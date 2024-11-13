¥¿¥Æ¥è¥ß¥«¥éー¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥Ü¥ëÎøTOON¡×¿·ºî¡ÖÉÔÅ¨¤ÊÈþ½÷～Îä¹ó¼ÒÄ¹¤È»ä¤Î·ëº§·ÀÌó～¡×11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êLINE¥Þ¥ó¥¬¡¦¤Ü¤ë¥³¥ßÂ¾¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡ª

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]£²¡¥É¬¤º±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ªÌ¥ÎÏÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤É¤óÄì¤òÀ¸¤¤ë¡¢½¹¤¤ÍÆ»Ñ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤Ë¡Ä¡ª¡©Æ´¤ì¤Î¥»¥ì¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¹¬¤»¤ÈÎø¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤ò¡¢»×¤ï¤º±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/2633/1393/resize/d2633-1393-63f99fa2b12ff2379d97-0.jpg ]£³¡¥Îø°¦¥¹¥Èー¥êー¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ£¤ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â´¶Æ°¤Ç¤¤ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êーÎä¹ó¤Ê¸æÁâ»Ê¤È¤Îµ¶Áõ·ëº§¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡¢±³¡¦Ææ¡¦ÈëÌ©¡£¤³¤ÎÎø¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¿¿¼Â¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢ÀäÂÐ¤ËºÇ½é¤«¤éÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡ÖÉÔÅ¨¤ÊÈþ½÷～Îä¹ó¼ÒÄ¹¤È»ä¤Î·ëº§·ÀÌó～ ¡×ÇÛ¿®¾ðÊó2023Ç¯11·î13Æü¡Ê¿å¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/2633/1393/resize/d2633-1393-ff75397fb053a61ca736-0.png ]¡ü¤Ü¤ë¥³¥ßhttps://voltage-comics.com/series/161400[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/2633/1393/resize/d2633-1393-c5271e085607679c2d0e-0.png ]¡üLINE¥Þ¥ó¥¬¡ÊWEB¡Ëhttps://manga.line.me/product/periodic?id=S146967¡üLINE¥Þ¥ó¥¬¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ëhttps://app-manga.line.me/schema/product/S146967/[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/2633/1393/resize/d2633-1393-2313975631df41198ff7-0.png ]¡üebookjapan¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ëhttps://ebookjapan.yahoo.co.jp/rd/shareLink/?serialStoryId=146967¢¨¤Û¤«ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯½ñÅ¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥¥¹¤Ï±éµ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×11·î28ÆüÇÛ¿®Í½Äê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ö¤³¤Î¥¥¹¤Ï±éµ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ò11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÔÅ¨¤ÊÈþ½÷¡×¤ËÂ³¤¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/2633/1393/resize/d2633-1393-ea506d5541bfdab94416-0.png ]¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤³¤Î¥¥¹¤Ï±éµ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é´ë²è¡¦¸¶ºî¡¦´Æ½¤¡¦À©ºî¡¡¥Ü¥ë¥Æー¥¸¡¡¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä¡Ú¾Ã¤¨¤¿Å·ºÍ»ÒÌò¡ßÄ¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Îµ¯»à²óÀ¸¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡Û¤«¤Ä¤ÆÅ·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿Íõ¸¶À¡¤Ï¡¢¼ç±éÉñÂæ¤Î¸ø±éÅöÆü¤ËÉñÂæ¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥É¥¿¥¥ã¥ó½÷Í¥¤È¤·¤Æ°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ½µ´©»ï¤äÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Ë»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿æ«¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¿ôÇ¯¸å¡¢À¤´Ö¤«¤é±£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÀ¡¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¤Ç¼«Ê¬¤ò´Ù¤ì¤¿Ä¥ËÜ¿Í¡¦Æ£ºê¤æ¤ê¤¬¸½¤ì¤ë¡£À¡¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤òÊâ¤à¤æ¤ê¤ËÉü½²¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ¤Ó·ÝÇ½³¦¤ËÌá¤ë·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ë¤Ï¡¢±éµ»¤·¤«¤Ê¤¤¡×°µÅÝÅª¤ÊµÕÉ÷¤ÎÃæ¡¢µçÃÏ¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦¿¿ÌÚÍÔ²ð¤È¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ï¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¥¿¥Æ¥è¥ß¥«¥éー¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥Ü¥ëÎøTOON¡×[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/2633/1393/resize/d2633-1393-2efcaedc82fcf053f747-0.png 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