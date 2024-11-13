¹ñºÝ³ØÀ¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥³¥ó¥Ú James Dyson Award 2024¡¢¹ñºÝºÇÍ¥½¨¾Þ¤¬·èÄê

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- 2023Ç¯¹ñºÝºÇÍ¥½¨¾Þ - The Golden Capsule
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- 2023Ç¯¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾Þ - E-COATING
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https://www.jamesdysonaward.org/2023/project/e-coating/
- 2023Ç¯ÆÃÊÌ¿ÍÆ»¾Þ - The Life Chariot
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https://www.jamesdysonaward.org/2023/project/the-life-chariot/
- 2022Ç¯¹ñºÝºÇÍ¥½¨¾Þ - SMARTHEAL
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https://www.jamesdysonaward.org/en-US/2022/project/smartheal/
- 2022Ç¯¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾Þ - Polyformer
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https://www.jamesdysonaward.org/2022/project/polyformer-plastic-bottles-to-filament-in-rwanda/
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