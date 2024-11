株式会社五竜

株式会社五竜(所在地:長野県北安曇郡白馬村、代表取締役社長:伊藤英喜、通称:白馬五竜)は、2024-25ウィンターシーズン、スキー場・エイブル白馬五竜のゲレンデに4つの「コンセプトエリア」を設営することを決定しました。毎年好評で4年目となるジブパークのGORYU PARK、雪のウネリを楽しめるGORYU WAVES、コブコースのGORYU BUMPSはそれぞれパワーアップした最高の状態で継続し、今シーズン新たに初心者のステップアップに特化した「STEP UP LAND」が誕生します。「自然地形を楽しむ」ことを目的にそれぞれ異なるコンセプトで運営する、エイブル白馬五竜ならではのエリア展開にご期待ください。



エイブル白馬五竜 公式サイト:https://www.hakubaescal.com/winter/

エイブル白馬五竜に今冬、4つのコンセプトエリアが登場!

株式会社五竜は、毎年11~12月に積雪状況次第でスキー場「エイブル白馬五竜」としてオープンし、翌年のGWまで営業しています。白馬エリアならではの豊富で質のいい雪を活かし、幅広いお客様に楽しんでいただけるスキー場運営を心がけてきた中で、近年特に力を入れてきたのがコンセプト性のあるパークやコースの運営です。



21-22シーズンからビギナー向けのジブパーク「GORYU PARK」の運営を始め、翌年22-23シーズンには雪のウネリを楽しむ地形コース「GORYU WAVES」が登場、23-24シーズンには気軽に楽しめるコブコース「GORYU BUMPS」を新設と、毎年新しいエリアを生み出してきました。



昨シーズン「GORYU WAVES」のナイターイベントを行った2日間は、シーズンを通して1・2位の来場者数を記録するなど、パークやコースの存在とそこで行うイベントはスキー場運営において重要な役割を果たしています。エイブル白馬五竜は白馬エリアで唯一毎日ナイター営業をしており、麓のゆるやかな「とおみゲレンデ」は特に多様な遊び方の需要が高いことも特徴です。



好評を頂いている3つのエリアは改善を加えて継続するほか、今シーズンは初心者のステップアップに特化した「STEP UP LAND(ステップアップランド)」を新設します。ステップごとに3つのコースを設け、自然にスキー・スノーボードの基本を習得できるように設計された、初めてでも楽しく安全に成長を実感できる体験型パークです。誰でも遊べる公園のような場として楽しんでもらえるよう、あえて「ランド」という言葉を名称につけました。



2024-25ウィンターシーズンはこの4つのコンセプトエリアをご用意し、より一層力を入れて展開します。それぞれ個性のあるエリアを自由なスタイルでお楽しみください。

白馬五竜がコンセプトエリアに力を入れる背景

日本のスキーブーム初期においては、スキー場はスキーヤーに好まれる「平らで圧雪されたバーン」の維持に注力していました。現在でもそのようなゲレンデが求められる側面もありますが、スノーボードの普及やスノーリゾートを訪れるお客様の多様化により、従来よりも多彩で刺激的な地形が求められるようになってきました。そのため多くのスキー場が地形パークの造設に力を入れ、進化するニーズに応えるゲレンデづくりを目指しています。私たち白馬五竜も、時代の変化を受け入れ、新しい雪の楽しみ方を提供していきたいと考えています。



私たちが目指すのは、安全で安心な滑走環境を提供するだけでなく、幅広いレベル・好み・滑りのスタイルをお持ちのお客様が楽しみながら技術を磨ける場を創り出すことです。「自然地形を楽しむ」というコンセプトのもと、もともとある地形の魅力取り入れながら、全身で雪山に浸れるような体験づくりに今後も努めてまいります。



白馬五竜のパークやコースを作るプロジェクトでは、それぞれの想いを持った経験豊富なプロデューサーと、圧雪やコース造成のプロフェッショナルが手を組み、外部と内部の垣根を超えて最高のフィールドづくりに励んでいるのも魅力です。それぞれのエリアの背景にある人物やストーリーにも注目しながら、エイブル白馬五竜での体験をお楽しみください。

