※本リリースは、2024年10月24日(米国現地時間)に米国カリフォルニア州サンフランシスコで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

デジタルビジネスにオブザーバビリティ(可観測性)プラットフォームを提供するNew Relicは、「2024 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Digital Experience Monitoring(DEM)(https://live-d9newrelic.pantheonsite.io/jp/resources/gartner-magic-quadrant-dem)(デジタル・エクスペリエンス・モニタリングのMagic Quadrant(TM))」でリーダーの1社として評価されたことを発表しました。本レポートは、最新の製品性能、市場の理解と対応力、イノベーション、戦略など、特定の評価メトリクスに基づいたDEMベンダーの評価を提供します。New Relicは、同市場のリーダー・クアドラントに、また「ビジョンの最上位」に位置付けられています。

統合されたDEMでリアルタイムのインサイトを取得し、より完璧なデジタル体験を実現

New Relic DEMは、ブラウザ監視、モバイル監視、外形監視などのリアルユーザーモニタリング(RUM)機能と、APM 360、Errors Inbox、AIモニタリングを単一のプラットフォームですぐに利用できるように融合させた唯一の統合ソリューションです。New Relicを使用すると、企業は、自社のアプリケーションスタック全体のコンテキストにおける顧客体験とインサイトに関してエンドツーエンドで把握できるようになり、パフォーマンスのボトルネックを迅速に特定し、ユーザージャーニーを最適化できます。

DEMを使用して市場をリードするイノベーション

New Relicの成功の核心は、イノベーションです。過去数カ月間、New Relicは以下の機能強化を発表し、DEMにおけるイノベーションの実績を維持してきました。

- New Relic Session Replay:インシデントをほぼ100%自動的にキャプチャし、各インシデントに至るまでの重要なユーザー行動を記録する唯一のソリューションです。顧客は、各セッションを手動で記録するといったコストや手間をかけることなく、優れたインサイトを得ることができます。- New Relic Mobile Logs:幅広いモバイルプラットフォーム(iOS、Android、watchOS)、主要なハイブリッドフレームワーク(Xamarin、.NET MAUI、React Native、Flutter、Cordova、Ionic Capacitorなど)に対応しています。モバイルエコシステム全体におけるリスクを検出、軽減し、問題に事前に対処できます。- New Relic Mobile User Journeys:モバイルアプリがクラッシュに至るまでの経路を直感的に捉えることを可能にする唯一のMobile User Journeysソリューションです。ブレッドクラム、HTTPイベント、処理された例外など、基本的なページビュー以上の詳細なインサイトを提供することで、問題解決の迅速化とモバイルユーザー体験の向上を促進します。

New Relic 最高製品責任者 Manav Khuranaのコメント

「ガートナーによりNew RelicがDEMのリーダーの1社として評価されたことを光栄に思います。これは、New Relicを使用してデジタル体験の中断をなくすことで、お客様が得られる価値を証明するものであり、最も先見的で革新的なサービスを提供するという当社の揺るぎないコミットメントを示すものです。お客様は、引き続きデジタルに注力し、AIを導入し、総合的かつリアルタイムの可視性を必要としています。そのため、その他のスタック全体と完全に統合されたDEMソリューションに対するニーズが高まっています。New Relicの完全に統合されたプラットフォームは、優れたデジタル体験を実現し、現代のビジネスの成長を支援します」

顧客から高く評価されている製品性能

New Relicは、Gartner Peer Insights(TM)プラットフォームで顧客からオブザーバビリティベンダーとして評価されていることを誇りに思っています。New Relicは、2024年10月15日時点で、1,385名の顧客から5点満点中4.5点の総合評価を得ています。New Relicのオブザーバビリティについて、高い割合(90%)の検証レビュアーが5点の評価をしています。何名かの顧客のNew Relicについてのコメントを以下に紹介します。

