¡¢ÄÞ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÆ¯¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥Öー¥¨¥¥¹¤È¥±¥¤ÁÇ¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°Êª¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ô¥£ー¥¬¥ó&¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥êー¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Þ¥Ë¥¥å¥ê¥¹¥È ¥¸¥ã¥Ñ¥ó (³ô)¥Ð¥ë ÆÈÀêÂåÍýÅ¹·ÀÌó²ñ¼Ò
TEL¡§075-223-2303
URL¡§https://jp.manucurist.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/manucurist_japan/