24-25シーズンに展開する4つのコンセプトエリアについて

《新登場!》STEP UP LAND

「スキー場のファーストステップ」

楽しみながら上手くなる、気づいたら滑れてる。

どこにもなかった初心者のためのエリア

※画像はイメージです

今シーズン新登場するエリアです。初めて滑る方でも楽しみながら成長できるよう、ステップアップに特化して作られています。誰かに教わるのではなく、自分のペースで自然に上達できるよう、3つのコースで設計されています。恐怖心なく雪を楽しみ、上達する喜びを実感できる仕組みが整っています。

STEP 1: 基本の「歩く」「止まる」を楽しく学ぶ平坦なコース

STEP 2:「滑る」「止まる」を体験できる緩やかなスロープ

STEP 3:自然な動きで「曲がる」動作を覚えられる曲がりくねったコース





営業期間:2024年12月20日~3月中旬

営業時間:9:00-15:00 ※ナイター営業なし

プロデューサー:平瀬夏女、星野秀幸

Instagram:https://www.instagram.com/stepupland.hakubagoryu/

【プロデューサーからのコメント】

ウィンタースポーツを始める人たちの「初体験」を少しでもよいものにできるよう、スキー・スノーボードを「楽しい!」と感じられる場をつくり、雪の持つ本質的な魅力に気づける人が増えることを私たちは願っています。スクール(教える)ではなく、公園のような遊べる場づくりをテーマに、初めてウィンタースポーツをする人でも楽しみながら自然に上達できる環境を提供します。

GORYU PARK

初心者から上級者まで!

誰でも安全に楽しく遊べる、

ジブに特化したフリースタイルパーク

とおみゲレンデ内に7~9セクションのジブアイテムを設置した、朝からナイターまで長時間楽しめるパークです。レベル問わず楽しめるようレイアウトを工夫しています。今シーズンはスカイフォーリフトの下にもパークが新設され、新アイテムも導入されるため、ますます楽しいパークになります。(ハイクアップで利用される際もリフト券は必要となります)。

営業期間:2024年12月下旬~スキー場営業終了日まで

営業時間:9:00-20:00(当日のコンディションにより変動)

プロデューサー:近藤信、小林啓市、寺島直人、他

Instagram:https://www.instagram.com/goryupark/

【プロデューサーからのコメント】

初心者にも安全に楽しく!をスローガンに、今年もパークをやっていきたいと思っています。多くの方に楽しんでもらうことで、フリースタイルの魅力を普及させることや、地元の子どもたちの練習場所として活用してもらうことによる地域貢献も目的に掲げています。またナイター営業も行うので、スキー場で働き昼間に滑れない方などにも楽しんでいただきたいと思っています!(近藤信)

GORYU WAVES

Ride with Rhythm.

リズムに乗って滑ろう。

波のような雪のウネリを感じるウェーブコース

リフト1本分、約900mにわたって雪のウネリが点在するコース。

平坦だったコースに起伏を作り出すことで、リズミカルなターンによる滑走が楽しめ、仲間と一緒に滑ればダンスフロアのような一体感を味わえる五竜にしかないコースです。今年はナイター照明の追加やコースレイアウトの改変を予定し、ナイターイベントもパワーアップするなど、GORYU WAVES史上一番のコースを目指して造成します。





営業期間:2024年1月18日~3月9日

営業時間:スキー場営業時間と同じ

プロデューサー:藤田一茂、星野秀幸

Instagram:https://www.instagram.com/goryuwaves/

【プロデューサーからのコメント】

地形を滑り自然との一体感を感じる、「雪を滑る」という体験がもつ本来の魅力を軸にGORYU WAVESは始まりました。「誰もが雪を滑る魅力に気づける場所を作りたい!」という思いが私たちの根底にあります。もし「私にはまだ早い」と思っている人がいるなら、それは間違いです。壁を滑り、コースのウネリに身を委ねると、誰でも自然と笑顔になれる。「WAVES」には、滑る人のエネルギーが波のように周囲に広がってほしいという願いも込められています。レベルを問わず誰でも楽しめる場づくりを目指します。(藤田一茂)

GORYU BUMPS

Everyone is welcome!

