Copilot¥­ー¤ä¡ÖOffice Home & Business 2024¡×¤òÁ´µ¡¼ï¤ËÅëºÜ¤·¡¢13.3·¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥ÈPC¤Îµ¡Ç½¤òÂçÉý¶¯²½

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Dynabook³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/40222/97/resize/d40222-97-55a222c4215b6d142165-0.jpg ]¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖMicrosoft Copilot¡×¤ò¤¹¤°¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¢¨Ãí£±Copilot¥ー¤äºÇ¿·¤Î¡ÖOffice Home & Business 2024¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤ËPC´Ö¤Î¥Çー¥¿°Ü¹Ô¢¨Ãí£²¤¬´ÊÃ±¤Ê¼ê½ç¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¨¤ë¡ÖPC°ú±Û¥Ê¥Ó2¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿13.3·¿¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥ÈPC¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡Ö¥»¥ë¥Õ¸ò´¹¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×µ¡¹½¤òºÎÍÑ¤·¤¿13.3·¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥ÈPC¡Ödynabook X8¡¦X6 CHANGER¡×¡¢Çö·¿·ÚÎÌ¡¦·øÏ´À¤òÄÉµá¤·¤¿13.3·¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥ÈPC¡Ödynabook G8¡¦G6¡×¡¢³Ø¤Ó¤ä¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë13.3·¿ ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥ÈPC¡Ödynabook 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