ファミリア「Christmas Collection 2024」はピンク一色！　子どもはもちろん、大人にもおすすめな暖かみのあるブラウンの千鳥格子がポイント

株式会社ファミリア[画像1: https://prtimes.jp/i/13326/280/resize/d13326-280-7196710a2cf27431aec7-0.jpg ] 詳細 URL:https://familiar.co.jp/blogs/item/christmas-collection-2024 株式会社ファミリア(所在地:神戸市中央区、代表取締役社長 岡崎忠彦)は、ファミリアオンラインショップと全国のファミリアショップにて、2024年11月15日(金)から「Christmas Collection 2024」を開催いたします。 今年のファミリアオリジナルのクリスマスチェックは、暖かみのあるブラウンの千鳥格子がポイント。クリスマスチェックをベースに落ち着いたピンクを取り入れたかわいらしい色合いのアイテムをご用意いたしました。クリスマスのモチーフがリースのように並んだアートや、プレゼント交換をするクマちゃんと女の子のアートのバッグ・ショルダーバッグ・ポーチの3種類がラインナップ。エコファーを使用したピンクのバッグやファミリア初のオリジナルスノードームにも注目です。また、毎年好評を博しているシュタイフ・シュルテ社製のモヘヤ生地をつかった Made in Japan のファミリアベアーに、今年の限定カラー「ピンク」がシリアルナンバー入り、数量限定で登場。一部店舗では、カステラ専門店「DE CARNERO CASTE(デ カルネロ カステ)」とコラボレーションしたクリスマス限定柄のカステラを販売いたし ます。 そのほかに、ファミリア神戸本店レストラン color of time(カラーオブタイム)にて、クリスマス限定メニューやサンタの衣装に身を包んだファミリアのオリジナルキャラクター「ファミちゃん」との記念撮影、クリスマスクラッカーをつくるワークショップなどご家族でお楽しみいただけるクリスマスティーパーティーを開催いたします。この機会にぜひ、ファミリアと一緒にクリスマスシーズンをお楽しみください。特別企画アイテム[画像2: https://prtimes.jp/i/13326/280/resize/d13326-280-fe7c469d3d743aad1654-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/13326/280/resize/d13326-280-cd19fd7a5ae2d19f4ee2-0.jpg ]ファミリアオリジナルのクリスマスチェックをベースにブラウンとピンクを基調としたかわいらしい色合いのアイテムが登場します。ほかにも、ポーチのアートとリンクしたクリスマスならではのスノードームもご用意しておりますので、ぜひお気に入りのアイテムと一緒に素敵なホリデーシーズンをお過ごしください。■バッグ 24,200円(税込)■ショルダーバッグ 17,600円(税込)■ポーチ 11,000円(税込) ■スノードーム 14,850円(税込) ■バッグ 19,800円(税込)[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13326/table/280_1_0a3bffdbea258ac5e3b27413252f1500.jpg ]モヘヤ生地のファミリアベアー 限定カラーピンク[画像4: https://prtimes.jp/i/13326/280/resize/d13326-280-052528359a29c4836672-0.jpg ]シュタイフ・シュルテ社製のモヘヤ生地をつかった Made in Japanのファミリアベアーに、今年の限定カラー「ピンク」 が登場。シリアルナンバー入り・数量限定で、世界に一つだけのプレミアムなファミリアベアーです。美しい毛色となめらかな手触りもポイント。ファミリアベアーとリンクしたピンクのギフトボックスでお届けいたします。■ファミリアベアー 55,000円(税込)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13326/table/280_2_7a05169390ec22a8fe0c1696f5ce0284.jpg ]クリスマス限定柄カステラ[画像5: https://prtimes.jp/i/13326/280/resize/d13326-280-93273aa771e4186c4ede-0.jpg ]カステラ専門店「DE CARNERO CASTE」とのコラボレーションカステラのクリスマス限定柄が今年も登場!ツリーやサンタ帽をかぶったクマちゃんが刻印されたファミリアオリジナル柄。お土産やちょっとしたギフトにもおすすめです。 ■プレーン 1,944円(税込)■チョコレート 2,160円(税込)[表3: https://prtimes.jp/data/corp/13326/table/280_3_3ad9b86c86f01d68f6c1fcd7695ade0e.jpg ]Christmas Tea Party in color of time[画像6: https://prtimes.jp/i/13326/280/resize/d13326-280-5c1305c79d9ffae879e7-0.jpg ]ファミリア神戸本店レストラン color of time でクリスマスティーパーティーを開催!お子様から大人まで安心してお召し上がりいただける食材を使ったスイーツやドリンクをご用意。サンタの衣装に身を包んだファミちゃんとの記念撮影や、クリスマスクラッカーをつくるワークショップもお楽しみいただけます。ご家族やお友達とぜひ素敵なクリスマスをお過ごしください。■開催店舗:ファミリア神戸本店レストラン color of time ■開催日時:2024年12月13日(金)、14日(土)、20日(金)、21日(土) 各日16:00~17:30 ■参加費:大人 6,600 円(税込) 子ども 4,400 円(税込) ベビー 1,100 円(税込) ■予約:2024年11月15日(金)11:00~11月17日(日)23:59 ファミリア公式ホームページより特製クリスマスローストチキン[画像7: https://prtimes.jp/i/13326/280/resize/d13326-280-72bafc4303299b5c6dc4-0.jpg ]クリスマスの食卓にぴったりな淡路どりのローストチキンをお家でもお召し上がりいただけます!引き締まった身が特徴的で、旨味たっぷりな淡路どりをハーブとスパイスで24時間じっくりと漬け込み、薪窯で香ばしく焼き上げた、color of time 特製クリスマスローストキチンをぜひご賞味ください!■価格:7,700 円(税込)[表4: https://prtimes.jp/data/corp/13326/table/280_4_214b65f290ce0f3c87711e145de08b57.jpg ]株式会社ファミリア 会社名: 株式会社ファミリア代表者: 代表取締役社長 岡崎忠彦所在地: 兵庫県神戸市中央区磯上通4-3-10