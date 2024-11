『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とムーミンの特別コラボが現実の世界にも登場！埼玉県・飯能市のムーミンバレーパークや全国のムーミンショップ等店舗にて特別コラボ企画を実施

thatgamecompany, Inc.

thatgamecompany,Inc.(本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州)の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』(以下Sky)は、ムーミンとの特別コラボレーションイベント「ムーミンの季節」の開催を記念し、この度、埼玉県・飯能市に位置するムーミンバレーパークや全国のムーミンショップ、ムーミンショップ カジュアルエディションとの特別コラボレーションが決定いたしました。

(C) 2024 thatgamecompany, Inc. All Rights (C)️Moomin Characters(TM)️

ムーミンバレーパークでは、11月12日(火)より、先着30,000名様限定で入園時に特製ポストカードを配布いたします。ポストカードにあるQRコードを読み込んでいただくと、魔法とハートを手に入れることができます。また、パーク内展示施設「コケムス」3Fでは、 12月10日(火)までの期間限定で「ムーミンの季節」開催記念のミニ写真展を開催いたします。展示施設を訪れた方が参加できるフォトチャレンジキャンペーンも ご用意しており、ゲーム内のスクリーンショットと同じような写真をSNSにご投稿いただくと、抽選で素敵なプレゼントをゲットすることができます。

ぜひ、この機会にムーミンバレーパークにお越しいただき、現実の世界でも「Sky」とムーミンの特別なコラボレーションを楽しんでみるのはいかがでしょうか。

また、11月11日(月)より、全国のムーミンショップおよびムーミンショップ カジュアルエディションにて、各店先着200名様限定でお会計時に「ムーミンの季節」特製フライヤーとショッパーバッグを配布いたします。定員に達し次第、配布は終了となりますので、ぜひお早めにお近くの店舗へ足をお運びいただき、特別なノベルティをゲットしてみてください。

さらに、ムーミンバレーパークの最寄り駅である飯能駅構内や周辺を走るバスの車内に「Sky×MOOMIN」の広告が掲載されます。ぜひ「Sky」の世界を感じながらムーミンバレーパークまでの道中もお楽しみください。

「ムーミンの季節」開始から約1カ月が経過し、多くの方々にお楽しみいただいている今回の特別コラボレーション。ぜひこの機会に、ゲーム内だけでなく、現実の世界でも「Sky」とムーミンの温もりに触れながら素敵な季節を過ごしてみてはいかがでしょうか。

■ムーミンバレーパーク特別コラボ企画 概要

1.先着30,000名様限定!入園時に特製ポストカードを配布

先着30,000名様限定で、「Sky × Moomin」特製ポストカードを来場者全員にお渡しします。裏面のQRコードを読み取ると、イベント特別アイテムの魔法とハートをゲットすることができます。

期間: 11月12日(火)~無くなり次第終了

場所:ムーミンバレーパーク入口

2.「ムーミンの季節」開催記念!ミニ写真展開催

「ムーミンの季節」開催を記念し、ミニ写真展を開催いたします。B1サイズのポスターを15枚ほど展示する他、ムーミンアイテムを身に着けた星の子2体を展示するなど、ムーミンとSkyがコラボレーションした世界観を、大きなビジュアルでご鑑賞いただけます。

期間: 11月12日(火)~12月10日(火)

場所:パーク内展示施設「コケムス」3F

3.抽選で豪華プレゼントが当たる!SNS投稿キャンペーン

ミニ写真展の開催に合わせて、SNSにてフォトチャレンジキャンペーンも開催いたします。応募者の中から抽選で15名様に豪華プレゼントをお渡しいたします。

募集期間:11月12日(火)~12月10日(火)23:59

参加方法:

1. XまたはInstagramで公式アカウント(@thatskygameJP)をフォロー

2. 展示会場に置いてある光の蝶の型紙を入れ、パーク内で風景写真を撮影

3. ゲーム内で同様の風景のスクリーンショットを撮影

4. 2枚の写真に「#Skyムーミンバレーパークコラボ」を添えてXまたはInstagramに投稿

当選内容:

・10名様 クリップ付ぬいぐるみ(ニョロニョロ)【ムーミンバレーパーク限定】

・ 5名様 ムーミンバレーパークペア1デーパス(有効期限:2026年3月末まで)

