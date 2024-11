シリーズ20周年記念作品『プロ野球スピリッツ2024-2025』本日11月11日に選手データをアップデート

株式会社コナミデジタルエンタテインメント[画像1: https://prtimes.jp/i/50711/1036/resize/d50711-1036-80cb0ae51b76d0d29be9-0.png ]今回のアップデートでは、今シーズンの最終データを反映。主に、それぞれリーグ優勝をけん引した読売ジャイアンツの菅野智之投手や福岡ソフトバンクホークスの近藤健介選手のほか、阪神タイガースの石井大智投手、北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎選手らの能力が強化されています。[画像2: https://prtimes.jp/i/50711/1036/resize/d50711-1036-4d851f6562a2313a11e2-1.png ][画像3: https://prtimes.jp/i/50711/1036/resize/d50711-1036-490e46c53b2ab7760395-1.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/50711/1036/resize/d50711-1036-4c34f6a77751c9b985bd-11.png ][画像5: https://prtimes.jp/i/50711/1036/resize/d50711-1036-654a831a0bd4e6aaeb6d-1.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/50711/1036/resize/d50711-1036-369ea9388e98f87118c8-1.png ][画像7: https://prtimes.jp/i/50711/1036/resize/d50711-1036-667501db203e61484bb0-1.png ]公式サイト:https://www.konami.com/games/prospi/2024-2025/update/v120New Balanceの大谷翔平選手モデルのスパイクも新搭載選手に装着できる実在ギアも新たに多数登場!オリックス・バファローズの森友哉選手が実際に着用しているZETTのキャッチャーミットや、 New Balanceの大谷翔平選手モデルのスパイク「Ohtani v1」も新たに搭載しました。その他、MIZUNOの金属バット「Vコング02」やSSKの外野用グラブ「proedge栄」も初搭載。[画像8: https://prtimes.jp/i/50711/1036/resize/d50711-1036-c6fba92dd62aaad63052-7.png ][画像9: https://prtimes.jp/i/50711/1036/resize/d50711-1036-70ec635bb37714100ef6-9.png ][画像10: https://prtimes.jp/i/50711/1036/resize/d50711-1036-ba95a52cc07f6c83131c-7.png ][画像11: https://prtimes.jp/i/50711/1036/resize/d50711-1036-bec903fa95de4341a4d6-7.png ]「プロ野球スピリッツ」シリーズ「プロ野球スピリッツ」シリーズは、リアルさを追求したプロ野球ゲーム。 2004年3月25日に1作目となる家庭用ゲーム『プロ野球スピリッツ2004』を発売。『プロ野球スピリッツ2015』ではプロ野球選手を360度から撮影し、立体的に再現する3Dスキャン技術を導入。さらに、スタジアムの正確な形状を計測するレーザースキャン技術も採用し、圧倒的表現力でリアルに迫る野球を楽しめます。2015年に配信を開始したモバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』は今年で9周年を迎え、累計ダウンロード数は5,600万ダウンロードを突破しています(2024年9月時点)。商品情報タイトル:プロ野球スピリッツ2024-2025メーカー:KONAMI発売日:2024年10月17日ジャンル:野球・育成プレー人数:1~4人(オンライン時1~2人)CEROレーティング:A対応機種:PlayStation(R)5,Steam(R)著作権表記:一般社団法人日本野球機構承認 Konami Digital Entertainment/WBCI (C)2024 SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認 ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.(C)2024 Valve Corporation.(C)Copyright 2009-2024 Techno-Speech, Inc.(C)Konami Digital Entertainmentメーカー希望小売価格:通常版 (パッケージ・ダウンロード) 9,790円(税込)デジタルデラックス版 (ダウンロード) 14,850円(税込)※Steam(R)はダウンロード専売となります。“プレイステーション”、“PlayStation”および“PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。