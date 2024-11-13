川崎市市制100周年記念事業・全国都市緑化かわさきフェア実行委員会[画像1: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-815ced040a06e4d55412-11.png ][画像2: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-88b635b57866d0b5dbdb-0.png ]概要■富士見公園会場配布場所：パークセンター前 インクルーシブなスポーツ広場実施日時：１.１１月１７日(日) １４：００～１６：３０ 定員１，０００名 ２.１１月１８日(月) １３：００～１６：３０ 定員１，４００名 ３.１１月１９日(火) １３：００～１６：３０ 定員１，４００名※参加には整理券が必要です。※雨天決行・荒天中止※中止の場合は、当日１０時までに、かわさきフェア公式ＨＰでお知らせします。整理券配布場所：富士見公園会場「総合案内所・パレット広場（南）案内所・芝生広場案内所」にて整理券を配布します。※定員になり次第締切整理券配布期間：１１月１０日(日) １４：００～１６：３０ １１月１１日(月)～１７日(日) ９：３０～１６：３０注意事項：スタッフが掘り出した花苗をビニール袋に入れてお渡しします。花苗は整理券１枚につき１袋です。花の種類は選べませんので、予めご了承ください。[画像3: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-80d5574310098ba7fb02-14.jpg ]下記をクリックいただくと、上記チラシデータをご覧いただけます。https://media.green-for-all-kawasaki2024.jp/wp-content/uploads/2024/11/fujimi_hana_haifu_add-1.pdf■等々力緑地会場配布場所：正面広場実施日時：１１月１７日(日) １５：００～１６：００ 定員３００名※参加には整理券が必要です。※雨天決行・荒天中止※中止の場合は、当日１０時までに、かわさきフェア公式ＨＰでお知らせします。整理券配布場所：等々力緑地会場「総合案内所」にて整理券を配布します。※定員になり次第締切整理券配布期間：１１月１４日(木)～１６日(土) ９：３０～１６：３０ １１月１７日(日) ９：３０～１５：００注意事項：スタッフが準備した切り花をお渡しします。切り花は、数種類まとめたものをお配りします。花は整理券１枚につき１束です。花の種類は選べませんので予めご了承ください。[画像4: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-55d15573a2e5840c511d-14.jpg ]下記をクリックいただくと、上記チラシデータをご覧いただけます。https://media.green-for-all-kawasaki2024.jp/wp-content/uploads/2024/11/todoroki_hanahaifu.pdf※生田緑地会場では、配布会は実施いたしません。【問い合わせ】 かわさき情報センター ※～１１月１９日(火)まで ０４４-５８９-８６９１（対応時間 ９：００～１７：３０）【「全国都市緑化かわさきフェア」概要】全国都市緑化フェアは、市民一人ひとりがみどりの大切さを知るとともに、みどりを守り、たのしめる知識を深め、みどりがもたらす快適で豊かな暮らしがあるまちづくりを進めるため、昭和58（1983）年から毎年、全国各地で開催されている「花と緑の祭典」です。かわさきフェアは、市制100周年の象徴的事業として、これまでの歴史や資源、強みなどを振り返り、次の100年に向けて、みどりについて皆さんと一緒に考え行動することで、誰もが暮らしやすく住み続けたいまちへとつなげていくため、開催します。南部から北部まで、地域ごとに様々な顔を持つ川崎の多様な魅力や強みを発信するため、市域全体を会場として捉えて、コア会場ではメインガーデンに加え、ガーデンコンテスト、飲食、物販、音楽イベントなど多彩な体験・体感の場を用意しています。会場：富士見公園、等々力緑地、生田緑地 ほか開催期間：秋 2024年10月19日（土）～11月17日（日）春 2025年3月22日（土）～4月13日（日）【全国初の2回開催】・公式HP： https://green-for-all-kawasaki2024.jp/・Facebook： https://www.facebook.com/gfa.kawasaki2024・X： https://x.com/gfaKawasaki2024・Instagram： https://www.instagram.com/gfa_kawasaki2024/富士見公園会場[画像5: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-1eec2bc7597d83911c16-11.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-59f644bbe9f36d6ae110-11.png ][画像7: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-890e6f83f00133e2f405-11.png ][画像8: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-324a84a7e0a083ef3ba3-11.png ]等々力緑地会場[画像9: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-34f6e9ef97eb06ce0ec6-0.png ][画像10: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-79268d87ab7d3d72a2d5-0.png ][画像11: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-33b179d74059c0a36d80-0.png ][画像12: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-1dedaadb938c9b4a79e6-0.png ]生田緑地会場[画像13: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-b7e1166c89bdf14e019b-0.png ][画像14: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-ca13fa79b872be70c8c0-0.png ][画像15: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-c7f56635bbdd6084749c-0.png ][画像16: https://prtimes.jp/i/144544/21/resize/d144544-21-7a7cf2d82a7191ac4e4c-0.png ]