【岡山大学】岡山大学「第7回金光功労賞・第4回金光奨励賞」の授賞式を開催

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 11月 12日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2675/resize/d72793-2675-8644c52e1f991974660f-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、ホームカミングデイ2024の一環として、2024年11月2日に「第7回金光功労賞・第4回金光奨励賞」の授賞式を本学津島キャンパスの創立五十周年記念館金光ホールにて執り行いました。 第7回金光功労賞は、佐藤和広本学名誉教授が受賞しました。佐藤名誉教授は、オオムギを素材とした遺伝育種科学の研究および教育に長年貢献し、遺伝育種科学、植物遺伝資源学、植物ゲノム科学の発展に尽力しました。その功績により、2023年11月には、紫綬褒章を受章しています。 第4回金光奨励賞の受賞団体には、「IR/IEのあり方検討コア」及び「研究・イノベーション共創機構」が選ばれました。「IR/IEのあり方検討コア」は、本学におけるIR機能、IE機能の現状・課題とあるべき姿を明確に整理し、提言としてまとめました。この提言に沿った施策として、「IRユニット」の設置や、IR活動の推進に必要な規程等の制定やツール等の導入につながりました。また、「研究・イノベーション共創機構」は、教職協働により、研究力強化・イノベーション創出・社会貢献などの企画・立案・実施に積極的に取り組み、研究大学促進事業などへの採択に貢献しました。 那須保友学長は、故金光富男氏への謝辞と受賞者への祝辞を述べ、受賞者を表彰し、顕彰金目録を授与しました。また、岡山大学Alumni（全学同窓会）会長の小長啓一氏も、故金光富男氏からの寄付へ感謝の言葉を述べ、受賞者にお祝いの言葉を贈りました。 岡山大学は今後も、教育・研究・社会貢献の各分野で優れた功績を挙げた個人や団体を表彰し、大学のさらなる発展に努めてまいります。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。○ 「金光功労賞」は、篤志家の故金光富男氏（本学2期卒業生・本学名誉会員）の厚志による寄付に基づき、本学や社会に貢献し、顕著な功績や善行のあった同窓生および教職員（退職者を含む）を対象に選考を行い、顕彰するものです。○「金光奨励賞」は、本学や社会に貢献し、顕著な研究成果等を上げた同窓生又は教職員、他の教職員の模範となるような実践により特に顕著な成果を上げた同窓生又は教職員（いずれも団体を含む）を対象とし顕彰するものです。[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2675/resize/d72793-2675-a72785f684607cfa5959-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2675/resize/d72793-2675-e6892dbfa9670cdb100e-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2675/resize/d72793-2675-1a52a9ac6c11a1eeef56-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2675/resize/d72793-2675-64bae82545d1ed397505-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2675/resize/d72793-2675-45e7498e108459e8987f-5.jpg ]◆参 考・第1回金光功労賞授賞式で人間国宝・伊勢崎淳氏を表彰 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id8020.html・第2回金光功労賞授賞式を行い、本学3期卒業生の中島博氏を表彰 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id8860.html・第3回金光功労賞授賞式を開催し、第3期卒業生 陶浪保夫氏を表彰 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id9722.html・第4回金光功労賞授賞式、第1回金光奨励賞授賞式を開催しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000072793.html・第5回金光功労賞授賞式、第2回金光奨励賞授賞式を開催しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001008.000072793.html・第6回金光功労賞授賞式、第3回金光奨励賞授賞式を執り行いました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001780.000072793.html◆参考情報・【岡山大学】「岡山大学ホームカミングデイ2024」を開催 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002664.000072793.html・岡山大学Alumni（全学同窓会） https://www.cc.okayama-u.ac.jp/~dousou/alumni/・岡山大学学都基金 https://www.okayama-u.ac.jp/user/kouhou/kikin/・岡山大学研究・イノベーション共創機構 https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/・岡山大学資源植物科学研究所 https://www.rib.okayama-u.ac.jp/[画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2675/resize/d72793-2675-8d4095bbc9c49cef2ab7-8.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2675/resize/d72793-2675-e0adcf9c5e02827ca3d9-7.png ][画像9: https://prtimes.jp/i/72793/2675/resize/d72793-2675-98647705b655d4aaedb5-6.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学 総務・企画部 総務課 学都基金室 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス TEL：086-251-7009 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13705.html＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像10: https://prtimes.jp/i/72793/2675/resize/d72793-2675-c4017aaf7c2d3abc8c59-9.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/72793/2675/resize/d72793-2675-6978ad8f0c4e6aa879bb-10.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html