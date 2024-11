「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック アンブラ・サバティーニ（イタリア／陸上）」が第42回ミラノ国際スポーツ映像祭［オリンピック＆パラリンピック・スピリット部門］で優秀賞を受賞

株式会社WOWOW[画像: https://prtimes.jp/i/1355/8002/resize/d1355-8002-ad874f780c996b098fe0-0.jpg ]株式会社WOWOW(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」)が、2024年1月に放送・配信した「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック アンブラ・サバティーニ(イタリア/陸上)」が、第42回ミラノ国際スポーツ映像祭[オリンピック&パラリンピック・スピリット部門]で優秀賞を受賞しました。ミラノ国際スポーツ映像祭は、IOC(国際オリンピック委員会)が公認する唯一の国際スポーツ映像祭で、世界のスポーツ関連の映画およびテレビ映像祭の最高峰とされ、今年で第42回を迎えました。今年も加盟130カ国から1965作品が応募され、その中から上記作品が[オリンピック&パラリンピック・スピリット部門]のノミネート6作品に選出されておりました。同映像祭は、11月5日~9日にミラノで開催され、最終日に授賞式の場で各部門の受賞作品が発表されました。なお、WOWOWのオリジナル作品が、ミラノ国際スポーツ映像祭にて優秀賞を受賞するのは、「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック エレナ・クラフゾウ(ドイツ/水泳)」が、第40回ミラノ国際スポーツ映像祭[オリンピック&パラリンピック・スピリット部門]で優秀賞を受賞した以来、2年連続での受賞となります。WHO I AM シリーズは、2016年にスタートしたWOWOWオリジナルの大型ドキュメンタリーシリーズです。現在は、WOWOWとIPC(国際パラリンピック委員会)との共同プロジェクトとして世界最高峰のパラアスリートに迫る「WHO I AM パラリンピック」と、アーティストやクリエイターなど多様なラインナップがそろう「WHO I AM LIFE」の2シリーズとなりました。2024年12月より「WHO I AM パラリンピック」最新シーズンの放送・配信が開始されます。■「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック アンブラ・サバティーニ(イタリア/陸上)」概要初回放送2024年1月27日(土)午前11:00 [WOWOWプライム] [WOWOW 4K] WOWOWオンデマンド無料配信中 https://wod.wowow.co.jp/content/155725スタッフ・キャスト出演:アンブラ・サバティーニ(イタリア/陸上) ナビゲーター&ナレーター:西島秀俊音楽:梁邦彦フォトグラファー:新田桂一ディレクター:細井洋介プロデューサー:高橋岳、畑希亜良、大野丈晴チーフプロデューサー:太田慎也制作協力:アクロバットフィルム〈受賞情報〉「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック エレナ・クラフゾウ(ドイツ/水泳)」第40回ミラノ国際スポーツ映像祭 オリンピック&パラリンピック・スピリット部門 優秀賞「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック」(2023年1月に初回放送した全3回)第52回国際エミー賞スポーツドキュメンタリー部門ノミネート「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック 小田凱人(日本/車いすテニス)」A-PAB 4K番組アワード 紀行・ドキュメンタリー部門 優秀作品「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM LIFE ヴィクトリア・モデスタ(バイオニック・ポップ・アーティスト)」第64回科学技術映像祭 文部科学大臣賞第13回衛星放送協会オリジナル番組アワード番組部門 文化・教養 最優秀賞第13回衛星放送協会オリジナル番組アワード グランプリ「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM LIFE」(2023年1月、2月に初回放送した全3回)第28回アジア・テレビジョン・アワード ドキュメンタリー・シリーズ部門 ノミネート第52回国際エミー賞芸術番組部門ノミネート「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM LIFE チェラ・マン(アーティスト)」ニューヨークフェスティバル 2024 TV & Film Awards ドキュメンタリー・ノンフィクションシリーズ部門 銅賞ーーーーーーー<WOWOW WHO I AM PROJECT最新情報>公式サイト:https://corporate.wowow.co.jp/whoiam/公式X:https://x.com/WOWOWParalympic公式Instagram:https://www.instagram.com/wowowparalympic/<最新シーズン 放送・配信情報>ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック(全 4 回)全作品無料放送・配信 [WOWOW プライム] [WOWOW オンデマンド]2024年12 月 7 日(土)午前 11:00 上地結衣(日本/車いすテニス)【パリパラリンピック完全版】2024年12 月 14 日(土)午前 11:00 木村敬一(日本/水泳)【パリパラリンピック完全版】2024年12 月 21 日(土)午前 11:00 伊藤智也(日本/陸上)【パリパラリンピック完全版】2024年12 月 28 日(土)午前 11:00 小田凱人(日本/車いすテニス)【パリパラリンピック完全版】<WHO I AMシリーズ WOWOWオンデマンドで無料配信中>・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック(シリーズ全5回無料配信中)https://wod.wowow.co.jp/program/184156小田凱人(日本/車いすテニス)、アンブラ・サバティーニ(イタリア/陸上)、エレナ・クラフゾウ(ドイツ/水泳)、サルーム・アゲザ・カシャファリ(ノルウェー/陸上)、鳥海連志(日本/車いすバスケットボール)・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM LIFE 最新シーズン(シリーズ全5回無料配信中)https://wod.wowow.co.jp/program/178203シディキ・コンデ(ミュージシャン)、ユリア・クノル(舞台俳優)、ヴィクトリア・モデスタ(バイオニック・ポップ・アーティスト)、チェラ・マン(アーティスト)、マイケル・ハウウェル(作曲家)・「パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM」2016年から2021年に初回放送した過去作品https://wod.wowow.co.jp/program/107803