※プレゼントはお選びいただけません。

※当選者の発表は12月17日(火)頃までに、DMでのご連絡をもって代えさせていただきます

(@thatskygameJPからのご連絡となります)。当選者発表までにフォローを解除された場合やその他DMを受信できない設定になっている場合、当選は無効となりますのでご注意ください。

※アカウントや投稿が非公開となっている場合は、抽選の対象外となる場合がございます。※当選者発表までにアカウント名を変更されている場合やフォローの解除などによりDMが届かない場合、当選後賞品の発送先情報のご入力がない場合、ご入力いただきました住所が不備のため届かず戻ってきてしまった場合、その他賞品のお届けができない場合は、ご当選が無効となる場合があります。

※光の蝶の型紙は配布数に限りがあります。ミニ写真展の開催期間内であっても、数量上限に達し次第配布終了となりますのでご容赦ください。

※賞品の配送先は日本国内に限定させていただきます。

※ご応募にかかる通信料は応募者のご負担となります。

※未成年者のご応募は親権者のご同意を得ていただくようにお願い申し上げます。

※ご当選者の方から頂いた個人情報は、賞品の発送目的のために使用させていただきます。

※関係者の応募はできません。

■ムーミンショップ/ムーミンショップ カジュアルエディション特別コラボ企画 概要

全国11店舗のムーミンショップ及びムーミンショップ カジュアルエディションにて、各店先着200名様へお会計時に「ムーミンの季節」特製フライヤーとショッパーバッグを配布いたします。また、ムーミンショップカジュアルエディションでは、ムーミンの季節のトレーラー映像も放映いたします。

期間:2024年11月11日(月)~なくなり次第終了

開催店舗:

・ムーミンショップ ギンザ

・ムーミンショップ オオサカ

・ムーミンショップ ヨコハマ

・ムーミンショップ ナゴヤ

・ムーミンショップ フタコタマガワ

・ムーミンショップ カジュアルエディション 札幌ステラプレイス店

・ムーミンショップ カジュアルエディション アトレ上野店

・ムーミンショップ カジュアルエディション 横浜ポルタ店

・ムーミンショップ カジュアルエディション 天王寺ミオ店

・ムーミンショップ カジュアルエディション 京都ポルタ店

・ムーミンショップ カジュアルエディション さいたま・コクーンシティ店

■「Sky×MOOMIN」交通広告 概要

今回の特別コラボレーションを記念し、ムーミンバレーパークの最寄り駅である飯能駅構内と周辺を走るバス車内に、「Sky×MOOMIN」の広告ポスターが掲載されます。

掲載期間:

飯能駅 2024年11月11日(月)から2週間

バス車内 2024年11月11日(月)から1ヶ月間

■ムーミンバレーパーク 詳細

ムーミン一家の暮らすムーミン屋敷、物語の中で登場する水浴び小屋・灯台や、追体験のできる複数の体験施設、ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、物語の魅力や原作者トーベ・ヤンソンの想いを感じることができる展示施設など、新しい発見に出会うことができる場所です。

世界最大級の品揃えとなるギフトショップでは、ここでしか買うことのできない多くのオリジナルグッズが並び、レストランでは、北欧とムーミンの世界観を融合したオリジナルメニューを楽しめます。

四季折々の豊かな自然環境を舞台にした季節ごとのデコレーション演出や、 原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができる空間です。

・営業時間:10:00~20:00

・住所:〒357-0001 埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァ

・URL:https://metsa-hanno.com/

■ムーミンショップ/ムーミンショップ カジュアルエディション 詳細

ムーミンショップ

物語やアートとしての魅力が溢れる北欧のブランド「ムーミン」を体現したオフィシャルショップ。ムーミンの絵本などでも使われている多彩な色を基調としたオリジナル商品の他、ライフスタイル雑貨からアパレル、北欧からのインポート商品などを展開しています。

ムーミンショップ カジュアルエディション

日常使いにぴったりの雑貨アイテムを幅広く取りそろえた、気軽に立ち寄れるムーミンの新しい雑貨のセレクトショップ。ポップでカジュアルな「ムーミン・コミックス」をテーマにした店内では、ショップの限定アイテムも多数販売されます!

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計2億6千万(2023年5月)を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

【公式ウェブサイト】https://www.thatskygame.com/ja

【X(旧Twitter)アカウント】https://x.com/thatskygameJP(@thatskygameJP)

【Instagramアカウント】https://www.instagram.com/thatskygamejp/(@thatskygamejp)

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】 http://thatgamecompany.com/