お子様からシニアまで楽しく挑戦できる、

常時整備されたコブコブコース

とおみゲレンデ、とおみ2ゲレンデ、アルプス平上部の3箇所にGORYU BUMPSは点在しています。平均斜度14度のゆったりとしたとおみゲレンデは、基本練習にも遊ぶのにも使える万能コース。コブが怖くなくなったら、今シーズンから新設する中級者向けのとおみ2リフト沿いコースにも挑戦。ゲレンデ上部は急斜面でも滑りやすいようピッチと幅を測って作り、上級者の腕試しにも使える深く美しいコブコースとなっています。





営業期間:2024年12月21日~3月末

営業時間:9:00~スキー場営業終了時間まで

プロデューサー:平瀬夏女

Instagram:https://www.instagram.com/goryubumps_stepupbumps/

【プロデューサーからのコメント】

コブフリークたけでなく、お子様からシニアまで、みんなが楽しめるコブコース。コブ=怖いではなく、コブ=少しの挑戦という感覚でほどよい達成感を味わえる。そんなエリアがあったらいいな♪という想いで作っているコースです。

簡単なコブから徐々にステップアップしていくことができ、すべてのスキーヤー・スノーボーダーの遊び場として、達成感を味わえる場所となるようコース設計をしていきます。

株式会社五竜および「白馬五竜」について

株式会社五竜は、長野県北安曇郡白馬村において、ウィンターシーズンにはスキー場「エイブル白馬五竜」を、冬季以外のグリーンシーズンにはスキー場の一部にて「白馬五竜高山植物園」を運営しています。季節によって営業形態を変える通年営業の通称「白馬五竜」として、ここにしかない雄大な北アルプスの大自然を守りながら大切に管理・手入れし、四季折々の表情を最大限に楽しんでいただくお手伝いをしています。





所在地:〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城22184-10

TEL:0261-75-2101

アクセス: 東京方面から約4時間、名古屋方面から約3.5時間、大阪方面から約5.5時間

公式HP:https://www.hakubaescal.com

植物園公式HP:https://www.hakubaescal.com/shokubutsuen/

採用特設サイト:https://www.goryu-hakuba.com/recruit





【エイブル白馬五竜 概要】



長野県北部北アルプス山麓に位置し世界有数のパウダースノーに恵まれたスキー場。併設のスキー場Hakuba 47 Winter Sports Parkと合わせて一山のスキー場では長野県来場者数トップ。夏季はスキー場の一部が国内最大の高山植物園「白馬五竜高山植物園」となる。昭和45年創業以来革新的な経営を続け、東洋初のテレキャビンを導入、高山植物園の造成、恋人の聖地第一号選定、国内唯一スキー場でのISO14001取得や再生可能エネルギー100%営業などの歴史があります。地域環境の特性を活かし地元に根付いた年間観光を目指して、持続可能性のある観光索道業を継続しています。





【白馬五竜高山植物園 概要】



標高1515mの山頂エリアに広がる日本最大の高山植物園。8人乗りゴンドラ「テレキャビン」に乗って約8分で到着し、6月から10月にかけて300種以上200万株の高山植物をお楽しみ頂けます。

冬はスキー場として営業しますが、スキー場開発によりこの土地が本来もつ植生を失うことのないよう、20年以上にわたり丁寧に管理して守ってきた歴史があります。長野県はその特異な地理により、南北東西の異なる環境で生息する高山植物が国内で最もミックスして植生する土地です。明治時代から識者に指摘され、正式に植物園協会に登録された当園では、雷鳥保全を目的とした食草栽培にも取り組み、貴重で稀有な植物たちをを間近で観察できる博物館のような存在を目指しています。





【株式会社五竜 会社概要】



社名:株式会社五竜

代表:代表取締役 伊藤 英喜

所在地:〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城22184-10

設立:昭和45年8月

資本金:1,000万円

事業内容:スキー場・高山植物園の経営





お問い合わせ先:info@hakubaescal.com