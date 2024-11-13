¡Ú´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô1,000Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¡Û¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢³èÍÑ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡ª
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±°Æ·ï¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖRelance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ Âó¿¿¡¢°Ê²¼¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô1,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢³èÍÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://relance.jp/
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºº¥Çー¥¿¤ÎÃæ¤Ç¤â´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡Ø¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÁá´ü½ªÎ»¡Ê3¥«·î°ÊÆâ¡Ë¤Î·Ð¸³¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¹àÌÜ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡§https://relance.jp/blog/company-research-freelanceengineers-202409/
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
- ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢³èÍÑ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÎÌó48.5¡ó¤¬
ÆÃÄê¤Î¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³
- ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ
É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ê¥½ー¥¹¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë
- ¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë
- ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶ÈÌ³¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ¤Çº¤¤Ã¤¿ÅÀ
- - ²ÔÆ¯¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Î¿ÊÄ½¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿
- - ¼ÒÆâ¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤
- ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÁá´ü½ªÎ»¡Ê3¥«·î°ÊÆâ¡Ë¤Î·Ð¸³¤Ï
Ìó65.3¡ó¡Ö¤¢¤ë¡×¡¢Ìó34.7%¡Ö¤Ê¤¤¡×
- ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤«¤é¼«¼Ò¤ÎÀµ¼Ò°÷ÅÐÍÑ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌó55.4%
¢£Ä´ºº·ë²Ì¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
～¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©～
¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÇ¤°Õ²óÅú¡¦¼«Í³µ½Ò¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Í³µ½Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â²óÅú¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¡×¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¡×¡ÖÂÐ±þÎÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤¯4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤¬¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ëµá¤á¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¡¢Â¨ÀïÎÏ¤äµ»½ÑÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Þ¤á¤ÊÊóÏ¢Áê¤ä¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤äÍ×·ïÊÑ¹¹¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÅ¬±þ¤·¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢´ë¶È¤Î½ÅÍ×¤Ê¿Íºà¤È¤·¤Æº£¸å¤â¤µ¤é¤Ë³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡©¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÁá´ü½ªÎ»¤ä¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤äËÉ»ßºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
～¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÁá´ü½ªÎ»¡Ê3¥«·î°ÊÆâ¡Ë¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©～
¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÁá´ü½ªÎ»(3¥«·î°ÊÆâ)¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬Ìó65.3%¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬Ìó34.7%¤È¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬Áá´ü½ªÎ»¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ë¶È¤«¤é¤Î½ªÎ»¿½¤·½Ð¤Î¾ì¹ç¡ÛÁá´ü½ªÎ»¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡©
´ë¶È¤«¤é¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÁá´ü½ªÎ»¤ò¿½¤·½Ð¤¿¾ì¹ç¤Î²óÅú·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤¬¡ÖÀ³Ê¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢Êý¸þÀ¤ÎÉÔ°ìÃ×¤«¤é¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤¿¡×47.6¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×39.4¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤äÌÜÉ¸¤Ø¤Î¶¦ÄÌÍý²ò¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¤ä¥Áー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤»¤º¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¹Ô¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ì©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá´ü½ªÎ»¤òËÉ¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤«¤é¤Î½ªÎ»¿½¤·½Ð¤Î¾ì¹ç¡ÛÁá´ü½ªÎ»¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡©
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤«¤é´ë¶È¤ËÁá´ü½ªÎ»¤ò¿½¤·½Ð¤¿¾ì¹ç¤Î²óÅú·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¾å°Ì2¤Ä¤Î²óÅú¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¤«¤é¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë½ªÎ»¿½¤·½Ð¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡×¤Î²óÅú¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬
¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Î¥¢¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬À¸¤¸¤¿¡×35.5%¡¢¡Ö¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊó½·ÉÔËþ¡×15.3¡ó¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ä¤½¤Î¶ÈÌ³¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Êó½·¤ÎÀßÄê¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥ë¥Á¥ãー¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÄ¹´üÅª¤Ë´Ø·¸¹½ÃÛ¤¬¤Ç¤¡¢Áá´ü½ªÎ»¤òËÉ¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡§https://relance.jp/blog/company-research-freelanceengineers-202409/
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢³èÍÑ·Ð¸³¼Ô
¡¦Ä´ºº¿Í¿ô¡§1031¿Í
¡¦Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡¦Ä´ºº¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥ê¥µー¥Á
¢£Ä´ºº¥Çー¥¿¤Î°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ
ËÜÄ´ºº¥Çー¥¿¤ò³°Éô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï²¼µ¤ÎÍøÍÑ¾ò·ï¤ò¼é¤Ã¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ãÍøÍÑ¾ò·ï¢ä
1.¾ðÊó¤Î½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢Relance¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÌ¾¾Î¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2.¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://relance.jp/blog/company-research-freelanceengineers-202409/
¢£Relance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Relance¤Ï¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÌÜÀþ¤ÇÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿ºÇÅ¬¤Ê°Æ·ï¤ò¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹â³ÛÊó½·¤äÆÈ¼«°Æ·ï¡¢Ä¹´ü·ÀÌó¡¦¥â¥À¥óµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ë°Æ·ïÅù¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê°Æ·ï¤òÂ¿¿ôÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§ https://relance.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡Û
¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥éÎÎ°è¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¶¯¤ß¤ò¤â¤Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëSRE¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖSreake¡Ê¥¹¥êー¥¯¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢AWS/Google Cloud/Kubernetes¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬µ»½ÑÀïÎ¬¤«¤éÀß·×¡¦³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿SREÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢2020Ç¯4·î¤Ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡Ê¥ì¥³¥Êー¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬ÀÏ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò´Ê°×¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÆÃ²½·¿¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖRelance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecurify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢DX»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¥»¥¥å¥¢¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì´ÓÄó¶¡²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÈÅÄ Âó¿¿
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµþÄ®22-1 ¥°¥é¥ó¥Õ¥¡ー¥¹¥È¿·½É¸æ±ñ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§SREÆÃ²½·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖSreake¡Ê¥¹¥êー¥¯¡Ë¡×±¿±Ä¡Êhttps://sreake.com/¡Ë
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecurify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×³«È¯¡¦±¿±Ä¡Êhttps://www.securify.jp/¡Ë
¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡Ê¥ì¥³¥Êー¡Ë¡×³«È¯¡¦±¿±Ä¡Êhttps://reckoner.io/¡Ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÆÃ²½·¿¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖRelance(¥ê¥é¥ó¥¹)¡×±¿±Ä¡Êhttps://relance.jp/¡Ë
²ñ¼ÒHP¡§https://3-shake.com/