30Âå¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¼êË¡¤Ï¡¢¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¿Íºà¾Ò²ð¡Ë¡×¤È¡Öµá¿Í¥µ¥¤¥È¡×¤¬¤Û¤ÜÆ±Î¨¤Ç2¥È¥Ã¥×¤Ë
³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¾ð¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö30Âå¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¼¡ÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤ëÊý¤ÎÌò¿¦¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡ÊÀÕÇ¤¼Ô¥¯¥é¥¹¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¼õ¤±Æþ¤ìÉô½ð¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡×¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊý¤ÎÌò¿¦¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¡¦¼èÄùÌò¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢30Âå¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¼êË¡¤Ï¡¢¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¿Íºà¾Ò²ð¡Ë¡×¤È¡Öµá¿Í¥µ¥¤¥È¡×¤¬¤Û¤ÜÆ±Î¨¤Ç2¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚTOPICS¡Û
¡Ê1¡Ë°ì¼¡ÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤ëÊý¤ÎÌò¿¦¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡ÊÀÕÇ¤¼Ô¥¯¥é¥¹¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿
¡Ê2¡ËºÇ½ªÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤ëÊý¤ÎÌò¿¦¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¡¦¼èÄùÌò¡×¤¬ºÇÂ¿
¡Ê3¡Ë30Âå¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¼êË¡¤Ï¡¢¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¿Íºà¾Ò²ð¡Ë¡×¤È¡Öµá¿Í¥µ¥¤¥È¡×¤¬¤Û¤ÜÆ±Î¨¤Ç2¥È¥Ã¥×¤Ë
¡ÚÄ´ºº¤ÎÇØ·Ê¡Û
¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¡Ê·Ð¸³¼ÔºÎÍÑ¡Ë¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢30Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö30Âå¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë°ì¼¡ÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊý¤ÎÌò¿¦¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡ÊÀÕÇ¤¼Ô¥¯¥é¥¹¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¡30Âå¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¼¡ÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊý¤ÎÌò¿¦¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡ÊÀÕÇ¤¼Ô¥¯¥é¥¹¡Ë¡×¤¬54.0%¤ÇºÇÂ¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¼õ¤±Æþ¤ìÉô½ð¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡×52.2¡ó¡¢¡Ö¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡Ê¥á¥ó¥Ðー¥¯¥é¥¹¡Ë¡×33.5¡ó¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2¡ËºÇ½ªÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊý¤ÎÌò¿¦¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¡¦¼èÄùÌò¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¡30Âå¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊý¤ÎÌò¿¦¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¡¦¼èÄùÌò¡×¤¬62.3%¤ÇºÇÂ¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¼¹¹ÔÌò°÷¡¦»ö¶ÈÉôÄ¹¡×47.6¡ó¡¢¡Ö¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡ÊÀÕÇ¤¼Ô¥¯¥é¥¹¡Ë¡×29.5¡ó¡¢¡Ö¼õ¤±Æþ¤ìÉô½ð¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡×28.4%¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡Ë30Âå¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¼êË¡¤Ï¡¢¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¿Íºà¾Ò²ð¡Ë¡×¤È¡Öµá¿Í¥µ¥¤¥È¡×¤¬¤Û¤ÜÆ±Î¨¤Ç2¥È¥Ã¥×¤Ë
¡¡30Âå¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¼êË¡¤Ï¡¢¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¿Íºà¾Ò²ð¡Ë¡×¤¬61.4¡ó¡¢¡Öµá¿Í¥µ¥¤¥È¡×59.8¡ó¤¬¤Û¤ÜÆ±Î¨¤Ç2¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡×30.2¡ó¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëºÎÍÑ¡×29.3¡ó¡¢¡Ö¹çÆ±´ë¶È¥»¥ß¥Êー/¥¤¥Ù¥ó¥È¡×25.4¡ó¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î17Æü～2024Ç¯10·î31Æü
¡¦Ä´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¾ð
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡§645·ï
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§Web¾å¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
¢¨³Æ¹àÌÜ¤Î¿ôÃÍ¤Ï¾®¿ôÅÀÂèÆó°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¾®¿ôÅÀÂè°ì°Ì¤Þ¤Ç¤òÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âò°ì¼°²óÅú¤Î¹ç·×¤¬100.0¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¾ð¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¾ð¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÁªÂò»è¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢20Âå¼Ò²ñ¿Í¡¦³ØÀ¸¤ÎÅ¾¿¦¡¦½¢¿¦¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì´Ó¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÅ¾¿¦¡×¡Ö½¢¿¦¡×¤ò»Ù±ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤òÃ´¤¦À¤Âå¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤¼ê¡¦´ë¶È¡¦¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
[Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡¦·ÐÃÄÏ¢²ÃÌÁ´ë¶È¡¿¼ç¤ÊÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡§20ÂåÀìÌçÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Ö£Ò£å½¢³è¡×¡¢¥¹¥«¥¦¥È·¿½¢¿¦¥µ¥¤¥È¡Ö¤¢¤µ¤¬¤¯¥Ê¥Ó¡×¡¢¹çÆ±´ë¶È¥»¥ß¥Êー¡ÖÅ¾¿¦Çî¡×¡Ö½¢¿¦Çî¡×¡¢Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ö£Ò£å½¢³è¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×]