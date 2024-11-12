人気に付き各日更に40席増席！！12月21日・22日・24日・25日《4日間限定》ルミナス神戸2 船上のMerry Christmas 【チキンバスケット付 クリスマスクルーズ】おひとり様7,980円

株式会社フォーティーズ[画像1: https://prtimes.jp/i/56355/579/resize/d56355-579-1b9d2c96eefe0e1d7caf-0.jpg ]人気に付き各日更に40席増席！！12月21日・22日・24日・25日《4日間限定》ルミナス神戸2 船上のMerry Christmas 【チキンバスケット付 クリスマスクルーズ】おひとり様7,980円商品詳細はこちら： https://4trip.jp/dome/plan/21506クリスマスは大切な人と過ごす、特別な日。だからこそ、人生最高のステージをつくりたい。神戸港の海から見るカラフルな夜景と、海に浮かぶ宝石のように輝くレストランクルーズ船。まるで「海の宝石箱」のように煌びやかな世界へ、最も輝くみなさまを乗せて。ロマンチックな船上デートや、グループ・ご家族でワイワイとお楽しみください。クルーズスケジュール１.１７：００出港～１８：４５帰港２.１９：３０出港～２１：１５帰港■ツアーのポイント[画像2: https://prtimes.jp/i/56355/579/resize/d56355-579-0f35583997e7060eb87a-0.jpg ]Point1. 出発の3営業日前まで予約OK！(土・日・祝除く)Point2. こちらのプランはチキンバスケット＋乗船券が付いております。(飲み物は付いておりません)[画像3: https://prtimes.jp/i/56355/579/resize/d56355-579-3a0ff5e8e2ea1e41b0e6-0.jpg ]レストランクルーズ船『ルミナス神戸2』[画像4: https://prtimes.jp/i/56355/579/resize/d56355-579-6a64f4466691e498b157-0.jpg ]クリスマスチキンバスケットメニュー[画像5: https://prtimes.jp/i/56355/579/resize/d56355-579-8e624c219b41de3c868c-0.jpg ]・骨付きローストチキン・唐揚げ棒・フライドポテト・ハッシュドポテト・チキンのクリームシチュー・マルゲリータピッツァ・チョコデニッシュロール※当日の入荷状況によりメニューを変更する場合がございます。※写真はイメージです。■行程表お客様各自にて中突堤旅客ターミナル2階《１.(16:20集合) (17:00出港 18:45帰港)》《２.(18:50集合) (19:30出港 21:15帰港)》〈ルミナス神戸2乗り場〉中突堤旅客ターミナル兵庫県神戸市中央区波止場町5-6・地下鉄海岸線みなと元町駅徒歩約10分又はJR・阪神元町駅徒歩20分■旅行条件＜ご旅行のご案内＞最少催行人員：2名添乗員 ：同行いたしません＜旅行代金に含まれるもの＞チキンバスケット、ルミナス神戸2乗船券、各プラン企画費、消費税等諸税など。＜お支払いについて＞ご予約の翌日の15時までに下記の方法にてご入金お願いします。(※出発10日前を切ったお客様は当日の15時までのご入金となります。)銀行振込、コンビニ決済、クレジットカード決済が可能です。銀行振込・コンビニ決済・クレジットカード決済後のお手配となります。銀行振込およびコンビニ決済の場合は15:00まで、クレジットカード決済の場合は17:00までに決済が必要となります。17:00以降のメールでのお問い合わせは翌日に対応させていただきます。お急ぎのお客様はお電話にてお問い合わせください。＜取消料＞申込受付後からご出発11日前…無料ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％出発日の前日の解除(※17時まで)…ご旅行代金の40％出発日当日(出発時間まで)の解除…ご旅行代金の50％無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％＜旅行企画・実施＞株式会社フォーティーズ大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F[画像6: https://prtimes.jp/i/56355/579/resize/d56355-579-7d629877959b6f4e413f-0.png ]■会社概要会社名 ：株式会社フォーティーズツアーブランド：FOUR TRIP所在地 ：〒538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F電話番号 ：06-6167-7600旅行業登録番号：大阪府知事登録旅行業 第2-3030号営業日時 ：月～金曜10:00～18:00本プランのオンライン予約ページ：https://4trip.jp/dome/plan/21506