【CRAFT STANDARD BOUTIQUE】『URANIWA CAMPERS』から新作コレクション登場！人気キャラクターの“おじさん”たちをコミカルに表現した冬アイテム

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長:川部将士)が展開するメンズ・レディースブランド「CRAFT STANDARD BOUTIQUE」(クラフト スタンダード ブティック)は、『URANIWA CAMPERS』の冬の新作コレクションを自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて販売しております。

CRAFT STANDARD BOUTIQUEでは、「気軽に始められる趣味の場所=“自宅の裏庭”」からインスピレーションを得て、肩肘張らずに着用できながらも、デザインに遊び心をプラスしたライフスタイルウェア『URANIWA CAMPERS』を展開しています。

冬の新作コレクションでは、秋に引き続き、「DO WHATEVER YOU WANT AND LOVE IT.=“なんでも好きなことをやって、それを楽しもう”」をテーマに、多彩な遊びのエッセンスを取り入れた自由でボーダーレスなデイリーウェアをニット素材や裏毛で7型ラインアップ。

『URANIWA CAMPERS』を象徴するおじさんたちのアイテムは、くまの着ぐるみに扮する姿や、コーンビーフ缶に詰め込まれたり、スケートボードを乗りこなそうとする様子など、より一層楽しいデザインを採用しました。好きなことを自由に楽しむおじさんたちにぜひご注目ください。

そのほか、花モチーフをポイントにしたシリーズと、『URANIWA CAMPERS』の頭文字の「U」をフェルト刺繍で取り入れたカレッジ風カーディガンをご用意。

『URANIWA CAMPERS』のアイテムを冬のファッションに取り入れて、ユーモアのある毎日を過ごしてみてはいかがでしょうか。

■『URANIWA CAMPERS 2024 WINTER COLLECTION』販売概要

販売場所:全国のCRAFT STANDARD BOUTIQUE各店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」(https://stcl.page.link/Db2Q)、Rakuten Fashion(楽天ファッション)、SHOPLIST、マルイ、オンワード、ロコンド、MAGASEEK

販売アイテム:スウェット、プルオーバー、ニット

■『URANIWA CAMPERS 2024 WINTER COLLECTION』アイテム詳細

※価格は全て税込です

【スウェット・ロンTシリーズ】

URANIWAプリントスウェット

カラー:OATMEAL/MUSTARD/GRAY MIXTURE/NAVY

サイズ:M/L/XL

価格:\5,490

URANIWAプリントパーカー

カラー:OATMEAL/LIME GREEN/BLACK

サイズ:M/L/XL

価格:\5,990

裏毛ハーフシッププリントスウェット

カラー:OATMEAL/NAVY/BLACK

サイズ:M/L/XL

価格:\5,990

URANIWAワッフルロンTEE

カラー:OFF WHITE/LIME GREEN/NAVY/GRAY MIXTURE/BLACK

サイズ:M/L/XL

価格:\4,990

【ニットシリーズ】

URANIWAクルーネックニット1.

カラー:IVORY/MOCHA/GRAY MIXTURE/BLACK

サイズ:M/L/XL

価格:\5,990

URANIWAクルーネックニット2.

カラー:IVORY/NAVY/BLACK

サイズ:M/L/XL

価格:\5,990

URANIWAニットカーディガン

カラー:IVORY/RED/NAVY

サイズ:M/L/XL

価格:\6,600