¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ÖS.RIDE(R)¡×¤ÎË¡¿Í·ÀÌó¥×¥é¥ó¡ÖS.RIDE Biz¡×¡¢¡ÖÂè1²ó¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ¡ì24½©¡×¤Ø½ÐÅ¸
¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ÖS.RIDE (R)¡Ê¥¨¥¹¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëS.RIDE³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜÍÎÊ¿¡¢°Ê²¼S.RIDE)¤Ï¡¢2024Ç¯11·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè1²ó¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ'24½©¡×¤Ë¡¢Ë¡¿Í·ÀÌó¥×¥é¥ó¡ÖS.RIDE Biz¡Ê¥¨¥¹¥é¥¤¥É ¥Ó¥º¡Ë¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖS.RIDE Biz¡×¤Ï2024Ç¯4·î¤Î¼õÃí³«»Ï°Ê¹ß¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¿½¹þ¤ß¼Ò¿ô¤Ï900¼Ò¤òÆÍÇË*¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ÎÍøÍÑ¶â³Û¤òÀÁµá½ñ¤Ç°ì³çÊ§¤¤¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢ÍøÍÑÍúÎò¤ò´ÉÍý¥Úー¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*2024Ç¯11·î13Æü¹ÊóÈ¯É½»þÅÀ
Ë¡¿Í·ÀÌó¥×¥é¥ó¡ÖS.RIDE Biz¡×¤¬¡ÖÂè1²ó¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ'24½©¡×¤Ø½ÐÅ¸¡ª¿½¹þ¤ß¼Ò¿ô¤Ï900¼Ò¤òÆÍÇË¡ª
¡¡Ë¡¿Í·ÀÌó¥×¥é¥ó¡ÖS.RIDE Biz¡×¤Ï¡¢2024Ç¯11·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè1²ó¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ'24½©¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¤Î³Æ¼ïµ¡Ç½¤Î¥Ç¥â¤ä¡¢¥æー¥¶ー¸þ¤±µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ÖS.RIDE¡×¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ÂºÝ¤Î²èÌÌ¤ò»È¤Ã¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖS.RIDE Biz¡×¤Ï¡¢¼õÃí³«»Ï°Ê¹ß¡¢¹¥Ä´¤Ê¿½¹þ¤ß¿ô¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î¸½ºß¤Ç¡¢¿½¹þ¤ß¼Ò¿ô¤Ï900¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·ー¤ÎÍøÍÑ¶â³Û¤òÀÁµá½ñ¤Ç°ì³çÊ§¤¤¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢ÍøÍÑÍúÎò¤ò´ÉÍý¥Úー¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë»²¾È¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢´ÉÍýÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖS.RIDE Biz¡×¤Ï¡¢º£¸å¤âË¡¿ÍÍøÍÑ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤È¡¢¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Î³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPO¡×¤È¤Ï
´ÉÍýÉôÌç¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¤ÈDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅ¸¼¨²ñ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ß¥ê¥¢¥ë¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¡¦DX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎITÀ½ÉÊ¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿Å¸¼¨²ñ¤Ç¡¢365Æü³«ºÅ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ¡ÊÅö¥µ¥¤¥È¡Ë¤È¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥ê¥¢¥ëÅ¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡ÖÂè1²ó¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÅìµþ'24½©¡×¤ÏDXÊ¬ÌîÆüËÜºÇÂçµé¤Î¾¦ÃÌ·¿Å¸¼¨²ñDXPOÅìµþ¡Ú²Æ¡Û¤ËÂ³¤¯¡¢¡Ú½©¡Û³«ºÅÅ¸¤È¤Ê¤ê¡¢¶È³¦Âç¼ê¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢½é³«ºÅ¤Ê¤¬¤é270¼Ò*¤¬½ÐÅ¸¡£¤¤Ã¤È¼«¼Ò¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£
* Á°È¾2Æü´Ö¡Ê11/19～20¡Ë¡Ü¸åÈ¾2Æü´Ö¡Ê11/21～22¡Ë¤Î¹ç·×½ÐÅ¸¸«¹þ¼Ò¿ô
¾ÜºÙ¡§https://dxpo.jp/real/box/tokyo2/(https://dxpo.jp/real/box/tokyo2/)¡¡
¢£¡ÖS.RIDE Biz¡×¤È¤Ï
´ÉÍý¼Ô¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¾·ÂÔ¥³ー¥É¤ò¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ÖS.RIDE¡×¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ë¡¿ÍÍøÍÑ¡¦¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤ò¥¢¥×¥ê²èÌÌÆâ¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀÁµá½ñÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¹Ãæ¤ÇÎ®¤·¤ÎS.RIDEÄó·È¥¿¥¯¥·ー*¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¡ÖS.RIDE WALLET¡Ê¥¨¥¹¥é¥¤¥É¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÁµá½ñÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼ÖÆâ¤Ç¤Î·èºÑ¤äÎÎ¼ý½ñ¤Î´ÉÍý¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ò²÷Å¬¤Ë¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖS.RIDE Biz¡×¤Ç¤Ïº£¸å¡¢web¤«¤é¤ÎÂåÍýÇÛ¼Ö¤äÊ£¿ôÂæÇÛ¼ÖÅù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
