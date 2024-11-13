¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ Âå´±»³¡× ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
¡¡Ìµ°õÎÉÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÎÉÉÊ·×²è¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Æ²Á° ÀëÉ×¡Ë¤Ï¡¢11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ Âå´±»³¡×¤ÎÀ¸³è»¨²ß¥¨¥ê¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£10·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÉþ¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¼Â¸³¼¼¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡ÖMUJI Labo¡×¤Î¤ß¤ò¼è¤ê°·¤¦°áÉþ»¨²ß¥¨¥ê¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÌÅï¤ËÀ¸³è»¨²ß¥¨¥ê¥¢¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ Âå´±»³¡×¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥±¥¢ÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÉÊÂ·¤¨¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¤ÎÀ¸³è»¨²ß¥¨¥ê¥¢
¡¡º£²ó¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÀ¸³è»¨²ß¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Å·Á³¡¦¼«Á³Í³Íè¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥±¥¢ÍÑÉÊÃæ¿´¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥¹¡õ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÈ©¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªÈ©¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅ¬¤·¤¿¥±¥¢ÍÑÉÊ¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¯¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÌµ°õÎÉÉÊÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ã¥ó¥×ー¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¤Î¹á¤ê¤äÈ©¿¨¤ê¡¢Àö´é¤ÎË¢Î©¤Á¤Ê¤É¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢ÆþÍáºÞ¤Ï¤ªÅò¤ËÍÏ¤«¤·¤¿»þ¤Î¹á¤ê¤ä¿§Ì£¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖMUJI Labo*¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿°áÉþ»¨²ß¥¨¥ê¥¢
¡¡Àè¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿°áÉþ»¨²ß¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢2024Ç¯½©Åß¥·ー¥º¥ó¤«¤é°áÎÁÉÊ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡ÖMUJI Labo¡×¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÁõ¤ä¾¦ÉÊÄÄÎó¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¡ÖMUJI Labo¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
*MUJI Labo ¡¦¡¦¡¦ ¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢¼«Á³¤äÁÇºà¤Î»ý¤ÄÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÃúÇ«¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸³¤äÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¾¦ÉÊ¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¤¤¤¤Þ¤¹¡£