Pharma 4.0 / 医薬品スマートファクトリー を推進する e展示会「医薬品製造DX展」が開催

株式会社シーエムプラス

株式会社シーエムプラスは、オンラインでライフサイエンス系企業の製品・サービスを探せる情報ポータル「iVEXL (アイベックスエル)」上で、Pharma 4.0 / 医薬品スマートファクトリー関連のソリューションを紹介するe展示会「医薬品製造DX展」を本日、2024年11月13日から開催します。

2023年5月から開催してきたe展示会「DX展」では、 ”Road Map to Smart Factory” をテーマに、コラボレーションプラットフォームを提案し、医薬品生産工場のスマート化を支援してきました。

この度、サイトをリニューアルし、「医薬品製造DX展」を開催します。

シーエムプラスはかねてより医薬品業界向けDX（Digital Transformation）に対して、生産工場のスマート化を目標とし、コラボレーションプラットフォームを提唱してまいりました。

医薬産業には様々な制約があり、特に日本ではDXへの具体的な取り組みが遅れているとも言われる一方、欧米の最新の動向では、高度な生産環境維持の観点から、設備の無人化、環境モニタリングの自動化、連続化ならびにペーパーレス化が進んでおり、この方向で製造に関わるガイドラインが改訂されています。

日本がこの波に乗って行くことは必然であり、出展企業に最新のデジタル技術を活用したスマート工場実現のための先進的な製品・サービスを多数展示いただき、製薬産業をはじめとするライフサイエンス産業にかかわる皆様にとって、スマート工場を目指す上で有益な情報を収集いただく場として本展を開催いたします。ぜひご来場ください。

■展示会概要

開催期間： 2024年11月13日 ～ 2025年11月12日

開催場所： オンライン 情報ポータル「iVEXL」内

https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=187

［出展分野 (製品・サービスのカテゴリー)］

- データ収集 ―― 後付けセンサ、通信インフラ、EMS、セキュリティシステム- 文書管理（ペーパーレス） ―― QMS、バリデーション、など- ビッグデータマネジメント ―― ダッシュボード、可視化システム- AR/VR/MR ―― スマートグラス- 自動化/遠隔化 ―― ロボット、生産ライン/物流ライン- 研究室向けシステム ―― LIMS、QA・QCラボ- 機能別プラットフォーム ―― MES、WMS、ERP、BMS、統合プラットフォーム- シミュレーション ―― プラントシミュレーション、プロセスシミュレーション- デジタルツイン- メンテナンスシステム ―― 予防保全、遠隔保全- 予知保全- 遠隔教育 ―― ｅラーニング、ウェビナー- 体験教育 ―― AR/VR

■その他、現在開催中のe展示会について

iVEXLでは、ライフサイエンス業界に係るさまざまなテーマでe展示会を開催し、先進的な製品・サービスを多数展示中です。ぜひご来場ください。

- 脱炭素・エネルギーソリューション展 https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=428- 創薬 受託サービス・ラボ機器展 https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=378- 医薬品包装展 https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=364- 医薬品開発製造受託展 https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=324- 汚染管理機器展 https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=270- 再生医療・細胞治療製品展 https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=244- GDP医薬品物流展 https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=208- DX展 https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=187- 医薬品分析展 https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=166- ケミカルハザード・バイオハザード対策機器展 https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=93- 原薬 (低、中、高分子) 製造・受託展 https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=75

■出展について

オンラインで開催されるe展示会は時間的・地理的制約を受けないことから、多忙な現代のビジネスマンにアピールするには最適な手段の一つです。iVEXLでは、姉妹サイト「GMP Platform」の会員26,000名 (23年7月時点) の方に、e展示会のニュースをご案内することができます。

各展示会では関連製品・サービスをお取り扱いのご出展企業様を随時募集しています。新たな販売チャネルを創出するiVEXLの展示会をご活用ください。

(出展に関するお問い合わせ)

https://ivexl.com/keisai.html

■ 株式会社シーエムプラス について

株式会社シーエムプラス (本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：末包 聡史) は、医薬品や医療機器、再生医療等製品、食品、化粧品などライフサイエンス産業、ならびに、データセンターや半導体、化学品素材、日用消費財などの産業の生産施設建設に特化したプロジェクトマネジメント会社です。建設プロジェクトの事業構想段階から、計画、設計、工事監理 (CM方式) まで、クライアントの企画・工務部門の一員 (オーナーズコンサルタント) として、エンジニアリングサービスを提供します。

ライフサイエンス産業向けには、エンジニアリングサービスに加え、コンサルティングサービス (開発・薬事・製造・品質)及びGMP教育訓練サービス (セミナー、eラーニング、ブレンデッド研修) を提供しています。2012年開設の情報ポータルサイト「GMP Platform」は、国内最大級のGMP関連サイトとして、ライフサイエンス業界の実務担当者26,000名超(23年7月時点)に利用いただいております。

近年は、ライフサイエンス系企業の製品・サービス情報や仮想展示会を提供する情報ポータル「iVEXL (アイベックスエル)」を開設し、情報サービス事業を拡充する他、クライアント各社のデジタルトランスフォーメーションを支援する、エンジニアリングプロジェクト向けPMツール「CORRESSA (コレッサ)」を開発・販売しております。

- 当社コーポレートサイトhttps://cm-plus.co.jp/- 「海外工場建設情報プラットフォーム」～ 海外工業団地、人件費、官庁申請、日系建設会社など現地最新情報を調べるなら ～https://og.cm-plus.co.jp/- 2012年開設の国内最大級GXP関連情報ポータル「GMP Platform」https://www.gmp-platform.com/- 医薬品GMP＆GDP教育訓練 eラーニング 「QCD+」https://qcd-plus.com/- ライフサイエンス業界に特化した最新技術・サービス情報プラットフォーム 「iVEXL」https://ivexl.com/- 国内外のプロジェクト現場から生まれたプロジェクト管理ツール 「CORRESSA」https://corressa.com/