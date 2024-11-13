²¬»³¸©ÁáÅçÄ®¤ÇAI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¡Èmobi¡É¤Î¼Ò²ñ¼Â¸³¤ò¼Â»Ü
¡¡ÁáÅçÄ®¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¿ä¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ê»ö¶È¼çÂÎ¡§ÁáÅçÄ®¡Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©ÁáÅçÄ®¤ÇAI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¥µー¥Ó¥¹¡Ømobi¡Ù¡Êhttps://travel.willer.co.jp/maas/mobi/hayashima/¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ¼Â¸³¡Ê¢¨¡Ë¤ò12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁáÅçÄ®¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤ÈÁÒÉß»Ô¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÁÐÊý¤Î¥Ù¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÌÀÑ¤Ï¸©ÆâºÇ¾®¤Î7.62Ê¿Êý¥¥í¥áー¥È¥ë¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¸©Æâ°ì¤Î¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®¤òÅìÀ¾¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë¹ñÆ»¤äÁáÅçIC¤Ë¤è¤ê»Í¹ñ¡¦´ØÀ¾¡¦»³±¢¡¦¶å½£¤Ê¤É³ÆÊýÌÌ¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÎ®ÄÌµòÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤»þ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ø¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ëAI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¡Ømobi¡Ù¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³°½Ðµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤è¤ë¤Þ¤Á¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤ä·ò¹¯Â¥¿Ê¡Ê·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¡Ë¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¡¦Á÷·Þ¤«¤éAI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ´ËÏÂ¡¦´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¡¢¤Þ¤¿ÍèÄ®¼Ô¤ÎÆó¼¡¸òÄÌ³ÎÊÝ¤Ë¤è¤ë¾¦Å¹¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
£±. ¥¢¥×¥ê¤äÅÅÏÃ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢AI¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ½Ìó¾õ¶·¤äÆ»Ï©¾õ¶·¤ò¡¡¡¡
¡¡¡¡ ¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥È¤ÇÁê¾è¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£². Ä®ÆâÁ´°è¤ò±¿¹Ô¥¨¥ê¥¢¤È¤·¡¢½»Ì±¤Ï¤â¤È¤è¤êÄ®³°¤«¤é¤ÎÍèÄ®¼Ô¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏÅÀ159¥õ½ê¤ò¾è
¹ß¾ì½ê¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾è¹ß¾ì½ê¤ÏÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÄÉ²Ã¡¦ÊÑ¹¹¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç
¤¹¡£
£³. ÍøÍÑÉÑÅÙ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢¥Þ¥¤¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·Ú¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç
¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤äÍøÍÑ²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÍèÄ®¼Ô¤ÎÊý¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ
¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÁáÅçÄ®¤¬¸òÉÕ¤¹¤ëÊ¡»ã¥¿¥¯¥·ー¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç
¤¹¡£
¢¨ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ ¶¦ÁÏ¡¦Maas¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¾ÜºÙ¡ä
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡¦¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¡§²¬»³¸©ÁáÅçÄ®Á´°è
¡¦¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡´ü´Ö¡§11·î1Æü(¶â)～12·î28Æü¡¡
(ÅÚ)
¡¦¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡»þ´Ö¡§7:00～17:00
¡¦¼ÖÎ¾¡§¤ªµÒÍÍ£¸Ì¾¾è¼Ö²Ä¤Î¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼ÖÎ¾
¡¦ÎÁ¶â¡§¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤»¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î2¥×¥é¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
1¡Ë ¾è¤êÊüÂê¥×¥é¥ó
¡¡¡¡¡¡5,000±ß/30Æü¡¢1,200±ß/7Æü
¢¨¾è¤êÊüÂê¥×¥é¥óÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆ±µï²ÈÂ²¤Ï¡¢6Ì¾¤Þ¤Ç
1¿Í¤¢¤¿¤ê1,000±ß/30Æü¡¢500±ß/7Æü¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2¡Ë ¥ï¥ó¥¿¥¤¥à¥×¥é¥ó
1²ó¾è¼ÖËè¤ËÂç¿Í400±ß¡¢»Ò¤É¤â¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë200±ß
¢¨¤¤¤º¤ì¤Î¥×¥é¥ó¤â¡¢ÍÄ»ù¤ÏÂç¿Í1Ì¾¡Ê¤Þ¤¿¤Ï»Ò¤É¤â1Ì¾¡Ë¤Ë¤Ä¤
2Ì¾¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡£
¡¦ÍøÍÑÊýË¡¡§¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃ¡Êmobi¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡§050-2018-0107 ¡¢¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:00～17:00¡Ë
¡¦·èºÑÊýË¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢¸½¶â
¡¦¥¢¥×¥ê¡§°Ê²¼¤è¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¯¤À¤µ¤¤¡£
iPhone¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://apps.apple.com/jp/app/willers-maas/id1471754821
android¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.willer.maasapp
¢¨Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢±¿¹Ô¤ÏÍ¸Â²ñ¼Òß·ÅÄ¸òÄÌ¡¢Í¸Â²ñ¼ÒÁáÅç¥¿¥¯¥·ー¤¬¹Ô¤¤¡¢
¡¡¥¢¥×¥ê¥µー¥Ó¥¹¤ÏCommunity Mobility³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÁáÅçÄ®¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¿ä¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡¦¹½À®°÷°ìÍ÷
ÁáÅçÄ®
Í¸Â²ñ¼Ò¡¡ÁáÅç¥¿¥¯¥·ー
Í¸Â²ñ¼Ò¡¡ß·ÅÄ¸òÄÌ
ÁáÅçÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡¡ÁáÅçÄ®¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ
À²¤ì¤Î¹ñ²¬»³ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç ÁáÅçÄ®»ÙÅ¹¡¡
¶ÌÅç¿®ÍÑ¶â¸Ë ÁáÅç»ÙÅ¹
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ãæ¹ñ¶ä¹Ô ÁáÅç»ÙÅ¹
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½¡¡Æî²¬»³°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー
²¬»³¸©Áí¹çÅ¸¼¨¾ì¡¡¥³¥ó¥Ù¥Ã¥¯¥¹²¬»³
¤Ä¤¯¤Ü¾¦¹©²ñ
²¬»³¸©Áí¹çÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー±¿±Ä¶¨µÄ²ñ
Community Mobility³ô¼°²ñ¼Ò