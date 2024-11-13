¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥à¥¹¥Æー¥¸¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±Å¸¼¨²ñ¡ØÂè9²ó ¡Ú´ØÀ¾¡ÛÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍý Week¡Ù¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¹¥Æー¥¸[²èÁü: https://prtimes.jp/i/137317/32/resize/d137317-32-4041da55337e63885c43-0.png ]Âè9²ó ¡Ú´ØÀ¾¡ÛÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍý WeekÂçºå¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍý¡¦Ë¡Ì³¡¦¹Êó¡¦IT/DX¿ä¿ÊÃ´Åö¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä·Ð±Ä¼Ô¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¡¢´ØÀ¾ºÇÂç*¡ª¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±Å¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£9¤Ä¤ÎÀìÌçÅ¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢DX¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶²þÁ±¤Ê¤É¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±¤ÎºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬½¸·ë¡£Íè¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç ¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ÐÅ¸¼Ò¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¾¦ÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ä»öÎã¤ò³Ø¤Ù¤ë¥»¥ß¥Êー¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹Æ±»Î¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆ±»þ³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¨¥à¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¡ØÂè3²ó ¡Î´ØÀ¾¡Ï·ò¹¯·Ð±Ä EXPO¡ÙÆâ¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥à¥¹¥Æー¥¸¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÀ¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢»º¶È°å¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ü¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡¦»º¶È°å¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»º¶ÈÊÝ·ò³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¦µÞ¤ÊµÙ¿¦¼ÔÂÐ±þ¤äÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤Ø¤ÎÌÌÃÌÂÐ±þ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦Ê£¿ôµòÅÀ¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÂÐ±þ¡¢·ë²Ì¤Î½èÍý¤¬ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¤ªÌòÎ©¤Á»ñÎÁ¤ÎÇÛÉÛ¤ä¡¢»º¶ÈÊÝ·ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª»Ç¤¤¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Öー¥¹¤Ø¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤´Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤éhttps://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+HIK8M93L2ln6VZqxu7c3bzJWxhxJqawI=&web-hed¢£³«ºÅ³µÍ×Å¸¼¨²ñÌ¾¾Î¡§Âè9²ó ¡Ú´ØÀ¾¡ÛÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍý WeekÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～20Æü¡Ê¶â¡Ë10:00-17:00²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯Âçºå»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨»öÁ°Íè¾ìÅÐÏ¿É¬¿Ü¥Öー¥¹¡¡¡¡¡§¡ØÂè3²ó ¡Î´ØÀ¾¡Ï·ò¹¯·Ð±Ä EXPO¡ÙÆâhttps://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp.html#/¤´Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤éhttps://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+HIK8M93L2ln6VZqxu7c3bzJWxhxJqawI=&web-hed¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¨¥à¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»º¶ÈÊÝ·ò»Ù±ç¤È°åÎÅ¿ÍºàÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¤Î2¤Ä¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÊÝ·ò»Ù±ç»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢»º¶È°å¤Î¤´¾Ò²ð¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¥Äー¥ë¤ÎÄó¶¡¡¢Êó¹ð²ñ¤ä¸¦½¤¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÆ¯»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡£»º¶ÈÊÝ·ò²þ³×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ä°åÎÅÈñ¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¿ÍºàÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤È°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò»Ù±ç¡£Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥à¥¹¥Æー¥¸¤Î»º¶ÈÊÝ·ò»ö¶ÈÉô¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¯¼Ò²ñ¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢º£¸å¤â¡¢´ë¶È¤Î°ÕµÁ¤¢¤ë»º¶ÈÊÝ·ò³èÆ°¡¦·ò¹¯·Ð±Ä(R)¤Î¼Â¸½¤ÈÂ¥¿Ê¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¹¥Æー¥¸ÀßÎ©¡§2003Ç¯5·îËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê2-1-1 ThinkPark Tower 5FÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ùÅÄ ÍºÆó¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://sangyohokensupport.jp/¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.mstage-corp.jp/¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£