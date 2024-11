イケア・ジャパン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/65734/298/resize/d65734-298-5e67d5613733a58cf4bc-7.jpg ]イケアは「Life at Home (家での暮らし)」のパートナーとして、より多くの方々に快適でサステナブルな暮らしを実現できる商品やサービスをお手ごろ価格でお届けしたいと考えています。イケアは変化するお客さまのニーズにお応えするため、最適な形態・方法でのビジネスの展開を常に検討しています。日本国内では13のイケア店舗、カスタマーサポートセンターの展開に加え、IKEAオンラインストアの開業およびIKEAアプリの配信、さらに日本各地で商品受取りセンターを拡大、IKEAポップアップストアを開設し、お客さまとのタッチポイントを増やしています。それぞれのタッチポイントを繋ぎ、総合的にアプローチするオムニチャネル化を加速することで、お客さまのニーズに寄り添ったお買い物方法を提供します。 広島県に「IKEAポップアップストア at そごう広島店」を期間限定でオープン 広島県、また周辺地域のお客さまには、IKEA福岡新宮やIKEA神戸、IKEAオンラインストアをご利用いただいています。また2022年4月以降、イケアの大型配送対象品の受け取りセンターを広島県広島市や福山市に開設しており、2024年3月と10月には、広島県内の佐川急便営業所11カ所で小物配送対象商品の受取りサービスも開始しました。 この度、2024年6月から10月に広島県で初めての開催となったIKEAポップアップストアのご好評やご要望を受け、イケアはより多くの方々に、家での暮らしをより快適にするアイデアや、お手ごろな価格で毎日の暮らしに彩りを加える商品をお届けしたいという思いから、広島県で2度目となるIKEAポップアップストアをそごう広島店にてオープンします。 今回のIKEAポップアップストアでは、ISTAD/イースタードフリーザーバッグやSKUBB/スクッブ収納ボックスなどの人気生活雑貨だけでなく、SÖDERHAMN/ソーデルハムン ソファなどの大型家具などの400点以上を販売します。またIKEAオンラインストアやIKEAアプリで注文したインテリア・生活雑貨などの小物配送対象商品は、店頭にてサービス料金無料で受け取ることができます。さらにIKEA Familyメンバー特別割引商品もご用意しております。IKEA Familyメンバーへ新規登録した翌日以降にご使用いただけるウェルカムクーポン(2,000円以上のご利用で使える500円引きクーポン)はポップアップストアでもご利用いただけます。ぜひ、「IKEAアプリ」をダウンロードの上、IKEA Familyメンバーにご入会ください。 商品を入れ替えながら、冬や春、それぞれの季節におすすめ商品をご用意してお待ちしております。「IKEAポップアップストア at そごう広島店」へお越しいただき、イケアの魅力を体験してみてください。 【IKEAポップアップストア at そごう広島店 概要】 [画像2: https://prtimes.jp/i/65734/298/resize/d65734-298-b2260016194907251873-1.jpg ]開催期間:2024年12月19日(木)~2025年5月31日(土) 営業時間:10:00~20:00 ※そごう広島店の営業時間に準ずる 開催場所:そごう広島店 1階特設会場 住所:〒730-8501 広島市中区基町6-27 URL: https://www.ikea.com/jp/ja/stores/fukuoka-shingu/ikea-pop-up-store-at-sogohiroshima-pub0ff41510 一部商品のご紹介 (価格は税込み) [画像3: https://prtimes.jp/i/65734/298/resize/d65734-298-fe2aa302038a52337c78-5.jpg ]SÖDERHAMN/ソーデルハムン 3人掛けコンパクトソファセクション \44,990 イケアで大人気のソファ。深いシートやゆったりとした背もたれクッション、厚手の布地がより優れた快適さを実現した人気ソファです。カバーは取り外して洗濯機で洗えるので、お手入れが簡単です。 [画像4: https://prtimes.jp/i/65734/298/resize/d65734-298-bcc487aad1b42000de57-2.jpg ]VARMBLIXT/ヴァルムブリクスト LEDテーブル/ウォールランプ \7,999 ニュージーランド育ちでオランダに拠点をおくデザイナーSabine Marcelisとのコラボレーション。光がランプのオレンジのガラスを通り抜けるとき、ドーナツのようなやさしい形があたたかく輝きます。ライトを付けていない時も、フォルムがかわいらしくオブジェとしても使えます。テーブルランプにもウォールランプにもなる二刀流ランプです。イケア店舗でもすぐに売り切れる人気の商品です。 [画像5: https://prtimes.jp/i/65734/298/resize/d65734-298-c0a5a9a92975ad436f47-2.jpg ]ISTAD/イースタード フリーザーバッグ \299/50 ピース 幅広いデザイン・サイズ展開をしているイケアのフリーザーバッグは、お客さまからも大人気のロングセラー商品です。食品や小物入れ、旅行時の衣服など、あらゆる場面で活躍します。 [画像6: https://prtimes.jp/i/65734/298/resize/d65734-298-00112b795dd881b79af7-6.png ]SKUBB/スクッブ 収納ケース メッシュ窓付き \1,499 ワードローブ内やベッド下に収納ケースを置けば、季節物の衣類や寝具の収納に最適です。サイドがネットで通気性を確保しているので、衣類やテキスタイルを長くきれいに保管ができ、中身もすぐわかります。 佐川急便営業所でのセンター受取り(小物配送専用)サービスのさらなる展開 [画像7: https://prtimes.jp/i/65734/298/resize/d65734-298-5ab52f69db8c85e5e848-6.jpg ]イケアではよりお客さまの暮らしに合う方法でイケアの商品をお楽しみいただけるよう、お近くの受取りセンター・佐川急便の営業所まではイケアが配送し、受け取り場所からご自宅まではお客さまにて運んでいただく、「センター受取り」サービスを展開しています。これまでセンター受取り(小物配送専用)サービスは、中国地方(広島県、島根県、鳥取県、岡山県、山口県)の32カ所の佐川急営業所でサービスを展開しており、今後11月14日(木)には神奈川県の38カ所 にて、さらに11月28日(木)には愛知県、三重県、岐阜県の41カ所にて展開していきます。 詳細は以下よりご確認ください。 ■ URL:https://www.ikea.com/jp/ja/customer-service/services/click-collect/#29c11a60-6125-11ef-888f-65e626596d6a ※IKEA Family とは年会費・入会費無料のメンバーシップクラブです。IKEA Familyについて詳しくは、https://www.ikea.com/jp/ja/ikea-family/をご覧ください。 ※プレスリリースに記載されている内容は、公開日時点の情報です。お客さまがこの情報をご覧になる日によっては、生産・販売が終了している場合や、価格・仕様などが異なる可能性がございます。あらかじめご了承下さい。 イケア・ジャパン 公式HP http://ikea.jp/ イケア・ジャパン ニュースルーム https://www.ikea.com/jp/ja/newsroom/