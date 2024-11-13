New Single「Break out of your bubble」リリース記念！Little Glee Monsterメンバーがチャットで参加するAWAラウンジを開催！

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2024年11月14日(木) 20:00～21:00の1時間に渡り、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、Little Glee Monsterのメンバーがチャットでリアルタイムに参加するAWAラウンジを開催いたします。



今回のイベントは、New Single「Break out of your bubble」のリリースを記念して開催されるもので、最新曲はもちろん、これまでの楽曲も一挙オンエアいたします。ラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、アーティストやユーザーとの交流など、よりお楽しみいただけます。ぜひ、Little Glee Monsterのメンバー登場ラウンジをお楽しみください。

■【メンバー登場】Little Glee Monster特集 on LOUNGE概要

開催日時：2024年11月14日(木) 20:00～21:00

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_littlegleemonster_1114_pr



■Little Glee Monster

研ぎ澄ました歌声で人々の心に爪痕を残すことをテーマに結成された女性ボーカルグループ。

力強い歌声と高度なアカペラをも歌いこなす透き通ったハーモニーを武器に、2014年に『放課後ハイファイブ』でメジャーデビュー。

2017年に初の武道館単独公演のほか、Earth, Wind & FireやAriana Grandeのツアーサポートアクトを務め、2018年には初のアジアツアーを成功させるなど日本国内にとどまらない活躍を続ける。

2018年『世界はあなたに笑いかけている』が「コカ・コーラ」の年間イメージソング、2019年『ECHO』が「NHKラグビーテーマソング」を担当するなど、数々のCMやテレビ番組に楽曲が起用されている。

2020年リリースのアルバム『BRIGHT NEW WORLD』が2作連続でオリコンウィークリーランキング・Billboard JAPAN総合アルバム・チャート“HOT ALBUMS”1位を獲得。2017年より4年連続でNHK「紅白歌合戦」に出場を果たす。

2022年7月より新メンバー募集オーディション「M∞NSTER AUDITION」を開催。

新体制での新曲『Join Us!』を12/14に配信リリース、そして2023年1月に「Little Glee Monster Live Tour 2023 Join Us!」を東京・大阪にて開催、大盛況で新章をスタートさせた。

そして3/22にEP『Fanfare』をリリース、4月から「Little Glee Monster Live Tour 2023 “Fanfare”」を開催。

2024年3月にはアルバム「UNLOCK!」をリリースし、アルバムを引っ提げたツアー「Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!”」を開催。

10月にデビュー10周年を迎え、10月19日、20日には東京都・武蔵野の森総合スポーツプラザにてLittle Glee Monster 10th Anniversary Liveを開催した。

また、2024年8月7日リリース『ORIGAMI』が2024年7月から放送中のTVアニメ「天穂のサクナヒメ」エンディングテーマ、さらに収録曲の『DIVA』がNTTドコモ「ドコモ未来ミュージアム」CMソングに起用され、新曲『Break out of your bubble』は10月スタートのNHKドラマ10「宙わたる教室」主題歌に決定している。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・ファンマーケティング株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「LOUNGE（ラウンジ）」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 14.0以降、Android 10.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWA LOUNGEブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式Twitter：https://twitter.com/awa_official?lang=ja

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm