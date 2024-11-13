¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò¶áÂå²½¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤NetApp¥¹¥È¥ìー¥¸À½ÉÊ¤òÈ¯É½
¥Í¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§ÃæÅç¥·¥Ï¥Ö¡Ë-- ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Çー¥¿´ðÈ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È NetApp(R)¡ÊNASDAQ¡§NTAP¡Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤NetApp AFF A¥·¥êー¥º¤ª¤è¤ÓAFF C¥·¥êー¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤à´ë¶È¸þ¤±¥¹¥È¥ìー¥¸À½ÉÊ·²¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÃæµ¬ÌÏ¤Î¥ªー¥ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÅý¹ç¥Çー¥¿ ¥¹¥È¥ìー¥¸¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬¤·¤¿²Á³Ê¤Ç¡¢¹âÀÇ½¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NetApp StorageGRID¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È ¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÎÌ©ÅÙ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤Ê¥Çー¥¿Áý²Ã¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÊ£»¨¤µ¡¢AI¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Çー¥¿ÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£NetApp¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Çー¥¿¡¡¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤¬Ê£»¨²½¤¹¤ë¥Çー¥¿´Ä¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Çー¥¿¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢µ¡Æ°À¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÊÑ³×Åª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥Çー¥¿ÀïÎ¬¤Î¹½ÃÛ¤È¼ÂÁõ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÊñ³çÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿·¤·¤¤¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÏNetApp¤ÎÀèÆ³Åª¤Ê¥Çー¥¿ ¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢±ó³ÖÃÏ¤ä»ÙÅ¹¤Ë´ÊÃ±¤Ëµ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢AI¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ïー¥¯¥íー¥É¤ÎÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥ªー¥ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¸úÎ¨¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¥Çー¥¿ÎÌ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢ÍÆÎÌ¡¢Åý¹ç¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤òÀïÎ¬Åª»ñ»º¤È¤·¡¢¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
NetApp¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢AFF A¥·¥êー¥º ¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºþ¿·¤·¡¢AFF A20/A30/A50¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢NetApp¤ÎAFF¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Îµ¡Ç½¤ò¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤âºÇÂç2.5ÇÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥ß¥êÉÃ°Ê²¼¤ÎÃÙ±ä¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤ÎÁý²Ã¡¢¹âÅÙ¤Ê¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÊÝ¸îµ¡Ç½¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëAFF A¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥¹¥È¥ìー¥¸¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÅý¹ç·¿¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÊÝ¸îµ¡Ç½¤Î¼Â¹Ô´¶ÅÙ¤Ï99%°Ê¾å¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ÀºÅÙ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ»þ¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤È²Á³ÊÂÓ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âÀÇ½¥ïー¥¯¥íー¥É¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤ò¹½ÃÛ¤Þ¤¿¤Ï³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¾®µ¬ÌÏ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¤ä³Æ»ÙÅ¹¤äµòÅÀ¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤â¡¢AFF A20¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤é15.35TB¤ÎºÇ¾®ÍÆÎÌ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ÈÄ¥À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢AFF A30¤Ê¤éºÇ¾®ÍÆÎÌ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤âºÇÂç1PB¤ÎÍÆÎÌ¤Ç³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AFF A50¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó2ÇÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥é¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀêÍ¤ò3Ê¬¤Î1¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢À®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¸úÎ¨¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
NetApp¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢NetApp AFF C¥·¥êー¥º¤Î¿·À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥×¥í¥È¥³¥ë¤òÃ±°ì¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÆÍÑ¥ïー¥¯¥íー¥É¤òÅý¹ç¤¹¤ëºÝ¤ÎºÇÂç¤ÎÌ©ÅÙ¡¢¸úÎ¨¡¢¤ª¤è¤Ó¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¥·¥êー¥º¤Ï¡¢AFF C30¡¢C60¡¢¤ª¤è¤ÓC80¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¤Ç¥êー¥É¤¹¤ë2¥é¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Õ¥©ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¤ÇºÇÂç1.5PB¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò¥â¥À¥Ê¥¤¥º¤·¤¿¤¤¸ÜµÒ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÍøÅÀ¤òµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç95¡ó¤Î¾Ê¥¹¥Úー¥¹²½¡¢ºÇÂç97¡ó¤Î¾ÊÅÅÎÏ²½¡¢¤ª¤è¤Ó99¡ó°Ê¾å¤Î¥é¥ó¥¬¥ó¥·ーÊÝ¸îÀºÅÙ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÊÝ¸îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Î¥Çー¥¿¤ò¾ï»þ´Æ»ë¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤«¤éÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿·¤·¤¤NetApp AFF C¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÈÆÍÑ¥ïー¥¯¥íー¥É¤ÎÅý¹ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÂî±Û¤·¤¿·ÐºÑÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Èー¥¿¥ë¥³¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
NetApp¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º ¥¹¥È¥ìー¥¸Ã´Åö ¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹ ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·ó¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëSandeep Singh¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤¥Çー¥¿Áý²Ã¤Ë¥ïー¥¯¥íー¥É¼ûÍ×¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢IT¥Áー¥à¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±¿ÍÑ¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ä¶¤Î°Ý»ý¤ËÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢NetApp¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊNetApp AFF A¥·¥êー¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç¸úÎ¨Åª¤«¤Ä°ÂÁ´¤ÊNetApp AFF C¥·¥êー¥º ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤Ë¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×
ÁÐÊý¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿NetApp ONTAP¥¯¥é¥¦¥É ¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤«¤éÈÆÍÑÅª¤Ê¥ïー¥¯¥íー¥É¤Î¼Â¹Ô¡¢¤µ¤é¤ËÄã¥³¥¹¥È¤ÎFAS¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¥Çー¥¿³¬ÁØ²½¤òÃ±°ì¤Î¹çÍý²½¤µ¤ì¤¿±¿ÍÑ¤ª¤è¤ÓÊÝ¸î¥â¥Ç¥ë¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤«¤ÄÃ±½ã²½¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥±ー¥ë¥¢¥¦¥ÈÂÐ±þ¤ÈONTAP¤ÎÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¹â¤Þ¤ë¥Çー¥¿¼ûÍ×¤È¥ïー¥¯¥íー¥É¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Hadoop¤ä¥Çー¥¿¥ì¥¤¥¯´Ä¶¤Î¶áÂå²½¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È ¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£NetApp StorageGRID¤Ø¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ê¡¢µÞÂ®¤ËÁýÂç¤¹¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È ¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ê¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤ÇÍÆ°×¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£StorageGRID 11.9¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¿ô¤¬³ÈÂç¤·¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥á¥¿¥Çー¥¿ÀìÍÑ¤È¥Çー¥¿ÀìÍÑ¥Îー¥É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê½ÀÆðÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢NetApp¤ÏStorageGRID SGF6112¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢60TBÍÆÎÌ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È ¥Ç¥×¥í¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÌ©ÅÙ¤òÇÜÁý¤µ¤»¡¢É¬Í×¤Ê¥é¥Ã¥¯¡¢ÅÅÎÏ¡¢ÎäµÑ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÏºÇÅ¬¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥Ùー¥¹¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò½èÍý¤Ç¤¤ë¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È ¥¹¥È¥ìー¥¸´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Atruvia AG¤Î¥ªー¥×¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëOliver Fuckner»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNetApp AFF C¥·¥êー¥º¤Î¥ªー¥ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°Ü¹Ô¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥é¥Ã¥¯¤Î»ÈÍÑ¥¹¥Úー¥¹¤ò80¡óºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÅý¹ç¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¥Ñ¥ïー¤È¸úÎ¨À¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¡¢¥ïー¥¯¥íー¥É¤òºÇ¿·²½¤·¡¢¥Çー¥¿ ¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¤¿¤á¤ÎÊªÍýÅª¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤òÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£NetApp¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³ÈÂç¤¹¤ëºÝ¤ÎÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥¹¥È¥ìー¥¸µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥Çー¥¿´ÉÍýÈø¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
IDC¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã ¥ê¥µー¥Á¤Î¥°¥ëー¥× ¥Ð¥¤¥¹ ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·ó¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëAshish Nadkarni»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNetApp¤¬¿·À½ÉÊ¤È¤Ê¤ëAFF A¥·¥êー¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç´ë¶È¸þ¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º ¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸µ¡Ç½¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤È¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¾®´ë¶È¤â¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¥ªー¥ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å ¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿Ãæ¿´¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò½èÍý¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£NetApp¤Ç¤Ï¡¢Éý¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·ÐºÑÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿ ¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅý¹ç¤È´ÉÍý¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Î¼Â¤Ê¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÊÝ¸î¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤È¸úÎ¨²½¤Î²¸·Ã¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿ ¥¹¥È¥ìー¥¸µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
°Ê¾å
NetApp¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NetApp¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É ¥Çー¥¿ ¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢Åý¹ç¥Çー¥¿ ¥µー¥Ó¥¹¡¢CloudOps ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸ÜµÒ¤¬ÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Æ°¸þ¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥í²½¤·¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤òÁÏ½Ð¤·¡¢²Ä´ÑÂ¬À¤È AI ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Çー¥¿´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º ¥°¥ìー¥É ¥¹¥È¥ìー¥¸ ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢NetApp¤Î¥Çー¥¿ ¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê½ÀÆðÀ¤òÄó¶¡¤·¡¢NetApp¤Î¥Çー¥¿ ¥µー¥Ó¥¹¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥µ¥¤¥ÐーÂÑÀ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î½ÓÉÒÀ¤Ë¤è¤ê¥Çー¥¿¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿NetApp¤Î CloudOps ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²Ä´ÑÂ¬À¤È AI ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¸úÎ¨¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊºÇÅ¬²½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤Î¼ïÎà¡¢¥ïー¥¯¥íー¥É¡¢´Ä¶¤òÌä¤ï¤º¡¢NetApp¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤òÊÑ³×¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£