ÆüËÜ¤¬¼¡À¤Âå¤Î°åÌôÉÊÀß·×¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥Ø¥ë¥¹ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯

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NVIDIA[²èÁü: https://prtimes.jp/i/12662/487/resize/d12662-487-d6f38e26340ac8f4a262-0.png ]65 ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¿Í¸ý¤Î 30% ¤òÀê¤á¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°åÎÅ¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥½¥Ö¥ê¥ó AI¡Êhttps://blogs.nvidia.co.jp/2024/05/10/what-is-sovereign-ai/¡Ë¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Þ¤Ç¤ËÌó 50 Ëü¿Í¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¹ñ¸ÇÍ¤Î¥Çー¥¿¤È¥íー¥«¥ë¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ AI ¥Äー¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ×¾²°å¤È¸¦µæ¼Ô¤ÎÇ½ÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¡¢´µ¼Ô¤Î¥±¥¢¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£11 ·î 13 Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë NVIDIA AI Summit Japan¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/events/ai-summit/?ncid=no-ncid¡Ë¤Ç¤Ï¡¢AI ¤Ç²ÃÂ®¤µ¤ì¤¿ÁÏÌô¡¢¥²¥Î¥à°åÎÅ¡¢°åÍÑ²èÁü½èÍý¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¥êー¥Àー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë²è´üÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸Æ³Æþ»öÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»öÎã¤Ï¡¢Tokyo-1 ¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡Êhttps://blogs.nvidia.co.jp/2023/03/22/generative-ai-supercomputer-pharmaceutical-industry/¡Ë¤Ê¤É¤Î NVIDIA AI ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶îÆ°¤·¡¢ÁÏÌôÍÑ¤Î NVIDIA BioNeMo¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/clara/bionemo/?srsltid=AfmBOopLc2vEXb7KXJhbbEPVWBSgDYlKIf5wJWxgFedVDNuDnMp0y_Wh¡Ë¡¢°åÍÑ²èÁü½èÍýÍÑ¤Î NVIDIA MONAI¡Êhttps://docs.nvidia.com/monai/index.html¡Ë¡¢¥²¥Î¥ß¥¯¥¹ÍÑ¤Î NVIDIA Parabricks¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/clara/genomics/?srsltid=AfmBOooPgLw3N87itnSR0MuzcESBqEoT1vl5RpW0UUovOraa1csYzbVb¡Ë¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑ¤Î NVIDIA Holoscan¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/clara/holoscan/?srsltid=AfmBOoq_gsE-SSNs9mkiUUlWghhjgBZiuDanALaTqICWxR7jEFpsPT_3¡Ë¤Ê¤É¤Î¥É¥á¥¤¥ó¸ÇÍ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»È¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íý²ò¡¢ÀºÅÙ¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ò ¿¼¤á¤ë ÁÏÌô AI ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーNVIDIA ¤Ï¡¢À¤³¦»°ÂçÀ½Ìô»Ô¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î°åÌôÉÊ»Ô¾ì¤ò¡¢ÁÏÌô¸¦µæ¼Ô¤¬À¸ÂÎÊ¬»Ò¥Çー¥¿¤«¤éÀ¸Êª³ØÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î AI ¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¡¢Å¸³«¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë NVIDIA BioNeMo ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BioNeMo ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥â¥¸¥åー¥ë¼°¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥° ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤È¡¢ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ AI ¿äÏÀ¤Î¤¿¤á¤Î NVIDIA NIM¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/ai/?srsltid=AfmBOoqL1HgucQXdlyWc129VWDfNrtkEsWzlN5SZBGPfWAuhfwpyv0W3¡Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ëÊ¬»Ò¤Î 3D ¹½Â¤¤òÍ½Â¬¤¹¤ë DiffDock¡Êhttps://build.nvidia.com/mit/diffdock¡Ë¡¢¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤«¤é¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î 3D ¹½Â¤¤òÍ½Â¬¤¹¤ë AlphaFold2¡Êhttps://build.nvidia.com/deepmind/alphafold2¡Ë¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊ¬»Ò¤È·ë¹ç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿·¤·¤¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¹½Â¤¤òÀß·×¤¹¤ë RFdiffusion¡Êhttps://build.nvidia.com/ipd/rfdiffusion¡Ë¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¥Ð¥¤¥ªÊ¬»Ò AI ¥â¥Ç¥ë¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º ¥°¥ìー¥É¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë³«È¯¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ AI ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ç¤¢¤ë BioNeMo Blueprint¡Êhttps://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-nim-agent-blueprint-virtual-screening/¡Ë¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AlphaFold2¡Êhttps://build.nvidia.com/deepmind/alphafold2¡Ë¤Î NIM ¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢½¾Íè¤Î AlphaFold2 ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ò 5 ÇÜ²ÃÂ®¤¹¤ë¿Ê²½Åª¾ðÊó¸¡º÷¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë MMSeqs2-GPU 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