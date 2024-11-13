°°²½À®¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢CES(R)2025¤Ë¤Æ¼¡À¤Âå¥¨¥¤¥¸¥Æ¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
°°²½À®¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¼ÄµÜ ½¨¹Ô¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥êÇÈ¥ìー¥Àー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¹âÎð¼Ô¸«¼é¤êµ»½Ñ¡×¤ä¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥Ïー¥Ù¥¹¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÅÅÃÓ¤òÍøÍÑ¤»¤ºÇÓÇ¢¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¤ª¤à¤Ä¡×¤Ê¤É¡¢³«È¯Ãæ¤Î¼¡À¤Âå¥¨¥¤¥¸¥Æ¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë～10Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCES(R)2025¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿¥»¥ó¥·¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¿·À½ÉÊ¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤âÊ»¤»¤ÆÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
¡¦Ì¾¾Î¡§CES(R) 2025
¡¦²ñ´ü¡§2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨¸½ÃÏ»þ´Ö
¡¦²ñ¾ì¡§ Las Vegas Convention Center, Venetian Expo, ARIA
¡¦Åö¼Ò¥Öー¥¹¡§Venetian Expo #54418
¡¡ÊÆ¹ñ¹ñÀªÄ´ºº¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤Ï2000Ç¯¤Î3500Ëü¿Í¤«¤é2020Ç¯¤Ë¤ÏÌó5500Ëü¿Í¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢U.S. News & World Report¤è¤ë¤È¡¢55ºÐ°Ê¾å¤Î95¡ó¤¬¡ÖÏ·¸å¤â½»¤ß´·¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î´êË¾¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹*¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
*U.S. News & World Report¡§https://www.usnews.com/360-reviews/services/senior-tech-aging-in-place-survey
¡ãCES(R)2025½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡ä
¢£¥¨¥¤¥¸¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî
1. ¥ß¥êÇÈ¤Ë¤è¤ë¹âÎð¼Ô¸«¼é¤ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¹âÎð¼Ô¤Î¸«¼é¤êÍÑÅÓ¤òÁÛÄê¤·¡¢6m¡ß6m¤Î¶õ´ÖÆâ¤Ç¡¢ºÇÂç3Ì¾¤Þ¤Ç¤ÎÂ¸ºß¸¡ÃÎ¤ä°ÌÃÖÄÉÀ×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿»ÑÀª¤Î¸¡ÃÎ¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»½Ñ¤Ï¥«¥á¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤ËÍ¥¤ì¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤ä¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾ÅÝ»þ¤Ë¤Ï10ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¸¡½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ã±¿ÈÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¸«¼é¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜÇ¯¤ÎCES(R)2025¤Ç¤Ï¹âÀºÅÙ¤Ê¸¡ÃÎ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡¢60GHz ¥ß¥êÇÈ¥ìー¥ÀーÍÑ¥È¥é¥ó¥·ー¥ÐーIC¡ÊAK5816/AK5818¡Ë¤È¥¢¥ó¥Æ¥Ê´ðÈÄ°ìÂÎ·¿¤Î³«È¯ÉÊ¡ÊAntenna-in-Module¡ÊAiM¡Ë¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¥ß¥êÇÈ¥ìー¥Àー¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÎð¼Ô¸«¼é¤ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥¤¥áー¥¸
2¡¥ ¥¹¥Þー¥È¤ª¤à¤Ä¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
Åö¼Ò¤Ï¿È¶á¤Ë¤¢¤ëÈù¼å¤ÊÅÅÎÏ¤òÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬Æ°ºî²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾º°µ¤Ç¤¤ëDC/DC¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¡ÊAP4470L¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ç¢Ãæ¤Î¿åÊ¬¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈ¯ÅÅ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥ì¥¹¤ÇÇÓÇ¢¤òÄÌÃÎ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¤ª¤à¤Ä¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥â¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»½Ñ¤ÏÇ¢Ãæ¤Î¿åÊ¬¤òÅÅ²ò±Õ¤È¤·¡¢¤ª¤à¤ÄÆâ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿£²¼ïÎà¤ÎÆ³ÅÅÀÁÇºà¤ò+/-¶Ë¤È¤·¤¿ÅÅÃÓ¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²ÌÀ¸¤¸¤ë300mVÄøÅÙ¤ÎÈù¾®¤ÊÅÅ°µ¤ò¾º°µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÊ¬ÎÌ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶îÆ°¤µ¤»¡¢Bluetooth(R) Low Energy¡ÊBLE¡ËÁ÷¿®IC¡ÊAK1595A¡Ë¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇÓÇ¢¤ÎÍÌµ¤È¤ª¤à¤Ä¤ÎµÛ¿åÎÌ¤òÄÌÃÎ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µ¡´ï¤È¤ª¤à¤Ä¤Ï´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³¤ä¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤¡¢À¶·é¤ËºÆÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆýÍÄ»ù¥±¥¢¤ä¹âÎð¼Ô²ð¸î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÓÇ¢¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢À¶·é¤µ¤Î°Ý»ý¡¢¤ª¤è¤Ó²ð¸î¼Ô¡¦Èï²ð¸î¼ÔÁÐÊý¤ÎÆùÂÎÅª¡¦¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥¨¥¤¥¸¥Æ¥Ã¥¯µ»½Ñ¤¬¹âÎð¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¦²ð¸î¼Ô¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¤ª¤à¤Ä¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥¤¥áー¥¸
¢£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ
1¡¥¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëµ¡´ï¸þ¤±²¹ÅÙ¡¦¶ÚÅÅ°Ì¡ÊEMG¡Ë·×Â¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
ÈéÉæ²¹ÅÙ¤òÈóÀÜ¿¨¤Ç·×Â¬¤¹¤ë¾®·¿ÀÖ³°Àþ²¹ÅÙ¥»¥ó¥µー¤È¡¢¶ÚÅÅ°Ì¡ÊEMG¡Ë¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·×Â¬¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ²¹¥»¥ó¥µー¤Ï1.60mm x 1.76mm¤ÎÄ¶¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢0.1ÉÃ°ÊÆâ¤Ë²¹ÅÙÂ¬Äê¤¬²ÄÇ½¤Ê¹âÂ®±þÅúÀ¤È¡¢¡Þ0.2¡ëC¤Î¹âÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÚÅÅ°Ì·×Â¬¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ç³«È¯Ãæ¤ÎÀ¸ÂÎÅÅ°ÌÍÑ1¥Á¥ã¥Í¥ë¥¢¥Ê¥í¥°¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥ÉIC¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®¹æ¤ÎÁýÉý¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ´¹¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò½¸ÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ðÈÄ¤Î¾ÊÌÌÀÑ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇÂç32¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤ÇÆ±´üÀ©¸æ¤¬¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÈÄ¥À¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëµ¡´ï¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÅù¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ËÉý¹¤¤²ÄÇ½À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£CES(R)2025¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë·¿¤ÎÈéÉæ²¹ÅÙ·×Â¬¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÆþÎÏ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Î¥Ç¥â¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëµ¡´ï¸þ¤±²¹ÅÙ¡¦¶ÚÅÅ°Ì¡ÊEMG¡Ë·×Â¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥¤¥áー¥¸
2¡¥¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È´Ä¶´ÉÍý¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥»¥ó¥µー¡ÊAK5707¡Ë¡§¥¬¥é¥¹ÇË²õ²»¤ä±ì´¶ÃÎ´ï¤Î¥¢¥éー¥à²»¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª²»¤ò¤ï¤º¤«34µA¤È¤¤¤¦Ä¶Äã¾ÃÈñÅÅÎ®¤Ç¸¡ÃÎ²ÄÇ½¡£ÇÛÀþ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢ÅÅÃÓ¤Ç¤ÎÄ¹´ü´ÖÆ°ºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥»¥ó¥µー¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3D¼§µ¤¼°³«ÊÄ¥»¥ó¥µー¡ÊAK09973D¡Ë¡§3D¼§µ¤¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥¢¤äÁë¤Î¼è¤êÉÕ¤±°ÌÃÖ¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£²È²°Åù¤Ø¤Î¿¯Æþ¼Ô¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¡£
CO2¥»¥ó¥µー¡§Åö¼Ò¤ÎDC/DC¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¤ÈBLEÁ÷¿®IC¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¤Î¶õµ¤ÉÊ¼Á¤ò¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥ì¥¹¤Ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡£
¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥¤¥áー¥¸
3¡¥¼ÖºÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó: ¥ß¥êÇÈ¥ìー¥Àー¤Ë¤è¤ëÀ¸ÂÎ¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢¸÷³Ø¼ù»é¤ò»È¤Ã¤¿¼¡À¤ÂåHUD
¥ß¥êÇÈ¥ìー¥Àーµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¿¥ë¥»¥ó¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î¾è°÷¤Î¸ÆµÛ¿ô¤ä¿´Çï¿ô¡¢¿´ÇïÊÑÆ°¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸¡ÃÎ¤·¡¢°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼ÖºÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¥»¥ó¥·¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂÎÄ´¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¾è°÷¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢»ö¸ÎËÉ»ß¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°°²½À®¤¬¿·¤·¤¯³«È¯¤·¤¿¸÷³ØÆ©ÌÀ¼ù»éAZPTM¤ÎÍÑÅÓÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊHUD¡Ë¤Î¥Ç¥â¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ AZPTM¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÄãÊ£¶þÀÞÆÃÀ¤¬HUD±ÇÁü¤Î»ëÇ§À¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î²÷Å¬¤Ê±¿Å¾¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÖºÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
CES(R) 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CES(R)¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹µ»½ÑÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¸þ¤±¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ê¤É¤Î¥áー¥«ー¡¢³«È¯¼Ô¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢À¤³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤äÀè¿ÊÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤¬¶È³¦¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
*CES(R)¤Ï¡¢Consumer Technology Association ¡ÊCTA(R)¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
*Bluetooth(R) ¤Ï¡¢Bluetooth SIG, Inc. ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
°°²½À®¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Î°åÎÅµ¡´ï¸þ¤±¤Î¶¡µëÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.akm.com/jp/ja/support/customer-care/quality-reliability-environment/medical-device-supply-policy