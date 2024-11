ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター、ホグワーツ・イン・ザ・スノー 日本初上陸記念「大広間ライトアップセレモニー」を実施

ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社

世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー東京)は、クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を2024年11月9日(土)から2025年1月5日(日)まで期間限定で開催しています。日本初の「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、ハリーが初めて体験する、映画シリーズ1作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』のクリスマス・シーンを再現した特別企画で、クリスマス仕様に彩られたホグワーツ魔法魔術学校の「大広間」と、忠実に再現された24分の1サイズの「ホグワーツ城の模型」に雪化粧がほどこされた息を呑むほど美しい姿をご覧いただけます。

スタジオツアーロンドンでも人気の企画の日本初上陸を記念し、映画『ハリー・ポッター』シリーズでロン・ウィーズリー役を演じたルパート・グリントさんが緊急来日。大の『ハリー・ポッター』好きの浜辺美波さんもお祝いに駆け付け、ファンと一緒にクリスマス仕様に彩られたホグワーツ魔法魔術学校の「大広間」を煌びやかにライトアップする「ホグワーツ・イン・ザ・スノー 日本初上陸記念 大広間ライトアップセレモニー」を実施しました。

■「ホグワーツ・イン・ザ・スノー 日本初上陸記念 大広間ライトアップセレモニー」レポート

イベントは、ハリーが初めて体験する、映画シリーズ第1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』のクリスマス・シーンを再現した「大広間」で実施されました。ステージにはルパート・グリントさん、浜辺美波さんが登壇し、集まったファンと一緒に「大広間」を煌びやかにライトアップ。「大広間」は映画と同じ美術スタッフの手によってひとつひとつ手作業で作られた1000を超える色とりどりのオーナメントで飾りつけられたクリスマスツリーが並び、ダイニングテーブルは七面鳥やクリスマスプディングなど伝統的なイギリスのご馳走で埋め尽くされ、ハリーが初めてホグワーツの友人たちと過ごした温かみに溢れた“幸せなクリスマス”が蘇るような空間に灯りが灯りました。

日本に来た感想を聞かれると、ルパートさんは「僕にとっても今日は嬉しいサプライズでした。日本が大好きですし、この大広間のセットに入ると本当にワクワクします。自分にとって特別な場所ですし、日本のファンの皆さんと一緒にいられることをとても特別に感じます。」と答えました。また、浜辺さんにルパートさんに会った感想を尋ねると、「お会いできているのが信じられないです。大広間のセットも相まって、まるで映画を観ているような感覚です。」と話しました。

ライトアップセレモニーでは、明かりを灯す呪文「ルーモス」をファンと一緒に唱えるとクリスマス仕様に彩られた「大広間」に灯りが灯りました。ライトアップされた「大広間」を見て浜辺さんは「私のホリデーはここから始まるなと思いました。映画のシーンが頭の中で蘇ります。今日までに全シリーズを予習してきたのですが、また観たくなりました。」とコメントしました。

また、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』のクリスマスシーンの思い出を聞かれ、浜辺さんは「クリスマスのシーンが大好きで、音楽やライトが変わり、ハリーが目を輝かせるあのシーンを見るたびにクリスマスが待ち遠しくなります。」と答えました。ルパートさんは、「『ハリー・ポッターと賢者の石』で、学校に残ったハリーとロンが談話室でプレゼントを開けるシーンは、クリスマスの季節になると今でも思い出します。」と作品の思い出を語りました。

イベント中盤、ルパートさんが『ハリー・ポッター』ファンの浜辺さんに感謝の気持ちを込めて、少し早めのクリスマスプレゼントを贈りました。映画でロンの母のウィーズリーおばさんがハリーに贈ったHが印字されたセーターを、苗字がHで始まる浜辺さんに贈ると、浜辺さんは驚きながら「今日は眠れないかも!名前が浜辺で良かった!」と大喜び。「今年のクリスマスのパーティーウェアにします!汚さないように気を付けて、その後は額に入れて飾ります。」と感謝を伝えました。

最後に日本中のファンに向けてのメッセージをお伺いし、ルパートさんは「日本のファンの方々は僕にとっては特別です。長年の間ずっと応援しつづけてくれた皆さんに心から感謝を伝えたいです。クリスマスシーズンに『ハリー・ポッター』を観るのが世界的な伝統になってきている中で、このタイミングで日本のファンの皆さんと一緒に過ごせることがとても嬉しいです。また日本に来たいですし、このスタジオツアー東京に来ることができて嬉しいです。まだ来たことがない方にも、ぜひこの素晴らしい場所を体験してほしいです。」とコメントしました。

浜辺さんも「クリスマスのシーンは『ハリー・ポッター』ファンの皆さんは大好きだと思うので、一度来たことがある方も、最高の思い出になると思います。」とコメントし、イベントは幕を閉じました。

大広間ライトアップセレモニールパートさんから浜辺さんにサプライズプレゼントトークセッション

【ゲスト・プロフィール】

■ルパート・グリント

(1988年8月24日生まれ、イギリス エセックス州出身)

2001年、クリス・コロンバス監督作『ハリー・ポッターと賢者の石』の主人公、ハリーの親友ロン・ウィーズリー役でデビュー。シリーズ最終作『ハリー・ポッターと死の秘宝Part2』まで全8作にわたり重要なキャラクターとして、その存在感と演技力で多くのファンに愛される。

