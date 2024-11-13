¡Ú¤½¤´¤¦ÀéÍÕÅ¹¡ÛÄ¹ºê¸©»ØÄêÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¡¡°ì»ÍÂå Ê¿¸Í±Ù»³ Çò¼§Å¸

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³ô¼°²ñ¼Ò¤½¤´¤¦¡¦À¾Éð[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-4729aca8a47e0a30e1bf-0.jpg ]Çò¼§ºÙ¹©¡¡¡ÖÃî¤«¤´¡×¡¡äÆÌÜ¡¢»óÍºê©ê«¡¢²Ø»Ò¡¡·Â18¡ß¹â¤µ21cm¡¡8,800,000±ßÃî¤ÎÌÄ¤À¼¤ò³Ú¤·¤àÊ¸²½¤ËÃåÁÛ¤·À©ºî¤µ¤ì¤¿¡ÖÃî¤«¤´¡×¥·¥êー¥º¡£ÅÚÂæ¤òíÜíâ¡Ê¤í¤¯¤í¡Ë¤Å¤¯¤ê¤·¡¢Â¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤òÄ¦¹ï¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤´¤ÎÃæ¤Î²Ø»Ò¤ÏíÜíâ¤Î¸å¡¢¥Ø¥¿¤òÇ±¤êºÙ¹©¤·¡¢ÈÖ¤¤¤ÎÎëÃî¤Ï»ØÀè¤ò»È¤Ã¤ÆÇ±¤êºÙ¹©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñー¥Ä¤òºî¤ê¡¢ÃÝÀ½¤Î¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤ÇÀÜÃå¤·¤Ê¤¬¤éÁÈÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£¤«¤´¤ÏºÙ¤µÌó2¥ß¥ê¤ÎÃÝ¤Ò¤´¾õ¤Ë¤Î¤Ð¤·¤¿Ç´ÅÚ¤ò¼þ°ÏÌó70ËÜ¤Ç¡¢´Ý²°º¬¤ÎÃì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²°º¬¤ÎäÆÌÜÊ¸ÍÍ¤ÏÆ©¤«¤·Ä¦µ»Ë¡¤ÇÀè¤ÎÀí¤Ã¤¿¿ÏÊª¤òÍÑ¤¤¡¢ÀÚ¤êÈ´¤äÆÌÜÊ¸ÍÍ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç´¥Áç¤·ÁÇ¾Æ¤ò¤·¤Æ¡¢îØÌô¤ÎÃæ¤òÀø¤é¤»¡¢ËÜ¾ÆÀ®¤·¤Þ¤¹¡£À®·Á¤«¤é¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤Î¼ý½Ì¤òÌÜ»»¤·°ìÂÎ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÅÚ¤ÎÆÃÀ¤«¤é¾ÆÀ®µ»½Ñ¤Þ¤Ç¤òÍý²ò¤·¡¢µ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼ý½Ì¤òÌÜ»»¤·¤Æ´°À®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-633210a6fe401d89a8de-15.jpg ]Çò¼§ºÙ¹©¡¡¡ÖÃî¤«¤´¡×¡¡äÆÌÜ¡¢ÈÖ¤¤ÎëÃî¡¢²Ø»Ò¡¡·Â12¡ß¹â¤µ14.5cm¡¡ 4,950,000±ß[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-22a6866adfad41a20f29-2.jpg ]Çò¼§ºÙ¹©¡¡ÇòÎ¶¡¡¶Ì·Â22¡ß±ü¹Ô20¡ß¹â¤µ24.5cm¡¡3,850,000±ß[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-d36bb5fa9d45c7b15558-14.jpg ]Çò¼§ºÙ¹© Ï¡¡¡¡¡·Â25¡ß¹â¤µ18cm¡¡1,650,000±ß¡¡Çò¼§¡¢ÀÄ¼§¡ÊÂæ»®¡Ë[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-c1895ff8050c2e7cd5f4-1.jpg ]Çò¼§ºÙ¹©¡ÖÃî¤«¤´¡×Ä³¡¦µÆ¡¡·Â8.5¡ß¹â9.8cm¡¡1,980,000±ß[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-d8881cd0e60332173b49-3.jpg ]µÆÃÖ¤¤³¤Þ¤Ä¤Ê¤®¹áÏ§¡¡·Â10.4¡ß¹â¤µ11cm¡¡275,000±ß[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-65e491ad020a07704549-5.jpg ]ËªÁã¹á¹ç¡¡Éý6.7¡ß±ü¹Ô6.7¡ß¹â3.5cm¡¡517,000±ß[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-5ca86667b43f83a95854-4.jpg ]µÆ¿Ô¤·¥Ü¥ó¥Ü¥óÆþ¤ì¡¡·Â10.5¡ß¹â¤µ8.5cm¡¡385,000±ß[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-ae880edecbb22f6f10f7-6.jpg ]µÆÅ¦¤ß³¸ÉÕÀùÃã¡¡5µÒÂ·¡¢ÃãÂñÉÕ¡¡330,000±ß¡¡³¸¡§·Â9.6¡ß¹â¤µ2.8cm¡¡ÏÒ¡§·Â8.8¡ß¹â¤µ5.1cm¡¡ÃãÂñ¡§·Â12.3¡ß¹â¤µ3cm[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-9ccb3eecb436e3d309f2-7.jpg ]¶¿ÅÚ´á¶ñ¡¡¡ÖÀå½Ð»°ÈÖÒ×¡¡¡Ê¤·¤¿¤À¤·¤µ¤ó¤Ð¤½¤¦¡Ë¿Í·Á¡×Âç¡§¹â12cm¡¢¾®¡§¹â11cm¡¡³Æ33,000±ß¿Í·Á¤Î¼ó¤¬²ó¤êÀå¤ò½Ð¤¹»Å³Ý¤±¤Î¶¿ÅÚ´á¶ñ¡£°ì»ÒÁêÅÁ¤ÎÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Îµ»Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-491c955c219413522d47-12.jpg ]¡Ú°ì»ÍÂå Ê¿¸Í±Ù»³ º£Â¼¶Ñ¡¡Æ«Îò¡Û1942Ç¯ Ä¹ºê¸©ÅìÈàµÏ·´ÀÞÈøÀ¥Â¼(¸½¡¦º´À¤ÊÝ»Ô»°ÀîÆâÄ®)À¸¤Þ¤ì1961Ç¯ Æ«µ»½Ñ¸þ¾å¤Î¤¿¤á ¾åÌî¡Ê¤¢¤¬¤Î¡Ë¾Æ Æ«·Ý²È ¹âÄá²Æ»³¤Ë»Õ»ö¡¡°ìÆóÂå±Ù»³¡¦º£Â¼¼¯ÃË¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë1993Ç¯ ¡ØµÆÅ¦¼ê²³¿å»Ø¡Ù Ä¹ºê¸©Î©Èþ½ÑÇîÊª´Û ¼ýÂ¢2006Ç¯ ¡ØLotus¡Ù¥ê¥Á¥ãー¥É¥¸¥Î¥êÆ«¼§´ïÈþ½Ñ´Û ¼ýÂ¢ ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§2010Ç¯ ¡Ö14¡ëHirado Etuzan¡×¥µ¥ó¥í¥Ã¥³¶µ²ñ¤Ë¤Æ¸ÄÅ¸¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£ ¥²¥ó¥á2013-2019Ç¯ ¡Ö°ì»ÍÂåÊ¿¸Í±Ù»³ Å¸¡×¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー /¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ2013-2016Ç¯ ¡ØÇòÎ¶¡Ù¡ØÃî¤«¤´¡ÙThe Dolder Grand Hotel¾ïÀßÅ¸¼¨/ ¥¹¥¤¥¹¡¦¥Á¥åー¥ê¥Ã¥Ò2014,2017Ç¯ ¡ÖKakufusa Porcelain ¡×ºîÉÊÅ¸ Boutique&Showroom¡¿¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥ M/V The World2014Ç¯ ¡ØÇ±¤êºÙ¹©µ»½Ñ¡ÙÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô»ØÄêÌµ·ÁÊ¸²½ºâ »ØÄê2017Ç¯ ¡Ö°ì»ÍÂåÊ¿¸Í±Ù»³ KAKUFUSAÅ¸¡×Æ£ÅÄÈþ½Ñ´Û(Âçºå)2017Ç¯ ¤½¤´¤¦¡¦À¾Éð¡Ö¹âÎØ²ñ¡×½ÐÉÊ¡¿¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØ2019Ç¯ Å·¹ÄÊÅ²¼¸æÂ¨°Ì¤ò½Ë¤·¡¢Ä¹ºê¸©¤«¤éÇò¼§ºÙ¹©¡ØµÆ²ÖÃî¤«¤´¡Ù¸æ¸¥¾å2021Ç¯ ¡Ø»°ÀîÆâ¾Æ ºÙ¹©µ»½Ñ¡ÙÄ¹ºê¸©»ØÄêÌµ·ÁÊ¸²½ºâ ÊÝ»ý¼ÔÇ§Äê2022Ç¯ ¡ÖÊ¿¸Í±Ù»³¤ò¤Ä¤°¤â¤Î-º£Â¼¶ÑÇò¼§Å¸¡×ÌîÂ¼Èþ½Ñ´Û(µþÅÔ)2018-2023Ç¯ ¤½¤´¤¦¡¦À¾Éð³ÆÅ¹ Èþ½Ñ²èÏ¤Ë¤Æ¸ÄÅ¸2024Ç¯ ¡Öº£Â¼¶Ñ Çò¼§Å¸¡×ÔäÃæµï(Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶)ÆÃÊÌ½ÐÉÊ¡¡°ì¸ÞÂåÊ¿¸Í±Ù»³»Ì º£Â¼¤Ò¤È¤ß²ñ´üÃæ¡¢°ì¸ÞÂåÊ¿¸Í±Ù»³»Ì º£Â¼¤Ò¤È¤ß»á¤¬¾ïÃó¤·ºîÉÊ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-3d8b2ae7301bd7d3c164-9.jpg ]¥é¥ó¥×¥·¥§ー¥É¡¡é²¡¡²½¾ÑÈ¢¡¡·Â15¡ß¹â19cm¡¡49,500±ß[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-2ad1fb8a6817d7efa0a3-13.jpg ]Çò¼§ºÙ¹©µÆ²Ö¾þ²Ö´ï¡¡·Â20¡ß¹â14.5 cm¡¡495,000±ß[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-3276f052e44989931da1-11.jpg ]µÆµÍ¿¶½Ð¡¡·Â8¡ß¹â¤µ6.5cm¡¡385,000±ß¡¡»ÅÊ¤¡§²ÖäÆÎ©²ÚÊ¸°½¿¥¡¿ÎëÌÚ»þÂåÎö¸¦µæ½ê ÎëÌÚ°ì¹°¶àÀ½[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-0bebdf6af6266b227945-8.jpg ]¡ÖÀå½Ð¤·Ç Çò¼§¡×¶¦È¢¡¡·Â5¡ß¹â12cm¡¡³Æ55,000±ß[²èÁü16: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-cde7cdaa8b0b2bbd6a70-10.jpg ]¼·ÊõÆ©¤«¤·Ä¦¤êÃã¹áÏ§¡¡Éý8¡ß±ü¹Ô8¡ß¹â8.3 cm¡¡27,500±ß[²èÁü17: https://prtimes.jp/i/31382/1911/resize/d31382-1911-5358e105037c644d8151-16.jpg ]¡Ú°ì¸ÞÂå Ê¿¸ÍÍÒ±Ù»³»Ì¡¡º£Â¼¤Ò¤È¤ß¡¡Æ«Îò¡Û1976Ç¯¡¡Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô»°ÀîÆâÄ®À¸¤Þ¤ì1995Ç¯¡¡º´²ì¸©Î©ÍÅÄ¹©¶È¹â¹»Â´¶È1997Ç¯¡¡ÍÅÄÍÒ¶ÈÂç³Ø¹»¡¡ËÜ²ÊÂ´¶È1998Ç¯¡¡ÍÅÄÍÒ¶ÈÂç³Ø¹»¡¡¸¦µæ²ÊÂ´¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÍÅÄÍÒ¶ÈÂç³Ø¹»¡¡²¼³¨ÉÕ²Ê½ªÎ»¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡Éã¡¢º£Â¼¶Ñ¤Ë»Õ»ö¡¢µÚ¤Ó²È¶È¤Ë½¾»ö2015Ç¯ ¡¡Âè£µ£µ²óÁ´¹ñ¿ä¾©´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊ¿³ºº²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Àå½Ð»°ÈÖÒ×(¤·¤¿¤À¤·¤µ¤ó¤Ð¤½¤¦)¿Í·Á¡¡¿ä¾©ÉÊÇ§Äê2024Ç¯ ¡¡Âè120²óÍÅÄ¹ñºÝÆ«¼§Å¸¡¡Çò¼§ºÙ¹©µÆ²Ö¾þ²Ö´ï¡¡ÆþÁª2024Ç¯ ¡¡Âè58²óÀ¾ÉôÅÁÅý¹©·ÝÅ¸ÍÑ¤ÈÈþ¤ÎÉôÇò¼§´á¶ñ¡ÖÀå½Ð¤·ÇòÇ¡×ÆþÁª