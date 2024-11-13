Samantha Thavasa Group Holiday Collection
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° ¹¬Æó¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤Ï
¡ØSamantha Thavasa¡Ù¡¢¡ØSAMANTHAVEGA¡Ù¡¢¡ØSamantha Thavasa Petit Choice¡Ù¡¢
¡ØSamantha Tiara¡Ù¤Î4¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é2024Ç¯¤ÎHoliday Collection¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¢£Samantha Thavasa Group Holiday CollectionÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.samantha.co.jp/shop/pages/24_all_holiday.aspx
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ä»þ´Ö. . .(¥Ïー¥È)
º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡©
Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥ï¥¬¥Þ¥Þ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ì½ï¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤³¤«¤Ç²á¤´¤¹¡©
¿´ÍÙ¤ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥°¥ëー¥×¤Î¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¢£Samantha Thavasa
Left:\39,600
Color: black/wine red/beige/navy
¿Íµ¤¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥¢¥Ù¥¯¥È¥ï¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¿·ÁÇºà¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥ì¥¶ー¤Ë¡¢¥×¥ê¥º¥à¤Î·¿²¡¤·¤ò»Ü¤·¤¿ÁÇºà¤Ç
¾åÉÊ¤Ëµ±¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Right:\36,300
Color: black/magenta/light gray/beige/camel
¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡È¥¢¥ó¥Ó¥·¥ª¥ó¡É¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥Èver¡£
¥½¥Õ¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥¶ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Small:\35,200/ Medium:\39,600
Color: black/off white/pink beige/magenta/greige
¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥¢¥¼¥ë¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥Èver¡£
Á°¥Ù¥ë¥È¤ò½Å¤Í¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¡¢
Ãæ±û¤Î¥Ñ¥É¥í¥Ã¥¯¤Èµ±¤¯¥¹¥Èー¥ó¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥¢¥¼¥ë¡£
Charm & Pouch Set
\9,900
Color: white/pink
¢¨11·î²¼½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê
¥®¥Õ¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ýー¥Á¡õ¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¥»¥Ã¥È¤Î¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥¹¥Èー¥ó¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¢£SAMANTHAVEGA
Left:\18,700¡¡/ Right:\20,900
Color: silver/pink/light blue
Âç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥ê¥Ü¥ó¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î
¥é¥áÁÇºà¤¬ÅÐ¾ì¡£
Î©ÂÎÅª¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤È¥é¥áÁÇºà¤¬ºÇ¾åµé¤Ë²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
Mini¡§\20,900/ Small¡§\24,200
Color: white/pink/navy
Âç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥é¥Ã¥¿ー¤«¤é¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
ËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç½ñ¤µ¯¤³¤·¤¿À±ºÂ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
²Ä°¦¤¯¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤â¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
À±¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÂÎ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥Èー¥ó¤¬¤¤é¤Ã¤È¸÷¤ê¡¢¥Û¥ê¥Çー¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
\17,600
Color:¡¡black/white/pink/multi color/light blue
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ä¥¤ー¥É¥Ïー¥È¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥Ã¥°¡£
¥Ä¥¤ー¥É¡ß¥Ïー¥È¡ß¥ê¥Ü¥ó¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¢£Samantha Thavasa Petit Choice
Mini Wallet¡§\23,100/ Ftagment Case¡§\17,600
Color:pink/light blue
¥Ñー¥ëÄ´¤Î±ð¤ä¤«¤Ç¾åÉÊ¤ÊÁÇºà¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥åー¤¬µ±¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ïー¥È¥Ó¥¸¥åー¤Èº¸±¦¤Î¥¹¥Èー¥ó¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤¬±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÉ½¸½¡£
Mini Wallet¡§\22,000/ Long Wallet¡§\26,400 Key case:\15,400-
Color:¡¡black/gray/off white/pink/beige/green/navy
¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥×¥Á¥Á¥ç¥¤¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¥·¥êー¥º¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£
¥Ù¥ë¥È¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡Ö¤ªºâÉÛ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¶â±¿¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥é¥Ã¥ー¥â¥Áー¥Õ¡£
Key Case¡§\15,400/ Mini Wallet¡§\23,100
Long Wallet¡§\25,300/ Charm¡§\6,050
Color:¡¡white/pink/brown
¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥×¥Á¥Á¥ç¥¤¥¹¤Î20¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥Ðー¥¹¥Çー¥±ー¥¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿
¥±ー¥¥¿¥ë¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à·¿¤È¥¹¥«¥é¥Ã¥×ÊÁ¤Î»É½«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Î¢ÃÏ¤Ë¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Èçõ¤ÎÁíÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
¢£Samantha Tiara
Necklace(Left)¡§\52,800
K10PG¡ß¥Ô¥ó¥¯¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¥È¥Ñー¥º
Necklace(Right)
\44,000
K10WG¡ß¥Ô¥ó¥¯¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó
Pierced earrings
\28,600
K18PG¡ßSV925(PG¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°)¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¥È¥Ñー¥º
¥Ïー¥È¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö±Ê±ó¡×¤òÉ½¤¹¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤¬ÅÐ¾ì¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤¬¤é¤â½Å¤Ê¤ê¤¢¤¦¤³¤È¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
Limited Collection
Necklace(Top/Right)\22,000
SV925(¥í¥¸¥¦¥à¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°)¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥§¥ë¡ß¥Ö¥ëー¥È¥Ñー¥º¡ß
¥¬¥é¥¹¥ª¥Ñー¥ë¡ßCZ
Necklace(Top/Left)\22,000
SV925(PG¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°)¡ß¥Ô¥ó¥¯¥·¥§¥ë¡ß¥íー¥º¥¯¥©ー¥Ä¡ß
¹çÀ®¥Ô¥ó¥¯¥ë¥Óー¡ßCZ
¥Ïー¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ä¤ª²Ö¤Î¥·¥§¥ë¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡£
¥ê¥Ü¥ó¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ï¡Èå«¡É¤ä¡ÈÌóÂ«¡É¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îø¿Í¤äÍ§¿Í¡¢²ÈÂ²¤È¤Îå«¤ò·ë¤ÓÎ±¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Necklace(Bottom)\42,900
K10PG¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥§¥ë¡ß¥íー¥º¥¯¥©ー¥Ä¡ß
¥Ô¥ó¥¯¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¥È¥Ñー¥º¡ß¥¢¥á¥·¥¹¥È
±Ê±ó¤Ëºé¤¸Ø¤ë°¦¤Î²Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢Á¡ºÙ¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡£
°¦¤é¤·¤¤¥Ïー¥È¥â¥Áー¥Õ¤Î¾å¤Ë¡¢¤ª²Ö¤ä¥¹¥Èー¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¬ー¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢±Ê±ó¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ç¡ÊÌµ¸Â¡Ë¤Î·Á¤Ë¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤À¤È¤¤ì¤¤¤Ê¥Ïー¥È·¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦
¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¢£Samantha Thavasa Group¡¡Holiday CollectionÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.samantha.co.jp/shop/pages/24_all_holiday.aspx
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° ¹¬Æó
ÀßÎ©¡§1994Ç¯3·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ð¥Ã¥°¤È¥¸¥å¥¨¥êー¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://www.samantha.co.jp/