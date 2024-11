スポーツ・ゴルフ・アウトドア専門店が一堂に集結！スーパースポーツゼビオ福屋広島駅前店2024年11月14日（木）オープン

ゼビオホールディングス株式会社PRESS RELEASE報道関係者各位[画像1: https://prtimes.jp/i/4149/1156/resize/d4149-1156-93185b92593d010d3912-6.png ]ゼビオ株式会社2024年11月11日スポーツ・ゴルフ・アウトドア専門店が一堂に集結!スーパースポーツゼビオ福屋広島駅前店 2024年11月14日(木)オープン ゼビオグループのゼビオ株式会社(本社:福島県郡山市)は、大型スポーツ専門店「スーパースポーツゼビオ福屋広島駅前店」を2024年11月14日(木)にオープンいたします。福屋広島駅前店の5階にスーパースポーツゼビオ、ヴィクトリアゴルフ、エルブレスの各専門店が集結し、各トレンドをいち早くお客様にお届けいたします。[画像2: https://prtimes.jp/i/4149/1156/resize/d4149-1156-831b3d54b24d2f87915b-0.png ]■大型スポーツ専門店 スーパースポーツゼビオビギナーからアスリート、学生からファミリーなど幅広い世代のスポーツライフをサポート。数万点に及ぶ圧倒的な品揃え、一人一人に合ったきめ細やかなサービス、長時間の滞在でも飽きさせない魅力あふれる店舗演出で、全てのお客様に満足いただける店舗作りを目指しております。<次世代足型測定サービス Feetaxis(フィートアクシス)>Feetaxis(フィートアクシス)の足型測定は、お客様の足型を3D計測器で測定し、分析したデータからマッチングされたシューズ情報をもとに、お客さまの足にフィットするシューズを提案するサービスです。[画像3: https://prtimes.jp/i/4149/1156/resize/d4149-1156-4fd7f8917535c6aeb008-1.png ]<ZONE OF HOOPS+(ゾーン・オブ・フープス・プラス)>バスケットボールの新たな楽しみ方・ライフスタイル提案として、アシックス、ニューバランス、ジョーダンなど様々なブランドを展開し、部活生から社会人、バスケットが好きな方まで、全てのバスケファンに楽しんでいただける空間を提供いたします。[画像4: https://prtimes.jp/i/4149/1156/resize/d4149-1156-6a6370962873c20729e1-2.png ]<スポーツカジュアルショップ「X’tyle」(エクスタイル)>着心地のよさと機能美を追求したスポーツスタイルと、日常をスタイリッシュに彩るカジュアルスタイルを、クロスオーバーさせたファッションの交差点。“X’tyle”はオリジナルを愛する人のためのリアルクローズ。[画像5: https://prtimes.jp/i/4149/1156/resize/d4149-1156-97d17ec71ebb68411c0a-3.png ]<期間限定 POP UP STORE >-海外でも人気のニューラケットスポーツ「ピックルボール」コーナー-国内でもプレーする方が増えているピックルボール。誰でも楽しめる、友達や家族と盛り上がれるスポーツ。初心者から上級者向けまで多数のアイテムを展開いたします。■ゴルフ専門ショップ ヴィクトリアゴルフ日常にゴルフがある生活を提案するゴルフ専門ショップ。ご納得頂けるクラブ選びをお手伝いするために試打コーナーや最先端の技術を駆使したフィッティングスタジオを完備。独自のデジタルフィッティングシステムで、お客様に最適なクラブをご提案します。ビギナーから上級者まで全てのゴルファーに寄り添い、上達をサポートいたします。<VICTORIA GOLF STUDIO>ヴィクトリアゴルフ独自の最先端ゴルフフィッティングが体験可能。スイングの特徴をしっかり診断して、 お客様に合ったクラブ選びをサポートいたします。[画像6: https://prtimes.jp/i/4149/1156/resize/d4149-1156-caf92250c1732975e71c-4.png ]<期間限定 POP UP STORE >-TRAVEL&TURF ゴルフ旅行を楽しむ-ゴルフ×旅行をテーマに、クラシックスタイルとカジュアルスタイルの二つのゴルフライフを提案。ゴルフに行くのがさらに楽しくなるアイテムを展開いたします。■アウトドア専門ショップ エルブレス(L-Breath)キャンプ用品や登山・山岳用品を扱うアウトドア専門ショップ。「アウトドアのある日常」をキーワードに、お客様の趣味嗜好を広げ、快適なアウトドアライフを過ごしていただくためのサポートをしております。豊富な商品の中から、お客様のレベル・使用環境にフィットした適切な提案を行い、更なるチャレンジを多方面からサポートいたします。<期間限定 POP UP STORE >-お気に入りのカラーを選ぼう!バッグ、ボトル特集-保冷・保温どちらも対応なSTANLEYクエンチャーボトル、サステナブルブランドcotopaxiのバッグ、世界を旅するような色や柄のアイテムAminaCollectionなど、カラー選びを楽しむコーナーを展開いたします。【北島康介氏によるトークイベント開催】オープン記念イベントとして、2004年アテネ五輪、2008年北京五輪100m・200m競泳平泳ぎで日本人唯一となる、2種目連覇を達成した北島康介氏によるトークイベントを開催します。観覧は無料で、対象商品をご購入いただいた先着30名のお客様限定(※1)で、北島康介氏との写真撮影と、サイン色紙をプレゼントいたします。■日時 2024年11月23日(土) 12:00~13:00■場所 スーパースポーツゼビオ福屋広島駅前店 5F 店内特設ステージ※1 11月23日(土)オープン時からアミノハイドレート商品をお買い上げの先着30名様限定で、北島康介氏と写真撮影&サイン色紙をプレゼント。[画像7: https://prtimes.jp/i/4149/1156/resize/d4149-1156-17dc0c80da386e2e864c-5.png ]【店舗情報】■店名 :スーパースポーツゼビオ 福屋広島駅前店■住所 :〒732-0822 広島県広島市南区松原町9-1 福屋広島駅前店 5F■電話番号:スーパースポーツゼビオ/エルブレス 082-236-3124ヴィクトリアゴルフ 082-236-3125■営業時間:10:30~19:30※営業時間は急遽変更となる場合がございます。詳しくはHPにてご確認ください。■店舗URL:https://www.supersports.com/ja-jp/xebio/campaigns/657a81a613a49271ea0d18a6■ゼビオグループについて私たちゼビオグループは、「スーパースポーツゼビオ」「ヴィクトリア」「ゴルフパートナー」など全国にスポーツ小売業を展開しています。また、スポーツチームの運営や施設事業、クレジットカード事業や保険事業などに領域も拡げ、お客様のライフスタイルをサポートする為に拡大を続けています。「こころを動かすスポーツ。」を私たちのステートメントとし、スポーツの持続的発展、地域社会への貢献、そして、身近にスポーツがある健康的で充実した豊かな人生の実現をお手伝いします。https://www.xebio.co.jp/ja/[画像8: https://prtimes.jp/i/4149/1156/resize/d4149-1156-720626e2b353d4849fb5-7.png ]