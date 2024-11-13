¤ª¤Õ¤ícafe utatane¤Ë¡ÖKauniste Finland¡×¥³¥é¥Ü¤Î¿·¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡ËÌ²¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î½ÉÇñ¥ëー¥à¤ä¡¢ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò²¹ÀôÆ»¾ì¡Êºë¶Ì¸©Èæ´ë·´¤È¤¤¬¤ïÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ºê¼÷¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²¹Íá»ÜÀß ¤ª¤Õ¤ícafe
utatane¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢°Ê²¼ utatane¡Ë¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2024Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É KAUNISTE FINLAND¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥¦¥Ë¥¹¥Æ¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ê»Àß¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ËÌ²¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥«¥¦¥Ë¥¹¥Æ¥ëー¥à¡×¤ò1Æü2Éô²°¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
utatane¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¥«¥¦¥Ë¥¹¥Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¤Õ¤í²°¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½À¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ý¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖHattara¡Ê¥Ï¥Ã¥¿¥é¡Ë¡×¡£Î©¤ÁÅÐ¤ëÅòµ¤¡¢ÍÉ¤é¤°¿åÌÌ¤ÈÃÆ¤±¤ëË¢¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥í¥¦¥ê¥å¤Î¾øµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Î®Æ°Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ª¤Õ¤í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯¤âÑ³¤¤²Ö¤òÁÛ¤ï¤»¤Þ¤¹¡£utatane¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª¤¦¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ä¤í¤°¡¢Åò¤¢¤¬¤ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿Ì´¸«¿´ÃÏ¤Î»þ´Ö¤ò¡¢½À¤é¤«¤¤¥Èー¥ó¤Î¥Ö¥ëー¤È¥Ùー¥¸¥å¤Î2¿§¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¿Í½÷À¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーHannele Aijala¡Ê¥Ï¥ó¥Í¥ì¡¦¥¢¥¤¥ä¥é¡Ë»á¡£
¡ý¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó
¤ª¤Õ¤í¡¦¥µ¥¦¥Ê¤¢¤¬¤ê¤Î½á¤Ã¤¿È©¤Î¾å¤Ë¤µ¤é¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¼Á´¶¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÇÛÃÖ¡¢Ä¹»þ´Ö²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤æ¤È¤ê¤Ê¤É¡¢²¹Íá»ÜÀß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½À¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¿·´ÛÆâÃå¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥¿¥¤¥àÆþ´Û¤ÎÊý¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ëÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÀ©Æþ´Û¤ÎÊý¤Ï°ìÃå300±ß¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ý2Éô²°¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à
¥«¥¦¥Ë¥¹¥Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤ò1Æü2Éô²°¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Éô²°Á´ÂÎ¤òºÌ¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ²¤¤Î¼«Á³¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥«¥¦¥Ë¥¹¥Æ¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¿ô¡¹¡£¶áÂå²È¶ñ¤ÎÌ¾ºî¤È¾Î¤µ¤ì¤ëArtek¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥É¥à¥¹¥Á¥§¥¢¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤«¤¯¤¿¤ß¤Û¤¬¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿É÷·Ê¤Î³ÛÁõ¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢³ùÁÒ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¥é¥¤Çþ¥Ï¥¦¥¹¥Ùー¥«¥êー¤Î¥·¥Ê¥â¥ó¥íー¥ë¤òËËÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Êë¤é¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô»¨»ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÌ²¤¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊË¤«¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶â¤Ï1Çñ2Ì¾ 19,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¡£
¡ýÆüËÜ¤Ç¤³¤³¤À¤±¤Î¡ØKauniste Finland¡Ù¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÆâÍ÷²ñ¤Î¤´°ÆÆâ¡ä
²¼µ¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢¿·´ÛÆâÃå¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤äËÌ²¤¥á¥Ë¥åー¤ò»î¿©¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ¡§2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë
13:30 ¼õÉÕ³«»Ï
14:00 ¿·´ÛÆâÃå¤Î¤´¾Ò²ð¡¦ »ÜÀß¤´¾Ò²ð
14:30 Nordic Dining matka ËÌ²¤¥á¥Ë¥åー»î¿©²ñ
15:00 ½ªÎ»¡Ê¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï°ú¤Â³¤ÆþÍá¡¦´ÛÆâÂÚºß¤Ê¤É¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¾ì½ê¡§¤ª¤Õ¤ícafe utatane(ºë⽟¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔËÌ¶èÂçÀ®Ä®4-179-3)
ÆâÍ÷²ñ»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§
https://forms.gle/sV12NURSHogkCqA79
¢¨¾åµÆüÄø¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢¸ÄÊÌ¤Ç¼èºà¡¦»£±Æ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£KAUNISTE FINLAND¡Ê¥«¥¦¥Ë¥¹¥Æ¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë
2008Ç¯¤ËËÌ²¤¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£¿·Á¯¤Ê¥«¥éー¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀ¸»ºµ»Ë¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À½ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://kauniste.jp/
¢£¤ª¤Õ¤ícafe utatane
ËÌ²¤¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿²¹Íá»ÜÀß¡£¥ªー¥í¥é¤Î¤¢¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥Ê¾®²°¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¾øµ¤Íá¼¼¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥³¥¿¡×¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎËÌ²¤¥á¥Ë¥åー¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¥¦¥Ë¥¹¥Æ¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿´ÛÆâÃå¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç²È¤ËÍ§Ã£¤ò¾·¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¡¦¤À¤é¤À¤é¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔËÌ¶èÂçÀ®Ä®4ÃúÌÜ179-3
https://ofurocafe-utatane.com/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò²¹ÀôÆ»¾ì
2011Ç¯3·îÁÏ¶È¡£ºë¶Ì¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤ª¤Õ¤ícafe(R)¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¹Íá»ÜÀß¤ä¡¢¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÃÏ°è»ö¶ÈÅê»ñºÆÀ¸»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ö¤ª¤Õ¤í¤«¤éÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¿ÃÏ°è¤òÊ¨¤«¤¹¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î²¼¡¢¶È³¦¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://ondoholdings.com/
³ô¼°²ñ¼Ò²¹ÀôÆ»¾ì
2011Ç¯3·îÁÏ¶È¡£ºë¶Ì¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤ª¤Õ¤ícafe(R)¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¹Íá»ÜÀß¤ä¡¢¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÃÏ°è»ö¶ÈÅê»ñºÆÀ¸»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ö¤ª¤Õ¤í¤«¤éÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¿ÃÏ°è¤òÊ¨¤«¤¹¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î²¼¡¢¶È³¦¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://ondoholdings.com/