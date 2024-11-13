ÊÆ¹ñ¥Èー¥¿¥ë¥é¥²ー¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZERO HALLIBURTON¡×¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¥¼¥í¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó´Ý¤ÎÆâÅ¹¤Ç2024Ç¯11·î14Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï
ÊÆ¹ñÈ¯¥Èー¥¿¥ë¥é¥²ー¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZERO HALLIBURTON¡Ê¥¼¥í¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ～LET'S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO～¡×¤¬¡¢º£Åß¤Ë´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¥¼¥í¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó´Ý¤ÎÆâÅ¹¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢2024Ç¯11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¼õÃíÀ¸»º¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¾ðÊó
ZERO HALLIBURTON | ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª Classic Aluminum 3.0 TR Limited
1946 Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¥¼¥í¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¥À¥Ö¥ë¥ê¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÇ¤âÈþ¤·¤¯É½¸½¤¹¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥é¥²ー¥¸¡£¥Ü¥Ç¥£Á°ÌÌ¤Ë¥Þ¥ê¥ª¤Î½ÉÅ¨¡È¥¯¥Ã¥Ñ¡É¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¡¢ÇØÌÌ¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥í¥´¤ò¥ìー¥¶ー¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°²Ã¹©¤Ç»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤È¡¢¥Þ¥ê¥ª¤È¥¯¥Ã¥Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
W37¡ßH55¡ßD23cm/\198,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/¿ôÎÌ¸ÂÄê¼õÃíÀ¸»º¡Ê¤ªÅÏ¤·¤Ï1·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ZERO HALLIBURTON | ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª Classic Aluminum 3.0 ATT Limited
1946 Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¥¼¥í¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¥À¥Ö¥ë¥ê¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÇ¤âÈþ¤·¤¯É½¸½¤¹¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥¢¥¿¥Ã¥·¥§¥±ー¥¹¡£¥Ü¥Ç¥£Á°ÌÌ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤Î¥ª¥Ð¥±¡È¥Æ¥ì¥µ¡É¤Î»Ñ¤ò¡¢ÇØÌÌ¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥í¥´¤ò¥ìー¥¶ー¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°²Ã¹©¤Ç»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤È¡¢¥Þ¥ê¥ª¤È¥Æ¥ì¥µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
W42¡ßH30¡ßD12cm/\137,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/¿ôÎÌ¸ÂÄê¼õÃíÀ¸»º¡Ê¤ªÅÏ¤·¤Ï1·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ZERO HALLIBURTON | ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª C-series Limited
¥«¥á¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀºÌ©µ¡´ï¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥±ー¥¹¡£ÆâÁõ¤ÎÁ´ÌÌ¤Ë¥¦¥ì¥¿¥ó¥Ñ¥Ã¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ýÇ¼Êª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼«ºß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£Á°ÌÌ¤ËË¤Âæ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¡È¥¥é-¡É¤Î»Ñ¤ò¡¢ÇØÌÌ¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥í¥´¤ò¥ìー¥¶ー¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°²Ã¹©¤Ç»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤È¡¢¥Þ¥ê¥ª¤È¥¥éー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
W31¡ßH24¡ßD15cm/\132,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/¿ôÎÌ¸ÂÄê¼õÃíÀ¸»º¡Ê¤ªÅÏ¤·¤Ï1·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê3¾¦ÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¶¦ÄÌ¡Ë
¢£ ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¾ðÊó
ZERO HALLIBURTON ´Ý¤ÎÆâÅ¹
½»½ê¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-1-1 ¹ñºÝ¥Ó¥ë1F
±Ä¶È»þ´Ö¡¿11¡§00～20¡§00
TEL¡¿03-5220-5137
µÙ´ÛÆü¡¿ÉÔÄêµÙ
¢£ ZERO HALLIBURTON(¥¼¥í¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó)¤È¤Ï
¡Ö¥¼¥í¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¡×¤Ï 1938Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡¢Å°Äì¤·¤¿µ¡Ç½¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¡¢»þ¤ò¤³¤¨¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÊÆ¹ñÈ¯¤Î¥Èー¥¿¥ë¥é¥²ー¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
NASA¤Î°ÍÍê¤Ë¤è¤ê¥¢¥Ý¥í11¹æÍÑ¡Ö·îÌÌºÎ¼èÉ¸ËÜ³ÊÇ¼´ï¡×¤òÀ½Â¤¤·¡¢1969Ç¯¤Ë·îÌÌ¤è¤ê·î¤ÎÀÐ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç°ìÌö¤½¤ÎÌ¾¤¬À¤³¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥±ー¥¹¤¬È÷¤¨¤ë¤½¤Î³Î¤«¤Êµ¡Ç½À¤ÈÍ¥²í¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¼Ô¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://zerohalliburton.jp/
¡¦Instagram ¡§https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/ ¡Ê@zerohalliburton_jp¡Ë