- 稼働率100%を達成:「New Relicは、Zabbixおよびそれに伴うノイズを廃止し、それを総合的なデータドリブンのオブザーバビリティとインシデント管理ポリシーに置き換えるまでの全工程をサポートしてくれました。導入が成功するまでNew Relicがどれほど当社をサポートしてくれたかは、いくら言葉を尽くしても足りません。これまでのところ、稼働率100%の四半期が続いています」- ヘルスケア・バイオテクノロジー業界、DevOpsリード(https://www.gartner.com/reviews/market/observability-platforms/vendor/newrelic/product/newrelic/review/view/5295788)- 技術スタック全体にわたる深いインサイト:「アプリケーションとインフラストラクチャについての深いインサイトを取得するのに適したツールです。すぐに使える機能を多数提供してくれるので、セットアップ時間が大幅に短縮されます」- ヘルスケア・バイオテクノロジー業界、テクノロジーおよび開発責任者(https://www.gartner.com/reviews/market/observability-platforms/vendor/newrelic/product/newrelic/review/view/5317836)- 全体像の把握:「New Relic導入後、インフラストラクチャとアプリケーションを可視化し、より迅速にデバッグできるようになり、ビジネスに影響を与える前に問題に対処できるようになりました。また、New Relicは管理しやすく、便利な機能がたくさんあります」- メディア業界、DevOpsリード(https://www.gartner.com/reviews/market/observability-platforms/vendor/newrelic/product/newrelic/review/view/5321398)

詳細については、2024 Gartner Magic Quadrant for DEMのコピー(https://live-d9newrelic.pantheonsite.io/jp/resources/gartner-magic-quadrant-dem)をダウンロードしてください。

ガートナーの免責事項

「Magic Quadrant for Digital Experience Monitoring」、Padraig Byrne氏、Matt Crossley氏、DB Cummings氏、Martin Caren氏、Pankaj Prasad氏共著、2024年10月21日

ガートナーは、ガートナー・リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようテクノロジの利用者に助言するものではありません。ガートナー・リサーチの発行物は、ガートナー・リサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナーは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の保証を行うものではありません。

このグラフィックは、Gartner, Inc.が大規模な調査文書の一部として発表したものであり、文書全体の文脈で評価されるべきものです。ガートナーの文書は、New Relicからのリクエストにより入手可能です。

GARTNERはGartner, Inc.および関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークで、Magic QuadrantはGartner, Inc.および関連会社の登録商標であり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.

■New Relicについて

2008年に創業したNew Relicは、業界におけるリーダーとして、デジタルビジネスのあらゆる重要指標を観測可能にする「オブザーバビリティ(可観測性)プラットフォーム」を提供しています。デジタルビジネスを構成するアプリケーションやインフラストラクチャだけでなく、ユーザー側の顧客体験状況までをも観測可能にするため、企業はデジタルサービスの障害検知、顧客体験の低下検知、潜在的な問題やボトルネックを早期特定し解決するDevOpsチームを生み出します。これにより、企業は取り組むべきデジタル変革を、計測可能な戦略へと変化させることができます。New Relicの全世界顧客数は16,000以上、Fortune 100企業の過半数で採用されており、日本でも数百社を超えるお客様のデジタル変革を支援しています。New Relicが支持されている理由は、newrelic.com/jpをご覧ください。

■オブザーバビリティ(可観測性)プラットフォーム「New Relic」の特長

New Relicはオブザーバビリティのリーダーとして、優れたソフトウェアの計画、構築、デプロイ、実行に対するデータドリブンなアプローチでエンジニアを支援しています。New Relicは、エンジニアがあらゆるテレメトリー(メトリクス、イベント、ログ、トレース)を取得できる唯一の統合データプラットフォームを提供し、強力なフルスタック分析ツールとの組み合わせにより、エンジニアが意見ではなくデータを用いて最高の仕事をできるよう支援します。New Relicは、シンプルで透明性の高い価格体系を採用しています。開発サイクルタイムの計画、変更失敗率、リリース頻度、平均復旧時間(MTTR)の改善を支援することにより、エンジニアに高い費用対効果をもたらします。

