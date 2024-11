ベトナムのフエ医科薬科大学病院にて医療ICTに関する現地調査並びに国際フォーラム開催支援を実施

株式会社ジェイエムインテグラル

医療ヘルスケア関連サービスを手掛ける株式会社ジェイエムインテグラル(東京都港区 代表:和泉大志)は、一般社団法人Medical Excellence JAPAN(以下、MEJ)より、MExx構想(※)に基づく二国間連携の推進にあたり、フエ医科薬科大学病院における医療ICTに関する調査および医療DXに関する国際フォーラムの開催支援業務を受託・実施いたしました。

ベトナム現地大学病院において調査を実施し、調査に基づき2024年3月に「フエ医科薬科大学病院における医療ICTの課題とニーズ調査に関する報告書」としてMEJに提出しました。また、6月にはフエ医科薬科大学にて、医療DXに関する国際フォーラムの開催をご支援し、約200名の現地参加者と約130名のオンライン参加者、合わせて総勢300名を超える日越の医療関係者の皆様にご参加いただき、盛況のうちに終了いたしました。

※MExx構想とは、各国に医療の発展、産業の育成・成長を支援するMEJのような産官学医のハブ組織を作り、相互連携させていく構想のことです。xxには国名/地域名が入ります。個社では、取引をしたい相手国の保健省や病院トップへの働きかけが困難でも、組織を介することによって医療の発展の促進が可能となります。

■調査の目的と内容

<目的>

ベトナム・フエにおける医療環境に加え、フエ医科薬科大学病院における院内情報管理における課題、ICT導入の現状、今後における活用の展望等に関して、調査を行い、報告書を提出いたしました。

<調査に関する報告書の内容>

第1章 本調査の目的と概要

第2章 ベトナムの概況と医療政策

第3章 トゥアティエン=フエ省の概要と医療環境

第4章 フエ医科薬科大学病院の概要とICT化の現状

第5章 本調査の流れ

第6章 本調査の結果

第7章 課題の整理と今後の展望

■国際フォーラム開催の目的と内容

<目的>

医療DXについて、ベトナムと日本のヘルスケアの専門家によるレクチャーやパネルディスカッションを通して、相互理解と協働を促進することを目的とするフォーラムの開催を支援しました。

<内容>

THE 4Th MEV-MEJ FORUM MEETING

タイトル:Digital Transformation in Healthcare with Internet of Things and Smart Health

Session 1 : Development of Medical Information Infrastructure

Session 2 : Improving Safety and Quality of Medical Care through IOT

Session 3 : Digital Contribution to Outpatient Medical Care and Wellness

ベトナムからは各大学病院の医師、保健省関係者、日本からは慶應義塾大学教授をはじめ、各国からスピーカーにご登壇いただきました。

フォーラムの詳細は別添の資料(https://medicalexcellencejapan.org/common/img/all/pdf/tmp/%5Bfinal%5D2024.06.06_Event%20Booklet_4th%20MEV-MEJ%20Forum%20Meeting_Eng.pdf)をご覧ください。

【MEJについて】

<概要>

Medical Excellence JAPAN(MEJ)は、日本の成長戦略の柱の一つである「健康・医療の国際展開の推進」という政府の方針の下、これを実践する中核的な組織として2013年に設立された一般社団法人です。

<主な活動>

・アウトバウンド推進事業:国内事業者の医療国際展開支援、外国政府や医療機関へ向けた日本の医療のプロモーション、国際展開セミナーやフォーラムの実施(16か国にミッション派遣、6か国を日本へ招へい)、MExx事業

・インバウンド推進事業:関係省庁と連携した医療インバウンド促進施策の実施、

医療機関の認証、医療渡航支援企業の認証、セミナーの開催

https://medicalexcellencejapan.org/jp/about/

<MEJのフォーラム開催の活動報告>(https://medicalexcellencejapan.org/jp/all/detail/657/)

【株式会社ジェイエムインテグラルについて】

株式会社ジェイエムインテグラルは、テクノロジーを通して医療資源を最適化し、日本をはじめ東南アジアの医療の発展をご支援します。

また、弊社はMEJの企業会員としても活動させていただいております。

<海外事業>

・アジアにおける医療ヘルスケアに関するリサーチ事業

・海外進出コンサルティング事業

<国内事業>

・自治体向け医療関連サービスの提供

・医療・検査機器の販売

・医療ヘルスケアにおけるコンサルティング事業

・医療ヘルスケアにおける人材紹介

・クリニック経営支援

<所在地>〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14 WAW第35興和ビル5F

<設立>2021年6月

ホームページはこちら(https://jmintegral.com/)

【本件に関するお問合せ】

株式会社ジェイエムインテグラル

地域医療支援部:猪狩博子

お問い合わせはこちら(https://jmintegral.com/contact)

Tel: 03-4500-7155