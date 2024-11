¡ØPARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 2024¡Ù³«ºÅÊó¹ð

『PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 2024』開催報告

横須賀市[画像1: https://prtimes.jp/i/128894/237/resize/d128894-237-ba341edb8456b7be874c-0.png ]東京都体操協会パルクール委員会は横須賀市の協力の元、10月26日(土) “アーバンスポーツのまち 横須賀”三笠公園にて2年連続となる日本最高峰のパルクール大会「PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 2024」を開催しました。日本選手権の結果などを考慮し、全国屈指のパルクールアスリートを招待して行われた本大会。三笠公園には横須賀市のファミリー層を中心に若者から大人まで延べ約6,800人の方々にご来場いただき、大会観戦をお楽しみいただきました。オープニングでは横須賀市出身の俳優 小泉孝太郎氏 が大会の開会を宣言!観客と一体となり会場を盛り上げました。横須賀市の上地克明市長も激励を送りました。東京都体操協会パルクール委員会からは、顧問の 池谷直樹 が応援に駆けつけました。残念ながら会場には来られなかった広報部長のゴールデンボンバー喜矢武(きゃん) 豊 からは応援メッセージの動画が届き、会場にいる選手を激励しました。そして今年度も大会テーマソング「Glorious(グロリアス)」を、若者に大人気のシンガーソングライター 『Soala』が歌唱。観客を魅了する真っ直ぐで素敵な歌声を披露しました。そして本戦へ・・・![画像2: https://prtimes.jp/i/128894/237/resize/d128894-237-e9e5c376d895bb5b2951-0.png ]第一種目はスピードラン。女子は3名での三つ巴戦となりましたが唯一の27秒台を叩き出した今福心椛(いまふく こはな)が優勝!2位は岸上はづき(きしがみ はづき)、3位は酒井珠希(さかい たまき)。男子は17秒台の僅差での接戦が予想されましたが、新星の16歳石田英太(いしだ えいた)が16秒台を叩き出し優勝!2位は永田悠真(ながた ゆうま)、3位は田代航平(たしろ こうへい)。第二種目はフリースタイル。女子は僅差で技術を見せた岸上はづきが優勝!2位は中村莉來(なかむら りらい)、3位は軸屋まい(じくや まい)。男子は90点を叩き出した石田英太が二冠!2位は鈴木智也(すずき ともや)、3位は三浦功太郎(みうら こうたろう)。今回初開催となる第三種目のチェイスタグ。観客が正方形のコースを囲むように声援を送り盛り上がりを見せた。トーナメント戦を行う中、スピード感と素早い判断力を見せた大澤雅貴(おおさわ まさたか)が優勝!齊藤颯人(さいとう はやと)が準優勝。予想を超えた展開や、若い選手の活躍が顕著に現れた大会となりました。これからも東京都体操協会パルクール委員会は、横須賀市とともにパルクール、そしてアーバンスポーツ全体の普及発展に取り組んでまいります。[画像3: https://prtimes.jp/i/128894/237/resize/d128894-237-e7e83b602ec44565d0e0-0.png ]大会概要■大会名 :PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 2024 https://tokyoparkourcommission.jp/contents/menu/81150■開催日 :令和6年(2024年)10月26日(土)■種目 :フリースタイル 男女、スピードラン 男女、チェイスタグ 男子■場所 :神奈川県横須賀市 三笠公園 記念艦「三笠」前広場(神奈川県横須賀市稲岡町82)■主催 :東京都体操協会■主管 :東京都体操協会パルクール委員会■後援 :横須賀市、横須賀商工会議所、一般社団法人横須賀市観光協会■特別協力 :株式会社ユークリッド・パートナーズ、株式会社GAORA、公益財団法人三笠保存会、 よこすかポートマーケット■広報 :株式会社アルケミスト■協賛 :一般財団法人シティサポートよこすか、BRICKS、マクセル株式会社、SEV、 SURF&SKATE SHOP C.C.C.