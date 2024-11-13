¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥°¥ëー¥× 4¥Ö¥é¥ó¥É¡¢11/13(¿å)12:00 ¤ËZOZOTOWN¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª

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³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-456ac61dd1b7b34db1c2-0.jpg ]³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° ¹¬Æó¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤Ï¡ØSamantha Thavasa¡Ù¡ØSAMANTHAVEGA¡Ù¡ØSamantha Thavasa Petit Choice¡Ù¡Ø¡õ chouette¡Ù¤Î4 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]ZOZOTOWNÀè¹Ô¤ÇÊ¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥°¥ëー¥×¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÀè¹Ô¤ÇÍ½Ìó³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¤È¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°1ÅÀ¡¢¾®Êª1ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿\11,000¤È\22,000¤ÎÊ¡ÂÞ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥×¥Á¥Á¥ç¥¤¥¹¤«¤é¤Ï¡¢ÀÞºâÉÛ¤È¾®Êª¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢Ä¹ºâÉÛ¤È¾®Êª¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Æþ¤Ã¤¿\11,000¤ÎÊ¡ÂÞ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¢¥ó¥É¥·¥å¥¨¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢ZOZOTOWN¸ÂÄêÊ¡ÂÞ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÂçÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ª¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥°¥ëー¥× ZOZOTOWN¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾ðÊó¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-37bd734a793235834537-3.jpg ]¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÂ¨´°Çä¤·¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ãー¥à¤¬ZOZOTOWN¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÂÔË¾¤ÎºÆÈÎÇä¤¬·èÄê¡£¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤¬¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¤Î¿Íµ¤¥Ð¥Ã¥° ¡È¥µ¥Þ¥¿¥Ð¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡É ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Á¥ãー¥à¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤È¤Î¤ª½Ð³Ý¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-bb902f905169870677e0-4.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-3e171038bfe09e318c17-5.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-71048ea88548f6448867-5.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-803fdab1c3a2d1c835cf-5.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-083b6f1905f5e75d0f8a-5.jpg ]¸ÂÄê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ZOZOTOWN¤Ç¤âÈÎÇä¤¬·èÄê¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-8595e958941a2518ad1f-9.jpg ]¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥í¥´¥Æー¥×¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥·¥êー¥º¤«¤é¡ÈZOZOTOWN¸ÂÄê¡È ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤òÈÎÇä¡£SAMANTHAVEGA¤Î¥í¥´¥Æー¥×¤Ë¥Ð¥¤¥«¥éー¤ÎÇÛ¿§¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢²¦Æ»¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥·¥êー¥º¡£[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-c8f553c09b025fcbc145-11.jpg ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-be413a3330f93d51ed95-10.jpg ][²èÁü13: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-2edbfe6958f87f68f9a4-12.jpg ][²èÁü14: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-e55ecd1e61d7c8122da6-13.jpg ]¹¹¤Ë¡¢2023Ç¯7·î¤è¤êËè·î1¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤ËÈ¯Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¤Î4¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆÃÊÌºÆÈÎÇä¤¬·èÄê¡£1¥«·î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇZOZOTOWN¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥×¥Á¥Á¥ç¥¤¥¹[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-2025eed85bd68ace6429-15.jpg ][²èÁü16: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-75ea9380946fdbec1447-14.jpg ]¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥×¥Á¥Á¥ç¥¤¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢ー¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡¢¡Ö¥Á¥Ã¥×&¥Çー¥ë&¥¯¥é¥ê¥¹¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¥¢¥¤¥Æ¥à¤òZOZOTOWN¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£Çä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤Ç¡¢¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤âZOZOTOWN¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£[²èÁü17: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-f124a79a8f49162edff6-16.jpg ][²èÁü18: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-a6927c114768a2c51955-17.jpg ]¤½¤ÎÂ¾¡¢¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥×¥Á¥Á¥ç¥¤¥¹¤«¤éÅ¸³«Ãæ¤Î¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£¥¢¥ó¥É¥·¥å¥¨¥Ã¥È[²èÁü19: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-a1cb43431e66675a4e64-18.jpg ]Âç¿Íµ¤¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òZOZOTOWN¤Ç¤âÈÎÇä¡£Çä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âZOZOTOWN¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÆþ²Ù¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü20: https://prtimes.jp/i/47990/327/resize/d47990-327-141829424307c14a5f2a-19.jpg ]¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î11/18(·î)¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥É¥·¥å¥¨¥Ã¥È¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ZOZOTOWN¤Ë¤ÆÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ä¾®Êª¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£¢£²ñ¼Ò³µÍ×¾¦¹æ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° ¹¬ÆóÀßÎ©¡¡¡¡¡§1994Ç¯3·î10Æü»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ð¥Ã¥°¤È¥¸¥å¥¨¥êー¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇäURL ¡§https://www.samantha.co.jp/