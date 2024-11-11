TVアニメ『ブルーロック』より「ドルチェStyle」描き下ろし＆描き起こしちびキャラグッズが発売決定！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社ティームエンタテインメント（本社 :東京都千代田区、代表取締役社長 :賀島 義成 以下 :ティームエンタテインメント）は、2025年1月に、TVアニメ『ブルーロック』のオリジナルグッズを発売することを、お知らせいたします。

TVアニメ『ブルーロック』ドルチェStyle 概要

TVアニメ『ブルーロック』から【ドルチェStyle】をテーマに「潔 世一」、「蜂楽 廻」、「千切 豹馬」、「凪 誠士郎」、「御影 玲王」、「糸師 凛」の新規描き下ろし&描き起こしちびキャライラストを使用したオリジナルグッズの発売が決定！

アクリルスタンドや缶バッジ、ブロマイドなど、ファンの皆様に喜んでいただけるオリジナルグッズを取り揃えております。

ティームエンタテインメントECサイト「ティームストア」や全国のグッズ・ホビー取扱いショップ等にて予約受付中です。

TVアニメ『ブルーロック』ドルチェStyle 商品紹介

発売日：2025年1月下旬

ティームストア商品ページ：https://team-ec.jp/bluelock(https://team-ec.jp/bluelock)

■アクリルスタンド(全6種) 価格：各1,760円(税込)■トレーディングミニアクリルフィギュア(全6種) 価格：単品770円(税込) BOX 4,620円(税込)■トレーディング缶バッジ(全12種) 価格：単品440円(税込) BOX 5,280円(税込)■トレーディングブロマイド(全12種) 価格：単品 330円(税込) BOX 3,960円(税込)■アクリルキーホルダー(全6種) 価格：各880円(税込)■アクリルブロック(全6種) 価格：各1,210円(税込)■クリアファイル(全6種) 価格：各440円(税込)■B2半裁タペストリー(全6種) 価格：各2,750円(税込)■ちびキャラアクリルスタンド(全6種) 価格：各1,210円(税込)■ちびキャラアクリルキーホルダー(全6種) 価格：各770円(税込)■トレーディングちびキャラ缶バッジ(全6種) 価格：単品440円(税込) BOX 2,640円(税込)

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

◆ティームストア 公式サイト： https://team-ec.jp/(https://team-ec.jp/)

◆ティームストア 公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/storeinfo_TEAM(https://twitter.com/storeinfo_TEAM)

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