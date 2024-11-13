¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¡×¤ä¡Ö¥ì¥ª¥ó¡×¤¿¤Á¤¬Ç­¤Ë¡Ä¡ª¡©¡¡¥«¥×¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¡ß¡Ö»Å»öÇ­¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤¯¤¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª

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³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/13450/4711/resize/d13450-4711-870be13773f7e75eba86-0.png ]¡Ö¥¯¥ê¥¹¡×¤ä¡Ö¥ì¥ª¥ó¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥¸¥ë¡×¤ä¡Ö¥¨¥¤¥À¡×¤Ë¡Ö¥¦¥§¥¹¥«ー¡×¤Þ¤Ç¡ª¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¥·¥êー¥º¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡ª¡¡¤ª½Ð¤«¤±¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Ñー¥«ー¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¡Ö¥ï¥Ã¥Ú¥óÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¡Ö¥É¥Ã¥°¥¿¥°É÷¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¡È¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢S～E¾Þ(Á´33¼ï)¤ÎÃæ¤«¤éÉ¬¤º¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾ÞÉÊ¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢£³«ºÅ¾ðÊó[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/13450/4711/resize/d13450-4711-f2cb0ff74db06e2d2705-1.png ]¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯11·î13Æü(¿å)12¡§00～2024Ç¯12·î16Æü(·î)13¡§59¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§1²ó880±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10Ï¢¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢7,920±ß(ÀÇ¹þ)¤È1²óÊ¬¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Á÷ÎÁ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¤ªÆÏ¤±Æü¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯3·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½Üº¢¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¡¦¥µ¥¤¥ÈURL¡¡¡¡¡§https://capcom-capkujionline.com/lp/biohazard-shigotoneko/¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡¡¡S¾Þ¡§¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Ñー¥«ー(Á´1¼ï)[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/13450/4711/resize/d13450-4711-53448218eba578444a30-2.png ]A¾Þ¡§¥¥ã¥Ã¥×(Á´2¼ï)[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/13450/4711/resize/d13450-4711-9670aea53a23447acd5c-2.png ]£Â¾Þ¡§¥¸¥ã¥¬ー¥É¥¿¥ª¥ë (Á´5¼ï)[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/13450/4711/resize/d13450-4711-7e3736ed13aeddc4192e-2.png ]£Ã¾Þ¡§¥ï¥Ã¥Ú¥óÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´5¼ï)[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/13450/4711/resize/d13450-4711-4828b69c5408fef75ee0-2.png ]£Ä¾Þ¡§¥É¥Ã¥°¥¿¥°É÷¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´10¼ï)[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/13450/4711/resize/d13450-4711-31c554bce77d16cde306-2.png ]E¾Þ¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´10¼ï)[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/13450/4711/resize/d13450-4711-49c233966e144eb176f5-2.png ]¢¨³Æ¾ÞÁ´¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¢£X(µìTwitter)¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥«¥×¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¸ø¼°X(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Capcom_capkuji¡Ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡ÈRP¾Þ¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥«¥×¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç2Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖS¾Þ¡§¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Ñー¥«ー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡¡[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/13450/4711/resize/d13450-4711-67a413e03c9ad6773947-2.png ]RP¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡2024Ç¯11·î13Æü(¿å)11¡§00～2024Ç¯12·î16Æü(·î)13¡§59ÂÐ¾Ý¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡¡¡¥«¥×¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê@Capcom_capkuji¡Ë¡¡¡¡https://twitter.com/Capcom_capkuji¡¡¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Í½Äê¤äÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸URL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¸åÆü¥«¥×¥³¥óÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¡¦¼è¤ê°·¤¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¢£¡Ö¥«¥×¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤È¤Ï¡©¡¡[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/13450/4711/resize/d13450-4711-3f96e71d104f3d9984f3-2.png ]¡Ö¥«¥×¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦PCÅù¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¡Ö¼ê·Ú¤Ë¡×¡Ö¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Ç¡×¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¡×¡Ö¤´¼«Âð¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜÆÏ¤¯¡×¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡ª¡¡¥«¥×¥³¥ó¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/13450/4711/resize/d13450-4711-f3a1d1bb1ae420ff1238-2.png ]¡¦¥µ¥¤¥ÈURL¡¡¡¡: https://capcom-capkujionline.com/(C)¤¯¤Þ¤ß¤Í¹©Ë¼(C)CAPCOM