以降、『サンダー・パンツ!』(日本公開:2003)、日本未公開のインディペンデント作品『ドライビング・レッスン(原題)』、『チェリーボム(原題)』など数多くの映画に出演。さらにドラマシリーズに活躍の場を広げ、「アガサ・クリスティーABC殺人事件」(2018~)では、ミステリーという新たなジャンルに挑戦。M・ナイト・シャマランが製作総指揮を務めるサイコスリラードラマシリーズ「サー ヴァントターナー家の子守」(2019~)、「ギ レルモ・デル・トロの驚異の部屋」(2022~)など多くの話題作に出演。

また、舞台でもブロードウェイ公演「IT’S ONLY A PLAY」では、観客からの高い支持を受け2015年のブロードウェイ・ドットコム・オーディエンス・チョイス・アワードの「お気に入りの主演男優賞」を受賞。ロンドンのハロルド・ピンター・シアターで上演された「MOJO」では、シリアスな役柄を通じて新たな演技の一面を見せ2014年ワッツオンステージ・アワード「デューインターズ・ロンドン・ニューカマー・オブ・ザ・イヤー賞」にノミネートされるなど、その演技力が高く評価されている。

■浜辺 美波(はまべ みなみ)

(2000年8月29日生まれ、石川県出身)

2011年、第7回「東宝シンデレラ」オーディションニュージェネレーション賞を受賞し、同年『浜辺美波~アリと恋文~』(三木孝浩監督)で女優デビュー。2017年に、映画『君の膵臓をたべたい』(月川翔監督)で第41回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の賞を受賞。近年の主な出演作は、映画『ゴジラ-1.0』ヒロイン大石典子役、NHK 2023年度前期 連続テレビ小説『らんまん』ヒロイン槙野寿恵子役、映画『シン・仮面ライダー』ヒロイン緑川ルリ子役など。今後の待機作として、2024年11月22日公開予定の映画『六人の嘘つきな大学生』主演嶌衣織役、2025年1月24日公開予定の映画『アンダーニンジャ』ヒロイン野口彩花役、2026年1月放送予定のNHK 大河ドラマ「豊臣兄弟!」寧々 役がある。

【「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」 コンテンツ】■日本初上陸!クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing

日本初の「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、ハリーが初めて体験する、映画シリーズ1作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』のクリスマス・シーンを再現した特別企画で、ワーナー ブラザース スタジオツアー ロンドンでも、人気のあるイベントの一つです。クリスマス仕様に彩られたホグワーツ魔法魔術学校の「大広間」と、忠実に再現された24分の1サイズの「ホグワーツ城の模型」に雪化粧がほどこされた息を呑むほど美しい姿をご覧いただけます。

Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.

■クリスマスシーズン限定のフード

「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の開催にあわせ、クリスマスシーズン限定のフードメニューも11月9日(土)より登場します。

真っ白な雪をイメージしたシェイクやスモアのピザ、スタジオツアー東京初の「クリスマス アフタヌーンティー」など、映画『ハリー・ポッター』シリーズのクリスマス・シーンにインスパイアされた、ファン必見の限定フードとなっています。

■クリスマスシーズン限定「ジンジャーブレッド・クリスマス」をテーマにしたグッズ

スタジオツアーのクリスマスを盛りあげるグッズも数多く登場。

今年は、「ジンジャーブレッド・クリスマス」をテーマに、幸せであたたかいクリスマスシーズンを迎えるのにぴったりの商品が続々登場しています。

・販売場所

スタジオツアー東京内、レイルウェイショップにて発売中

11月9日(土)より、メインショップにて発売開始

ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパンにて販売中

「ジンジャーブレッド・クリスマス」コレクションページ

※全商品、在庫に限りがございます。現品売り切れ次第、販売終了となります

Wizarding World’ and all related names, characters and indicia are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc. - Wizarding World publishing rights (C) J.K. Rowling.

■ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターとは

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、2023年6月16日(金)にとしまえん跡地に開業しました。ここスタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットにファンを誘い、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができます。またほうきに乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティを満喫できます。

さらに、ここスタジオツアー東京には、13のテーマに分かれた世界最大のハリー・ポッターのショップがあります。店内は特別に作られた1,500を超える小道具で装飾されており、ハニーデュークス、 オリバンダーの店、フローリシュ・アンド・ブロッツ書店をはじめとするダイアゴン横丁の数々のお店のエレメントからインスピレーションを得た美しいデザインが施されています。ここでしか手に入らない限定アイテムも数多く販売されます。またレストランやカフェでは、フィッシュ・アンド・チップス、ローストビーフ、イングリッシュ・ブレックファースト、アフタヌーンティーなど英国の伝統料理をお楽しみいただけます。

アジアでは初のオープンとなり、「ハリー・ポッター」の屋内型施設としては世界最大規模の大きさを誇るこの施設をまわるのには、4時間ほど要します。2012年のオープン以来、ご好評をいただいているワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン - メイキング・オブ・ハリー・ポッターの成功に続き、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京では、東京でしか見られないセットも用意されており、他では味わえない体験をすることができます。

■「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、1つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了し、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界5カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」、アイコニックな旗艦店「ハリー・ポッター ニューヨーク」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

