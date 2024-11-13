¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹(SARS-CoV-2)¤ÎÊÑ°Û³ô¤ËÍ­¸ú¤Ê¹³ÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÌÀ

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ÏÀÊ¸Ì¾¡§Induction of IGHV3-53 public antibodies with broadly neutralising activity against SARS-CoV-2 including Omicron subvariants in a Delta breakthrough infection case
Ãø¼Ô¡§Takeo Kuwata,*, Yu Kaku, Shashwata Biswas, Kaho Matsumoto, Mikiko Shimizu, Yoko Kawanami, Ryuta Uraki, Kyo Okazaki, Rumi Minami, Yoji Nagasaki, Mami Nagashima, Isao Yoshida, Kenji Sadamasu, Kazuhisa Yoshimura, Mutsumi Ito, Maki Kiso, Seiya Yamayoshi, Masaki Imai, Terumasa Ikeda, Kei Sato, Mako Toyoda, Takamasa Ueno, Takako Inoue, Yasuhito Tanaka, Kanako Tarakado Kimura, Takao Hashiguchi, Yukihiko Sugita, Takeshi Noda, Hiroshi Morioka, Yoshihiro Kawaoka, Shuzo Matsushita,*, and G2P-Japan Consortium (*Corresponding)
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doi¡§https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2024.105439
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¡¡https://www.kumamoto-u.ac.jp/whatsnew/seimei-sentankenkyu/20241113