À®¿Í¤Î10¿Í¤Ë1¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÅüÇ¢ÉÂ¡¡Àµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë～ÅüÇ¢ÉÂ～¡¡11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤è¤êÂè°ìÉô¤Î1·¿ÊÔ¤òÇÛ¿®
5²¯3,700Ëü¿Í¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¤Î¿Í¸ý¤Ç¤¹¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¥Ö¥É¥¦Åü¤È¤¤¤¦Åü¡Ê·ìÅü¡Ë¤òÂÎÆâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬½½Ê¬¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ì±ÕÃæ¤òÎ®¤ì¤ë¥Ö¥É¥¦Åü¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¡¢À®¿Í¤Î10¿Í1¿Í¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÅüÇ¢ÉÂ¤Ø¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤Ø¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇTSS¤Ç¤Ï11·î14Æü¤ÎÀ¤³¦ÅüÇ¢ÉÂ¥Çー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ØÀµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë～ÅüÇ¢ÉÂ～¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ÔÌ±¸ø³«¹ÖºÂ¤òÇÛ¿®¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅüÇ¢ÉÂÍ½È÷·²¤ÎÊý¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤´²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í²ò¤ò²ò¤¯¤³¤È¤ä¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤¬¼«Ê¬»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡Ö1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¡Ö2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡¢ÆÃÄê¤ÎÍ×°ø¤ä¡¢¼À´µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÇ¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤ÎÂç¤¤¯4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡Ö1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£
¡Ö1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤Ï¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬ÈçºÙË¦¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¡¢È¯¾É¤Î¥Ôー¥¯¤Ï10～14ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ç¤âÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼Ò²ñ¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ò³°¤«¤éÊä¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¼«¸ÊÃí¼Í¤Ë¤è¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³è¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÇ¤Ä²ó¿ô¤äÎÌ¤òºÙ¤ä¤«¤Ë´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¥Ý¥ó¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈéÉæ¤Ë¥Á¥åー¥Ö¤òÎ±ÃÖ¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤òÃíÆþ¤¹¤ëµ¡³£¤äÈéÉæ¤Î²¼¤Ë¥»¥ó¥µー¤òÎ±ÃÖ¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÂ¬Äê¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊä½¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æü¡¹¤Î·ìÅü´ÉÍý¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢À©¸Â¤Ê¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¼£ÎÅ¤ÎÊýË¡¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹ÖºÂ¤Ï²¼µ¤«¤é»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=uqSPIMHRIII ]
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç
¶¨»¿¡§Âô°æÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
¸å±ç¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê / ¹Åç¸©ÅüÇ¢ÉÂ¶¨²ñ