*¾è¼Ö¤¹¤ë¥¿¥¯¥·ー¤¬¡¢S.RIDE WALLET¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§S.RIDE Biz¡¡https://www.sride.jp/biz/
ÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡§µÜ¾ë¸©/ºë¶Ì¸©/ÀéÍÕ¸©/ÅìµþÅÔ/¿ÀÆàÀî¸©/ÂçºåÉÜ/ÀÐÀî¸©
¢¨½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¡£¤Þ¤¿ÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤´¾è¼Ö¤Î¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- ´ÉÍý¼Ô¸þ¤±µ¡Ç½
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¢¥×¥êÏ¢·È/ÍøÍÑÍúÎò´ÉÍý/ÀÁµá½ñÊ§¤¤/¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý/¥°¥ëー¥×´ÉÍý¤Ê¤É¡¡¡Ê¢¨ÂåÍýÇÛ¼Ö¤ä¡¢Ê£¿ôÂæÇÛ¼Ö¡¢Web¤«¤é¤ÎÇÛ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å³È½¼Í½Äê¡Ë
- ¥æー¥¶ー¸þ¤±µ¡Ç½
¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ÖS.RIDE¡×µ¡Ç½¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀÁµá½ñÊ§¤¤
- ÍøÍÑÎÁ¶â¡§½é´üÈñÍÑ¡¦·î³Û´ðËÜÎÁ¤ÏÌµÎÁ
- ÍøÍÑ¼ê¿ôÎÁ¡§¥¿¥¯¥·ーÍøÍÑ¶â³Û(±¿ÄÂ¡¦·Þ¼ÖÎÁ¶â¡¦¤½¤ÎÂ¾¥ª¥×¥·¥ç¥óÎÁ¶â¤ò´Þ¤à)¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯À¸
¡ÚS.RIDE Biz¥µー¥Ó¥¹¥íー¥ó¥Á¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡Û
¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2024Ç¯Æâ¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤Î³ä°ú¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢½é·î¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü´ü´Ö¡§2024Ç¯4·î24Æü～2024Ç¯12·î31Æü
¢£¤´ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¡Ê´ÉÍý²èÌÌ¡Ë
¤´ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¡Ê´ÉÍý²èÌÌ¡Ë
¢£¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ÖS.RIDE¡Ê¥¨¥¹¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤È¤Ï
¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ÖS.RIDE¡× https://www.sride.jp/jp/
¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëAI¤ÈITµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê
ÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡§https://www.sride.jp/jp/area/
µÜ¾ë¸©/°ñ¾ë¸©/ºë¶Ì¸©/ÀéÍÕ¸©/ÅìµþÅÔ/¿ÀÆàÀî¸©/°¦ÃÎ¸©/ÂçºåÉÜ/µÜºê¸©
¼ç¤Ê¥¢¥×¥êµ¡Ç½¡§
¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¤ª¤è¤ÓË¡¿Í¸þ¤±¤Î¥¿¥¯¥·ー¤ÎÇÛ¼Ö¡Ê¤¤¤Þ¤¹¤°¸Æ¤Ö/Í½Ìó(¶õ¹ÁÄê³Û´Þ¤à)/»öÁ°³ÎÄê±¿ÄÂ¡Ë
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ë¤è¤ê¥¢¥×¥ê¤«¤é¤ÎÇÛ¼Ö¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê¥Í¥Ã¥È·èºÑ
¡¦Î®¤·¤«¤é¤Î¾è¼Ö¤Ç¤â¼ÖºÜ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤é¥Í¥Ã¥È·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊS.RIDE WALLET¡Ê¥¨¥¹¥é¥¤¥É¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡Ë
¡¦·ÐÈñÀº»»¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤ÎÏ¢·È / ¥áー¥ë¤Ç¤ÎÅÅ»ÒÎÎ¼ý½ñÈ¯¹Ô
ÂÐ±þ·èºÑ¡§Visa / Mastercard / JCB / American Express /Diners Club / Apple Pay /
CAB CARD¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ
¥¢¥×¥êDL¡§
App Store¡¡ : https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp
¢£S.RIDE³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§S.RIDE³ô¼°²ñ¼Ò
½» ½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1-5-2¡¡¼®Î±¥·¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー5³¬
Àß Î©¡§2018 Ç¯ 5 ·î 31 Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§¶¶ËÜ ÍÎÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ÖS.RIDE¡×¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¼ÔÅù¤Ë¸þ¤±¤¿ÇÛ¼Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÂ¾¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.sride.jp/jp/
YouTube ¡§https://www.youtube.com/channel/UC7Pwhc_HOfiqZzmbAAi5WpA
Facebook¡§https://www.facebook.com/S.RIDE.TAXI
X ¡¡¡¡¡¡¡§https://twitter.com/SRIDE_TAXI
Instagram¡§https://www.instagram.com/s.ride_official_/
¢¨¡ÈS.RIDE¡É(¥¨¥¹¥é¥¤¥É)¤ÏS.RIDE³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£