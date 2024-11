フエキどうぶつのりのキャラクター「フエキくん」と「サンリオキャラクターズ」のコラボ新商品が続々登場！

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション(本社:大阪市福島区・代表取締役:稲本ミノル)は、不易糊工業株式会社の「フエキくん」と、株式会社サンリオの「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした「アクリルパーツ付ボールペン」「靴下」「アクリルマグネット」を、2024年11月上旬より順次販売開始いたします。

■商品概要

商品名:フエキ×サンリオキャラクターズ

発売日:2024年11月上旬 ※販売場所によって導入時期が異なります

販売場所:フエキショップ、関西の駅構内・土産店舗、WEB通販(https://fuekishop.thebase.in/)等

著 作:株式会社サンリオ 不易糊工業株式会社

発売元:株式会社あすなろ舎

企画販売元:株式会社ヘソプロダクション

販売地域:日本限定

(C)️2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650079

(C)️FUEKINORI KOGYO/EFFORT

◎フエキ×サンリオキャラクターズ アクリルパーツ付ボールペン

各750円+税/全12種類/パッケージサイズ:約H195xW55xD13mm

◎フエキ×サンリオキャラクターズ 靴下(新キャラ6種)

各680円+税/サイズ:約22~24cm/パッケージサイズ:約H225×W82×D15mm

◎フエキ×サンリオキャラクターズ アクリルマグネット

各700円+税/全12種類/パッケージサイズ:H108xW70mm

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

■フエキショップ

営業時間:10:00 - 20:00 ※営業時間は変更となる場合があります。

定休日:不定休

場 所:心斎橋PARCO 9F ハンズ内(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3)

運 営:株式会社ヘソプロダクション

心斎橋PARCOホームページ|https://shinsaibashi.parco.jp/

■会社概要

社名:株式会社ヘソプロダクション

本社所在地:大阪市福島区大開1-15-26

代表者:代表取締役 稲本 実

資本金:10,000,000円

事業内容:オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL: https://www.heso-pro.com/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL: https://www.heso-pro.com