、中日電熱株式会社、Reebok、駒形どぜう、30LURES、 桑名はまぐり焼きがいいね、有限会社 マルヨシ水産、日建総業株式会社、 株式会社ライフ鑑定調査事務所、メディサイエンス・エスポア株式会社、とをみつ、 e-paper case 株式会社フリーエージェント、株式会社カラフルピット■出場選手数:スピードラン 男子14名 女子3名 フリースタイル 男子11名 女子7名 チェイスタグ 男子15名 ■優勝者コメント<スピードラン女子 今福心椛>[画像4: https://prtimes.jp/i/128894/237/resize/d128894-237-2c75c94728284080158b-0.png ]昨年は 3 位だったスピードランで今年は優勝することが出来ました。去年のセットで跳ぶことが出来なか った高所のレールに、今年は挑戦できたし、大会でも跳ぶことが出来たのは、凄く嬉しかったです。そし てそれが、1年間で自分は確実に成長できていたんだという自信にも繋がりました。私はパルクールの大会 にも出場しますが、イベントなどでパルクールを披露したりもします。練習もパークだけではなく外でも たくさん動いています。私のパルクールを見てくれた人が、色んなパルクールを知ってくれたり、パルク ールを始めてくれると嬉しいです!また来年に向けてこれからもパルクールを全力で楽しみます。応援あ りがとうございました。これからもパルクールの魅力を広めるために頑張りたいと思います!<スピードラン男子/フリースタイル男子 石田英太>[画像5: https://prtimes.jp/i/128894/237/resize/d128894-237-fa8d8f20abab9602fb6a-0.png ]今回、このような大きな大会でフリースタイルとスピードラン両方優勝することが出来て嬉しいです! 自分にとって久しぶりの個々のスタイルが評価される大会で、自分がやりたいと思っていたことを思いっ きりできたこと、そして自分の本気のフローで優勝を勝ち取ることが出来たことがとても嬉しかったで す!トレーサーの中でも、両種目順位を残せるような人は中々いないので、結果がすごく自信に繋がりま した。これからも両方の種目で全力で自分のパルクールを続けていきたいです!皆様ありがとうございま した!!<フリースタイル女子 岸上はづき>[画像6: https://prtimes.jp/i/128894/237/resize/d128894-237-9ac735cb2743e0ee4443-0.png ]この大会でフリースタイル優勝することができ、めっちゃくちゃ嬉しいです! 去年もこの大会に招待して頂き今年もこの大会に出れて、いろんな人に自分のパルクールを見せて 優勝できて嬉しいです!パルクールは怖そうに見えるけどやってみるとめっちゃ楽しいのでいろんな人に パルクールを楽しんでもらいたいです!<チェイスタグ男子 大澤雅貴>[画像7: https://prtimes.jp/i/128894/237/resize/d128894-237-741a6ef2293d76a513cb-0.png ]今回、3 種同時開催というお祭りのような大会で優勝できたことがとても嬉しいです。 そして今回の大会でパルクールは誰でも楽しめることが伝わってればなと思います。 フリースタイル、スピードラン、チェイスタグどれも形は違えどパルクールです。 他にも楽しみ方はたくさんあるのでこれを機に興味をもって始めてくれる仲間が増えたらさらに嬉しいで す!※全体の大会結果は、公式サイトをご確認ください。https://tokyoparkourcommission.jp/contents/207963パルクールとはフランスの軍事訓練が起源で、「走る・跳ぶ・登る」といった移動所作から自身の身体能力を高めるトレーニングカルチャー。障害物があるコースを身体能力だけで滑らかに素早く通り抜けるアクロバットスポーツの技を取り入れたり、壁や地形を生かしたダイナミックなパフォーマンスが特徴。選手は“トレーサー”と呼ばれ、危険に挑むのではなく、パルクールを通して自身の身体能力を知り、その中で身体的にも精神的にも限界を超えていくことを本質としている。2028年ロサンゼルス五輪での正式種目化が期待されるなど、クリエイティビティの強さから「次世代のスポーツ」として注目を集めている。[アーバンスポーツのまち横須賀]についてこの度、主催者様に、アーバンスポーツのまち横須賀で2年連続の開催となるパルクール日本一決定戦「PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 2024」を開催していただき、延べ約6,800人もの来場者数がありました。この大会に本市は、アーバンスポーツの普及を目的とした奨励金の交付や大会会場の確保、地元関係者との橋渡し、広報など大会全体をサポートさせていただきました。今後もアーバンスポーツを活用した民官連携の取り組みを通して、地域の活性化を進めてまいります。