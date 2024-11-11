ジャンプフェスタ2025にブシロードのブース出展が決定！
株式会社ブシロード[画像: https://prtimes.jp/i/14827/8182/resize/d14827-8182-34dc67d7dcdfb0cb3d6d-0.png ]■開催日時2024年12月21日(土)、22日(日)開催時間 9:00～17:00(最終入場16:30) ■公式サイトジャンプフェスタ公式サイト：https://www.jumpfesta.com/maker/bushiroad/ブシロード公式 特設サイト：https://bushiroad.com/jumpfesta2025■会場幕張メッセ 国際展示場展示ホール1～9（千葉県千葉市美浜区中瀬 2丁目2-1）アクセス：https://www.m-messe.co.jp/access/■内容ブシロードのブースでは、『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』の試遊、カードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』、『ヴァイスシュヴァルツブラウ』、デフォルメフィギュア『PalVerse』などの展示やグッズ販売などをお届けいたします。■版権表記は以下をご記載ください。▼ヴァイスシュヴァルツ・ヴァイスシュヴァルツブラウ(C)bushiroad All Rights Reserved.▼HUNTER×HUNTER(C)P1998-2024 (C)V・N・M (C)bushiroad All Rights Reserved.