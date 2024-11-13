¥«ー¥È¡¦¥³¥Ðー¥óË×¸å30Ç¯¡¡¥Ë¥ë¥ô¥¡ー¥Ê¤ÎÄ¶´õ¾¯¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸T¥·¥ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó200Ëç·ÇºÜ¡¡½ñÀÒ¡ØNIRVANA T-SHIRT BOOK HOW LOWNG?¡Ù¤¬12·î20Æü¤ËÈ¯Çä
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç²»³Ú´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜÂçÊå¡Ë¤Ï¡¢¡ØNIRVANA T-SHIRT BOOK HOW LOWNG?¡Ù¤ò2024Ç¯12·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢À¤³¦Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸T¥·¥ã¥Ä¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¹âÊö¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ø¥Í¥ô¥¡ー¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤äÃæ¿´¿ÍÊª¥«ー¥È¡¦¥³¥Ðー¥ó¤Î¾×·âÅª¤ÊºÇ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤âÅÁÀâÅª¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¥Ë¥ë¥ô¥¡ー¥Ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢³èÆ°Åö»þ～¤½¤·¤ÆÆÍÁ³¤Î¥Ð¥ó¥É½ªßá¸å¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿1990Ç¯Âå¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë´õ¾¯¤Ê¤â¤Î¤ò200Ëç°Ê¾å·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ½ñ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î¥Ë¥ë¥ô¥¡ー¥Ê¡¦¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÌçÈªÌÀÃË¤Ë¤è¤ë7Ëü»ú¤ËµÚ¤Ö¥«ー¥È¡¦¥³¥Ðー¥óÉ¾ÅÁ¤â·ÇºÜ¡£¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôËü～¿ô½½Ëü±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÈà¤é¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ëµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¸»Àô¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§NIRVANA T-SHIRT BOOK HOW LOWNG?
Ãø¼Ô¡§ÌçÈªÌÀÃË
Äê²Á¡§6,050±ß¡ÊËÜÂÎ5,500±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
»ÅÍÍ¡§B4ÊÑ·ÁÈ½¡Ê240mm¡ß240mm¡Ë / 144¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-8456-4183-3
È¯Çä¡§2024Ç¯12·î20Æü
È¯¹Ô¡§¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯
¾¦ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¡¡https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3124317109/
PROFILE
ÌçÈªÌÀÃË
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥Ù¥ë¥¸¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¦Á¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£Ç¯¤Ë3~4¥õ·î¤Ï LA¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØNIRVANA T-SHIRT BOOK HELLOH?¡Ù(MUDPOST/2017)¡¢¡ØListen to The Beatles! ~ÀÖ¡¦ÀÄ¡¦²«¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë/2022¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ûhttps://www.rittor-music.co.jp/
¡Ø¥®¥¿ー¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ø¥µ¥¦¥ó¥É¡õ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÅù¤Î³Ú´ï±éÁÕ¤ä²»³ÚÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¥×¥ì¥¤¥äー¡õ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±ÀìÌç»¨»ï¡¢³Ú´ï¶µÂ§ËÜÅù¤Î½ÐÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅ»Ò½ÐÈÇ¡¢±ÇÁü¡¦²»¸»¤ÎÇÛ¿®Åù¡¢²»³Ú´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹¡Ö¸æÃã¥Î¿åRITTOR BASE¡×¤Î±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î³Ú´ï¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ø¥Ç¥¸¥Þー¥È¡Ù¤äT¥·¥ã¥Ä¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ØT-OD¡ÙÅù¤ÎWeb¥µー¥Ó¥¹¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¡Ûhttps://www.impressholdings.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜÂçÊå¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì9479¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡£¡ÖIT¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö»³³Ù¡¦¼«Á³¡×¡Ö¹Ò¶õ¡¦Å´Æ»¡×¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö³Ø½Ñ¡¦Íý¹©³Ø¡×¤ò¼çÍ×¥Æー¥Þ¤ËÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥¢&¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¡¦±¿±Ä¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail: pr@rittor-music.co.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6283-d81a59fe2b8731ac6a1a613eb94e7138.pdf