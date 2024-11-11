初代Threads王の称号と優勝賞金100万円はだれの手に!? 『よしもとThreads王決定戦』開催決定!! 決勝は12月16日(月)にヨシモト∞ホールにて開催

吉本興業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/29501/3571/resize/d29501-3571-54670162262d08fca259-0.png ]この度、全吉本興業タレントを対象にThreadsの機能を活用し、1番おもしろい投稿をした人」を決める大会『よしもとThreads王決定戦』の開催が決定いたしました。優勝者には賞金100万円を贈呈いたします。予選は、11月11日(月)～12月4日(水)の期間にThreads上で投稿を募集します。応募者の中から、大会審査委員会によって10名の決勝進出者を決定いたします。決勝は、12月16日(月)11:00～12:00にヨシモト∞ホールにて開催いたします。審査員は板尾創路 、河本準一（次長課長）、吉田朱里の3名、アンバサダーはおばたのお兄さん、エルフが務め、一般投票も行います。本大会の様子はFANY公式Instagram（@yoshimoto.official）から生配信いたします。 果たして誰が初代Threads王に選ばれるのか…！ぜひともご期待ください。※Threadsとは？2023年にリリースされた、500文字まで投稿可能、最長５分までの動画が投稿可能、画像は20枚まで可能等の特徴を持つアプリケーションです。（https://creators.instagram.com/threads）「よしもとThreads王決定戦」決勝大会 開催概要大会アンバサダーおばたのお兄さん[画像2: https://prtimes.jp/i/29501/3571/resize/d29501-3571-32a16011d244b64b7515-0.jpg ]エルフ[画像3: https://prtimes.jp/i/29501/3571/resize/d29501-3571-e58b57ed3db5d3db7a4a-0.jpg ]審査員板尾創路[画像4: https://prtimes.jp/i/29501/3571/resize/d29501-3571-17a3dff5e5696b029310-0.jpg ]河本準一[画像5: https://prtimes.jp/i/29501/3571/resize/d29501-3571-e7c9f88a8b54a27e237f-0.jpg ]吉田朱里[画像6: https://prtimes.jp/i/29501/3571/resize/d29501-3571-775eb4cb507ca0418957-5.jpg ]追加出演者も随時更新致します！【日時】2024年12月16日 (月)11:00~12:00【場所】ヨシモト∞ホール【配信形態】生配信は、FANY公式Instagram(@yoshimoto.official)よりご視聴頂けます。【出演】大会アンバサダー／おばたのお兄さん、エルフ 審査員／板尾創路、河本準一（次長課長）、吉田朱里 ※追加出演者ございます。